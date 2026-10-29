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Thể thao

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Đà Nẵng đặt mục tiêu giành 37-46 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Duy Quốc

TPO - Đoàn Thể thao TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu giành từ 37-46 Huy chương Vàng, phấn đấu lọt tốp 7 đơn vị dẫn đầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Mới đây, TP. Đà Nẵng tổ chức lễ xuất quân Đoàn Thể thao thành phố tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, với quyết tâm đạt thành tích cao.

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Lễ xuất quân Đoàn Thể thao thành phố Đà Nẵng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Duy Quốc.

Đại hội diễn ra từ ngày 1/11 đến 11/12 tại TPHCM và các địa phương lân cận, với 48 môn thi đấu, gồm 63 phân môn và 973 bộ huy chương. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, nhằm đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện, đồng thời phát hiện và khẳng định tài năng thể thao của các địa phương, đơn vị.

Tại đại hội lần này, Đoàn Thể thao Đà Nẵng có 522 vận động viên, tham gia tranh tài ở 39 môn. Lực lượng vận động viên được tuyển chọn, tập huấn và chuẩn bị kỹ lưỡng, hướng đến mục tiêu chinh phục từ 37-46 Huy chương Vàng, góp phần nâng cao vị thế thể thao thành phố trên đấu trường quốc gia.

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Đoàn Thể thao Đà Nẵng có 522 vận động viên, tham gia tranh tài ở 39 môn.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cho biết những năm qua, dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện và nguồn lực đầu tư, thể thao thành phố vẫn đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thành tích của các thế hệ vận động viên góp phần khẳng định vị thế thể thao Đà Nẵng trên đấu trường quốc gia và quốc tế, đồng thời tạo động lực phát triển phong trào thể dục thể thao trong nhân dân.

Lãnh đạo thành phố bày tỏ tin tưởng, với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và khát vọng cống hiến, các vận động viên Đà Nẵng sẽ thi đấu tự tin, bản lĩnh, đạt kết quả xứng đáng với quá trình tập luyện và sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố.

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