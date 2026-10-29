LIV Golf sụp đổ, DP World Tour mắc kẹt giữa bài toán sinh tồn

TPO - Sau khi tuyên bố không cấp quyền miễn trừ cho golfer LIV từ năm 2027, DP World Tour đứng trước lựa chọn khó: bảo vệ cơ hội của những thành viên đã ở lại hay mở cửa đón các ngôi sao có thể giúp giải đấu tăng sức hút và doanh thu.

Charles Howell thi đấu tại Alfred Dunhill Links Championship.

Cựu golfer LIV Charles Howell vừa trở lại DP World Tour sau 25 năm. Tại Alfred Dunhill Links Championship đầu tháng này, anh hoàn thành 54 hố nhưng kém nhát cắt một gậy. Ở tuổi 47, thành tích của Howell vốn không còn là tâm điểm. Lần này, nó gây chú ý vì giống một buổi “thử việc”, khiến các thành viên DP World Tour bất bình và đặt ra câu hỏi lớn hơn: nếu LIV Golf suy yếu, giải đấu châu Âu sẽ xử lý hệ quả ra sao mà không tự làm tổn hại mình?

DP World Tour cũng góp phần tạo nên tình cảnh hiện tại. LIV Golf đã gây ra nhiều tổn thất, nhưng bước ngoặt có thể đến từ tuyên bố của CEO DP World Tour Guy Kinnings rằng từ năm tới, giải đấu sẽ không còn cấp quyền miễn trừ cho golfer LIV.

“Các golfer cần phải lựa chọn”, ông Kinnings nói. “Chúng tôi có những quy định được đặt ra để bảo vệ giải đấu và mọi thành viên đều phải tuân thủ. Những người không sẵn lòng chấp hành quy định thì không nên tìm cách gia nhập giải đấu”.

Điều đó đồng nghĩa golfer LIV không thể thi đấu đồng thời ở cả hai hệ thống. Những ngôi sao châu Âu như Jon Rahm và Tyrrell Hatton có nguy cơ mất tư cách dự Ryder Cup nếu không đứng về phía DP World Tour. Sau tuyên bố của ông Kinnings, một số golfer trong đội hình LIV Golf phát tín hiệu muốn ra đi.

Trong khi đó, PGA Tour chưa có ý định dỡ án đình chỉ với golfer LIV, khiến họ phải gấp rút tìm nơi tiếp tục thi đấu. Nếu mở cửa, các golfer này có thể tăng sức cạnh tranh cho DP World Tour, hệ thống vốn đã suy yếu sau vài mùa giải vì làn sóng chuyển sang LIV Golf và những golfer giỏi nhất lần lượt lên PGA Tour.

Thành thật mà nói, DP World Tour cần sự trợ giúp ấy. Báo cáo tài chính năm 2025 ghi nhận giải đấu lãi trước thuế hơn 4 triệu USD, nhưng phía sau là khoản lỗ hoạt động 85 triệu USD, được bù đắp nhờ khoảng 77 triệu USD tiền mặt từ PGA Tour.

Giá trị hợp đồng bản quyền truyền thông của DP World Tour cũng sụt giảm. PGA Tour hiện sở hữu 30% cổ phần của European Tour Productions. Theo điều khoản có hiệu lực vào cuối năm 2027, PGA Tour có thể trả lại số cổ phần này, để DP World Tour đứng trước lựa chọn mua lại. Nói cách khác, giải đấu châu Âu đang chật vật thanh toán các hóa đơn, trong khi đơn vị giúp bù đắp chi phí có thể rút khỏi thỏa thuận.

Ngôi sao giúp bán bản quyền truyền hình và thu hút tài trợ, nhưng DP World Tour không có nhiều gương mặt như vậy. Nếu Rahm, Hatton và Bryson DeChambeau cùng xuất hiện, sẽ có giá trị thực sự đối với một hệ thống đang trông chờ người khác bù đắp khoản thiếu hụt.

Liên minh chiến lược giữa PGA Tour và DP World Tour vẫn bền chặt. Ông Kinnings và tân CEO PGA Tour Brian Rolapp cũng có quan hệ tốt. Nhưng một thế giới golf hậu LIV golf có thể làm lung lay mối quan hệ ấy.

Lee Westwood, golfer LIV từng thanh toán tiền phạt cho DP World Tour và thường xuyên chỉ trích cách giải đấu vận hành, viết trên mạng xã hội rằng bất cứ ai cho rằng PGA Tour là đối tác chứ không phải đối thủ của DP World Tour thì “hoặc mù quáng, hoặc ngu ngốc”.

Westwood từng nhiều lần có phát ngôn thiếu thiện chí trong cuộc chia rẽ của golf, mà ông cũng góp phần khơi mào. Tuy nhiên, ở điểm này, ông có lý: đối tác thường không đi kèm điều khoản rút lui. Nếu PGA Tour trả lại cổ phần vào cuối năm 2027, DP World Tour có lý do để tìm cách giúp giải đấu đứng vững. Con đường nhanh nhất là đón những golfer chưa được PGA Tour cho phép trở lại.

Cái giá của lựa chọn có thể đổ lên những người trung thành đã ở lại. Một số golfer LIV không đủ điều kiện thi đấu tại DP World Tour sẽ cần suất mời của nhà tài trợ. Theo các nguồn tin, giải đấu có thể trao hơn 10 suất đặc cách cho golfer LIV. Như vậy, cơ hội dự giải của các thành viên có thể bị thu hẹp.

Joost Luiten nói các golfer LIV "chẳng thèm quan tâm” đến DP World Tour khi rời đi và giờ nên phải thi đấu qua Q-School. Ewen Ferguson cho rằng thật nực cười khi những người từng phá vỡ hệ thống lại cư xử như thể đang trở về nhà. Richard Mansell cũng đồng tình, dù cho rằng một số người nên được trở lại, còn những người khác thì không.

Một cách dễ hiểu, các golfer đang muốn biết lý do giải đấu của họ có thể lại quay lưng với những người đã ở lại, để chào đón những người từng góp phần phá bỏ hệ thống.

“Sau tất cả biến động mà môn chơi này trải qua trong những năm gần đây, tôi nghĩ ‘bị phản bội’ là cách diễn đạt chính xác”, golfer DP World Tour Eddie Pepperell chia sẻ. “Khi cảm thấy như vậy, người ta khó tránh khỏi mất đi sự tôn trọng. Khoảng trống còn lại thường được lấp đầy bằng oán giận và khinh miệt”.

Cốt lõi tranh luận là giá trị của từng golfer đối với giải đấu. Rahm, Hatton, Cam Smith, Joaquin Niemann và DeChambeau có thể nâng tầm chuyên môn, đồng thời thu hút thêm sự chú ý.

Vấn đề nằm ở những golfer đã qua thời đỉnh cao, thuộc nhóm giữa hoặc chưa bao giờ tạo được dấu ấn. Luiten, Mansell, Ferguson và Pepperell lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của nhóm golfer tầm trung, nhưng điều đó không có nghĩa họ sai. Họ sống nhờ các suất thi đấu, trong khi số suất luôn có hạn.

DP World Tour đã quá lâu phải phụ thuộc vào quyết định của người khác. Mở cửa đón golfer LIV có thể giúp giải đấu tự định đoạt tương lai và củng cố thương hiệu. Nhưng lựa chọn ấy đi ngược thông điệp từng bảo vệ họ, đồng thời khiến những người đã ở lại cảm thấy bị bỏ rơi.