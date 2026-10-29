Blogger Trung Quốc bị đánh chết vì phanh phui mạng lưới lừa đảo của ông trùm Trần Chí

TPO - Một blogger điều tra người Trung Quốc chuyên phanh phui các vụ lừa đảo viễn thông và những hoạt động phi pháp khác đã bị sát thủ thuê qua mạng xã hội sát hại.

Blogger Ngô Khải bị đánh chết vì những bài viết phanh phui lừa đảo.

Trong nhiều năm qua, Ngô Khải - sử dụng tên “Huijian” trên mạng xã hội, đã viết hàng loạt bài về các vụ lừa đảo viễn thông tại Đông Nam Á. Thi thể của ông được phát hiện ở miền nam Trung Quốc vào tháng 11/2024, nhưng thông tin về cái chết của ông và các tình tiết của vụ án mới được tiết lộ trong tuần này.

Theo trang Tin tức Giới Diện ngày 28/10, tháng 8/2024, Ngô Khải cáo buộc Lưu Nhân (Liu Ren) - một nhân vật chủ chốt trong tập đoàn do ông trùm lừa đảo Trần Chí điều hành, là kẻ cho vay nặng lãi tại các sòng bạc, đánh chết người, tống tiền các cửa hàng dưới danh nghĩa phí bảo kê, điều hành các khu phức hợp lừa đảo viễn thông và tham gia các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia có vũ trang.

Lưu Nhân bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc vào tháng 6 năm nay. Trong tuyên bố đưa ra thời điểm đó, cảnh sát cho biết năm 2016, Lưu Nhân được Trần Chí chỉ đạo thành lập tập đoàn Jinbei. Tập đoàn này điều hành các khu phức hợp lừa đảo viễn thông tại Campuchia và bắt đầu thực hiện những vụ lừa đảo với số tiền đặc biệt lớn từ năm 2020.

Cảnh sát Trung Quốc cho biết Lưu Nhân còn bị cáo buộc giam giữ người trái phép và cố ý gây thương tích. Vụ án đang được điều tra.

Trần Chí bị dẫn độ về Trung Quốc vào tháng 1 năm nay, bị truy tố với các tội danh lừa đảo, kinh doanh trái phép và cố ý gây thương tích, cùng một số tội danh khác.

Tin tức Giới Diện dẫn tài liệu tòa án cho biết, tháng 10/2024, Zhao Bing được một người sử dụng tên “Shaoxiao” thuê qua Telegram, để bắt cóc ông Ngô.

Nhiệm vụ của Zhao là bắt cóc ông Ngô, vì ông đăng bài trên WeChat về các hoạt động lừa đảo viễn thông ở miền bắc Myanmar, ép ông tiết lộ ai là người đứng sau hỗ trợ mình và xóa các bài viết. Theo bài báo, thông tin cá nhân của ông Ngô đã bị tiết lộ cho Zhao.

Tháng 11/20125, các đồng phạm của Zhao bắt cóc Ngô và đưa ông đến khu vực đồi núi thuộc huyện Huệ Đông, tỉnh Quảng Đông. Theo cảnh sát, Zhao ép ông Ngô xóa các bài viết, sau đó lái xe đưa blogger này đến một địa điểm khác tại thành phố Hà Nguyên, nơi hắn tiếp tục đánh đập ông.

Báo cáo cho biết vì không tin những gì Ngô nói là sự thật, Zhao đã liên tục đánh ông và cắt đứt một nửa móng tay của nạn nhân.

Ngày hôm sau, Zhao đưa Ngô đến ngọn đồi thuộc huyện Định Nam, tỉnh Giang Tây. Tại đây, hắn đá liên tiếp vào đầu Ngô cho đến khi ông bất tỉnh, rồi gửi bức ảnh cho Shaoxiao.

Sau đó, Zhao phủ cỏ lên người ông Ngô và trở về quê ở tỉnh Hà Nam. Theo báo cáo, Zhao cùng 4 đồng phạm chia nhau khoản tiền thù lao 1 triệu nhân dân tệ (150.000 USD).

Hai ngày sau, dân làng phát hiện thi thể của ông Ngô. Vài ngày sau đó, cảnh sát bắt giữ các nghi phạm.

Zhao bị kết án về tội cố ý gây thương tích và nhận án tử hình nhưng được hoãn thi hành án trong 2 năm. Các đồng phạm của hắn nhận mức án từ 15 tháng đến 8 năm tù.

Danh tính của Shaoxiao vẫn chưa được tiết lộ.