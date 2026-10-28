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3 CLB đá 9 trận không thắng trận nào, Thái Lan hụt hơi ở đấu trường C1 châu Á

Đặng Lai

TPO - Lượt trận thứ 3 vòng phân hạng AFC Champions League Elite vừa kết thúc vào tối 28/10. Có một điểm chung của giải đấu sau chặng khởi đầu là các đội bóng Thái Lan không thắng nổi trận nào dù quốc gia này có tới 3 đại diện góp mặt.

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Trong trận đấu giữa Buriram, niềm hy vọng số 1 của Thái Lan và Gamba Osaka, các vị khách Buriram đã phải oằn mình chống cự hàng loạt pha tấn công liên tục từ phía Gamba Osaka. Hiệp 1, Gamba Osaka dứt điểm tới 16 lần, gấp 4 lần Buriram nhưng đáng chú ý là đội bóng Thái Lan mới là bên vươn lên dẫn trước.

Phút 38 từ một quả đá phạt, bóng đến đúng vị trí thuận lợi để Eduardo Manca dứt điểm ghi bàn. Và họ giữ nguyên tỷ số này cho đến hết hiệp một. Trong hiệp hai, Gamba Osaka tăng cường tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa, và họ đã thành công ở phút 66.

Từ một quả đá phạt gần cột cờ góc, Takashi Usami quyết định thực hiện cú sút đưa bóng bóng bay qua đầu Neil Etheridge. Bóng găm vào góc xa, giúp đội chủ nhà gỡ hòa 1-1. Trong thời gian còn lại, cả hai đội đều cố gắng tạo ra cơ hội ghi bàn thắng quyết định, nhưng không bên nào thành công. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, giúp Buriram giành được 1 điểm mang về Thái Lan.

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Buriram (áo trắng) trong trận hòa Gamba Osaka

Đây là trận hòa thứ 2 của thế lực số 1 Thái Lan. Họ là gương mặt thể hiện khả dĩ nhất từ đầu chiến dịch nhờ 2 trận hòa (Johor DT và Gamba Osaka). Trong khi 2 đại diện còn lại là Port FC và Ratchaburi có dấu hiệu bị ngợp. Họ toàn thua, nhận rất nhiều bàn thua qua 3 vòng. Trong số 5 đội đứng cuối cùng khu vực miền Đông, có tới 3 đại diện của Thái Lan.

Chi tiết này cho thấy sự hụt hơi của bóng đá xứ chùa vàng tại sân chơi AFC Champions League Elite. Mà lịch thi đấu của họ chưa phải quá căng. Thái Lan đang đối diện nguy cơ mất suất dự AFC Champions League Elite những mùa tới nếu như thành tích chung không được cải thiện.

Trong khi đó với Việt Nam, nhờ thắng lợi 3-2 vào tối 27/10 mà Công an Hà Nội đã tạm bứt lên. Đội bóng giành 3 điểm đầu tay, bỏ lại các đối thủ Thái Lan ở nhóm dưới. Trong 5 đại diện Đông Nam Á, thể hiện tốt nhất vẫn là Johor DT với 7 điểm qua 3 lượt, chiễm chệ ở vị trí số 3 trên BXH. Nếu duy trì phong độ này, đại diện Malaysia hứa hẹn cán đích trong Tốp 8 và giành vé vào vòng trong.

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#AFC Champions League Elite #bóng đá Thái Lan #Buriram United #Port FC #Ratchaburi #Công an Hà Nội #Johor DT

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