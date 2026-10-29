Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về công tác cán bộ

TPO - Ông Trương Trung Thắng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Sáng 29/10, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Tôn Thiện Đồng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng, công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Trương Trung Thắng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đến công tác tại Đảng ủy phường Xuân Trường - Đà Lạt; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trương Trung Thắng sinh năm 1979, quê ở Quảng Ngãi. (Trong ảnh: Ông Thắng nhận quyết định điều động)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trương Trung Thắng bày tỏ nhận thức sâu sắc về yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, xác định việc được phân công công tác tại địa phương vừa là cơ hội để tiếp tục rèn luyện, trưởng thành, vừa là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ và Nhân dân.

Trên cương vị mới, ông Trương Trung Thắng hứa sẽ nỗ lực, chủ động học hỏi, phát huy kinh nghiệm công tác, giữ gìn đoàn kết nội bộ và cùng tập thể Đảng ủy phường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa I. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét báo cáo kết quả đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Hùng Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, và ông Lê Văn Tây - Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng nhận định những vi phạm trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của cá nhân cũng như tổ chức đảng, cơ quan nơi hai cán bộ sinh hoạt, công tác. Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Hùng Sơn và ông Lê Văn Tây theo quy định.