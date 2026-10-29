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Chủ tịch An Giang mong thanh niên nắm bắt cơ hội từ APEC 2027

Nhật Huy

TPO - Đối thoại với thanh niên, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, APEC 2027 mở ra nhiều cơ hội cho địa phương và việc làm với nhiều dự án đang triển khai kéo theo nhu cầu lớn về lao động. Do đó, thanh niên trong tỉnh cần nắm bắt cơ hội này, với mục tiêu quan trọng là chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của Phú Quốc.

Thanh niên cần chủ động để nắm bắt cơ hội

Sáng 29/10, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trực tiếp đối thoại với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2026, chương trình kết hợp trực tiếp với trực tuyến tới 102 điểm cầu cấp xã. Tại đây, nhiều đoàn viên, thanh niên kiến nghị tỉnh tăng cường hỗ trợ khởi nghiệp, tạo cơ hội việc làm cho thanh niên.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối thoại với thanh niên. Ảnh: Nhật Huy

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối thoại với thanh niên. Ảnh: Nhật Huy

Bạn Nguyễn Ngọc Thảo Quyên - Sinh viên Trường Đại học An Giang cho rằng, APEC 2027 tại Phú Quốc là dịp để sinh viên, thanh niên nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, tiếp cận môi trường làm việc quốc tế và mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Do đó, đề nghị tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối quốc tế về học thuật và tuyển dụng, mở ra cơ hội học hỏi và việc làm cho thanh niên.

Trao đổi về đề xuất trên, ông Hồ Văn Mừng cho rằng, APEC 2027 là cơ hội lớn để An Giang quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Vì vậy, các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh cần chủ động kết nối với tỉnh và doanh nghiệp, nắm bắt nhu cầu tuyển dụng để xây dựng chương trình đào tạo, giới thiệu việc làm phù hợp.

“Nhà trường có thể cung cấp nguồn nhân lực như thế nào, tỉnh có thể hỗ trợ gì thì phải trao đổi cụ thể để phối hợp ngay từ đầu”, ông Mừng nói.

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Thanh niên đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh sẽ bố trí làm việc với các trường đại học trên địa bàn nhằm kết nối, cung ứng nhân lực phục vụ APEC 2027 và phát triển của Phú Quốc trong tương lai. APEC là cơ hội lớn, hiện có nhiều dự án du lịch, khách sạn, giao thông và dịch vụ đang được triển khai, kéo theo nhu cầu lớn về lao động.

Theo ông Mừng, nếu các trường và sinh viên không chủ động tìm hiểu thị trường, kết nối doanh nghiệp, cơ hội việc làm từ APEC có thể thuộc về nguồn nhân lực từ địa phương khác, khi đó sinh viên địa phương sẽ mất cơ hội.

Tỉnh An Giang đã ký kết với Trường Đại học Kinh tế TPHCM về cung cấp tình nguyện viên phục vụ các hoạt động APEC 2027. Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng hơn là chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của Phú Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định, tỉnh sẽ nghiên cứu giải pháp để người dân địa phương, trong đó có thanh niên, được tham gia và hưởng lợi từ các cơ hội phát triển mà APEC 2027 mang lại. Tuy nhiên, chính các sinh viên, thanh niên cũng cần chủ động nắm bắt, nâng cao kỹ năng, sẵn sàng tham gia thị trường lao động.

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Buổi đối thoại được kết nối với 102 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc kinh phí hoạt động Đoàn

Bên cạnh vấn đề việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp cũng là nội dung được nhiều đoàn viên, thanh niên An Giang quan tâm. Một số ý kiến cho rằng, nhiều dự án đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp nhưng vẫn khó triển khai do thiếu kinh phí hoàn thiện sản phẩm. Điều kiện vốn đối ứng trong một số chương trình hỗ trợ cũng khiến sinh viên, thanh niên mới khởi nghiệp khó tiếp cận nguồn lực khoa học, công nghệ.

Ngoài vốn, người trẻ còn lúng túng trong việc hoàn thiện thủ tục pháp lý và tìm đầu ra cho sản phẩm. Thanh niên kiến nghị tỉnh An Giang xây dựng cơ chế hỗ trợ phù hợp với các dự án ở giai đoạn đầu, tăng cường tư vấn pháp lý, kết nối doanh nghiệp và kênh phân phối.

Chị Nguyễn Thị Trúc Phương - Bí thư Đoàn đặc khu Kiên Hải nêu khó khăn trong mức chi cho các hoạt động của đoàn, hội như cuộc thi, sân chơi, hoạt động phong trào cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Do đó, cần có quy định, hướng dẫn cụ thể, thống nhất về cơ chế, định mức chi hoạt động.

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Chị Thị Phương Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn An Giang trao đổi với thanh niên.

Chị Thị Phương Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn An Giang cho biết, Tỉnh Đoàn đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo về định mức chi cho hoạt động của các tổ chức, đoàn thể để trình HĐND tỉnh xem xét thông qua. Trong thời gian chờ quy định mới, các đơn vị cần thực hiện đúng quy định hành.

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giao các sở, ngành ghi nhận, tổng hợp và giải quyết theo thẩm quyền những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của thanh niên đã nêu tại chương trình.

Ông Mừng cũng lưu ý các sở ngành tăng cường phối hợp, chủ động trao đổi với tổ chức Đoàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho người trẻ phát triển.

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Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối thoại với thanh niên.

Liên quan đến vấn đề việc làm, ông Mừng yêu cầu, các cơ quan chức năng khảo sát, đánh giá thực trạng việc làm của thanh niên, làm rõ tỉ lệ có việc làm ổn định, việc làm chưa ổn định và thất nghiệp. Việc đánh giá cần gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, ngành nghề được đào tạo và khả năng đáp ứng của nguồn nhân lực trẻ để đề xuất giải pháp phù hợp.

"Việc giải quyết kiến nghị của thanh niên cần được thực hiện trên tinh thần đồng hành, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với tổ chức Đoàn. Qua đó phát huy vai trò của người trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng địa phương", ông Mừng nói.

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