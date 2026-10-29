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Tôn vinh những tấm gương bình dị mà cao quý

Nguyễn Minh

TPO - Tại lễ trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, nhấn mạnh việc tôn vinh những cống hiến thầm lặng cho cộng đồng và khơi dậy khát vọng sống đẹp.

Những cuộc đời phía sau trang viết

Sáng 29/10 tại Hà Nội, Ban tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 (2025-2026) trao 19 giải cho các tác giả, nhóm tác giả. Cùng với những người cầm bút, 19 nhân vật trong các tác phẩm đoạt giải đã được vinh danh.

Toàn cảnh lễ tổng kết, trao giải cuộc thi lần thứ 17. Video: Nguyễn Minh

Mất tay phải, hai chân bị thương nặng trong chiến tranh, thương binh Ngô Quang Điểm bắt đầu lại từ những nét chữ bằng tay trái. Từ trại an dưỡng thương binh nặng, ông tìm đường đến giảng đường đại học, rồi bước vào thương trường, có lúc trắng tay.

Người thương binh ở Hưng Yên đã bền bỉ đứng dậy, đưa giống lúa thuần Việt đến với nông dân từ Bắc vào Nam. Ông cùng các kỹ sư chọn tạo thành công bảy giống lúa được cấp bằng bảo hộ. Khi thành công trong kinh doanh, ông dành tâm sức giúp đỡ đồng đội, người nghèo. Ông Điểm là một trong 19 nhân vật được vinh danh tại lễ tổng kết, trao giải lần này.

Cùng được vinh danh có PGS.TS Nguyễn Phi Lê - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (Đại học Bách khoa Hà Nội). Với dự án canh tác lúa giảm phát thải ở Thanh Hóa, bà cùng cộng sự dành hai năm, đi qua bốn mùa vụ đồng hành với nông dân. Nữ viện trưởng trực tiếp lội ruộng, hướng dẫn bà con sử dụng dữ liệu về đồng ruộng để biết khi nào cần tưới nước, bón phân.

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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao hai giải A tặng các tác giả, nhóm tác giả và nhân vật.

Thầy giáo Nhật Bản Hayashi Masao lại ghi dấu bằng hai năm tình nguyện hỗ trợ trẻ khuyết tật ở Đà Nẵng. Từng gặp khó khăn về ngôn ngữ, thầy Hayashi Masao được giáo viên Việt Nam hỗ trợ, sau gần một năm có thể tự đứng lớp.

Sự kết nối với học sinh bắt đầu từ việc các em nắm tay kéo thầy tham gia trò chơi, dùng ký hiệu bày tỏ mong muốn. “Nhìn thấy các em cười, tôi cảm thấy hạnh phúc”, thầy Hayashi Masao tâm sự. Trở về Nhật Bản từ tháng 5/2026, thầy tiếp tục hỗ trợ trẻ khuyết tật và gửi lời nhắn tới lễ vinh danh...

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Cuộc thi do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Binh đoàn 20 (Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn) tổ chức.

Từ hơn 300 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức trao 19 giải, gồm hai giải A, ba giải B, bốn giải C và 10 giải Khuyến khích. Nhân vật trong tác phẩm đoạt giải nhận thưởng 10 triệu đồng.

Hai giải A thuộc về “Người say mê nghiên cứu và ứng dụng AI” của tác giả Lê Kim Phượng và “Mất tay phải, ‘viết lại cuộc đời’ bằng tay trái” của hai tác giả Trần Hoàng Linh, Vũ Thị Minh.

Để những việc tốt được nhân lên

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa của việc tôn vinh những con người lao động, cống hiến thầm lặng trong khơi dậy khát vọng sống đẹp, củng cố niềm tin xã hội.

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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cuộc thi lần thứ 18 “lấy chất lượng tác phẩm và sức lan tỏa của điển hình làm thước đo hiệu quả”.

Qua 17 lần tổ chức, Cuộc thi viết đã kiên trì, bền bỉ tìm kiếm, phát hiện những con người tận tụy với công việc, hết lòng vì cộng đồng; đưa việc học tập và thực hành theo Bác Hồ trở thành hành động tự giác trong cuộc sống hằng ngày, của mỗi người, mỗi tổ chức và trong cộng đồng.

Theo Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, những việc làm bình dị hằng ngày, thầm lặng nhưng trọn vẹn tình yêu quê hương, đồng bào rất đáng trân trọng. Giá trị của cuộc thi còn ở việc giúp cái tốt được nhận diện, trân trọng, bảo vệ và nhân rộng trong xã hội.

Với cuộc thi lần thứ 18, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tiếp tục tìm kiếm nhân tố mới từ cơ sở, những nhiệm vụ phức tạp, hiểm nguy, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Mỗi tấm gương cần được khắc họa chân thực, sinh động, giàu tính nhân văn, để người đọc có thể học hỏi, làm theo.

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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tham quan trưng bày sách tại buổi lễ.

Nhấn mạnh “lấy chất lượng tác phẩm và sức lan tỏa của điển hình làm thước đo hiệu quả”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu đổi mới cách thể hiện, đưa những câu chuyện đẹp đến nhiều bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ; duy trì đăng tải trên báo in, báo điện tử và các nền tảng số, nghiên cứu chuyển thể thành phim, chương trình truyền thanh, triển lãm ảnh. Cùng với tôn vinh, cần lắng nghe tâm tư, tạo điều kiện giúp đỡ các nhân vật trong cuộc sống, công tác.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức phát động cuộc thi lần thứ 18, năm 2026-2027, tiếp tục tìm kiếm những cá nhân có việc làm bình dị, đóng góp thiết thực cho cộng đồng, gồm cả người nước ngoài học tập, làm việc, sinh sống tại Việt Nam.

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Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ - Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 18.

Cuộc thi nhận bài từ ngày 1/11/2026 đến 31/8/2027. Tác phẩm viết về người thật, việc thật, có địa chỉ rõ ràng, kèm ảnh báo chí liên quan đến nhân vật. Mỗi bài không quá 1.800 chữ; một vệt tối đa 3 bài. Tác phẩm không đăng trên các báo, tạp chí khác, kể cả mạng xã hội, trước và trong quá trình dự thi.

Cơ cấu giải thưởng gồm 16 giải: một giải A trị giá 30 triệu đồng, hai giải B, ba giải C và 10 giải Khuyến khích. Nhân vật trong tác phẩm đoạt giải nhận thưởng 10 triệu đồng. Lễ tổng kết, trao giải dự kiến tổ chức tháng 10/2027.

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#Những tấm gương bình dị mà cao quý #Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa #Tổng cục Chính trị #Báo Quân đội nhân dân #học tập và làm theo Bác #Ngô Quang Điểm #Nguyễn Phi Lê #Hayashi Masao

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