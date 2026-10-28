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Văn hóa

Ban Giám khảo Check-in Hạnh phúc: Định hướng xây dựng cuốn sách từ những câu chuyện đời thực

Lam Giang

Sáng 27/10, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” - mùa 1, chủ đề “Từ đây có một tôi khác”, đã tổ chức phiên họp đầu tiên, tập trung đánh giá tình hình tiếp nhận tác phẩm sau gần hai tháng phát động, trao đổi về tiêu chí lựa chọn bài dự thi vào vòng chung khảo và thống nhất định hướng chấm giải, hướng tới những tác phẩm có chất lượng, giàu giá trị nhân văn và sức lan tỏa.

Hội đồng Giám khảo Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” - mùa 1 tại phiên họp sáng 27/10.

Hơn 300 tác phẩm sau gần hai tháng phát động

Tại cuộc họp, ông Trịnh Xuân Quang - thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo, đã báo cáo sơ bộ về tình hình tiếp nhận tác phẩm dự thi.

Theo đó, sau gần hai tháng triển khai, Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” đã tiếp nhận hơn 300 tác phẩm. Đáng chú ý, số lượng bài dự thi tăng nhanh sau Lễ phát động. Bên cạnh những gương mặt mới, cuộc thi còn ghi nhận sự tham gia của các cây bút có chuyên môn, từng đạt giải tại nhiều sân chơi sáng tác khác.

Sự góp mặt của nhóm tác giả này không chỉ cho thấy sức hút của cuộc thi đối với những người đã có kinh nghiệm viết, mà còn mở ra kỳ vọng về những tác phẩm được đầu tư về nội dung, có chiều sâu trải nghiệm và khả năng lan tỏa thông điệp tích cực. Cùng với đó, sự đồng hành, chia sẻ thông tin từ các nhân vật nổi tiếng và người có sức ảnh hưởng cũng góp phần đưa cuộc thi đến gần hơn với công chúng.

Nhà báo Trịnh Xuân Quang - thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo, báo cáo sơ bộ tình hình tiếp nhận các tác phẩm dự thi sau gần hai tháng phát động.

Qua quá trình tiếp nhận, một số tác phẩm bước đầu cho thấy tiềm năng với nội dung tốt, thông điệp rõ ràng và cách thể hiện phù hợp với tinh thần cuộc thi.

Các tác phẩm gửi về cuộc thi bước đầu cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận và thể hiện trải nghiệm cá nhân. Trong đó, bài viết là hình thức được nhiều thí sinh lựa chọn, bên cạnh các tác phẩm dự thi bằng giọng nói (Voice) và video. Mỗi hình thức đều có những cách thức riêng để kể lại hành trình trải nghiệm, khám phá bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Giám khảo tập trung trao đổi về tiêu chí đánh giá phù hợp với từng hình thức dự thi, đồng thời đề cao chiều sâu trải nghiệm, dấu ấn cá nhân và khả năng truyền cảm hứng của mỗi tác phẩm. Đây cũng là những yếu tố quan trọng để lựa chọn các câu chuyện tiêu biểu, xứng đáng bước vào vòng chung khảo.

Thống nhất tiêu chí, lựa chọn tác phẩm xứng đáng vào chung khảo

Với vai trò Trưởng ban Giám khảo, nhà báo Lê Xuân Sơn đưa ra ý kiến chỉ đạo về tiêu chí sàng lọc các tác phẩm vào vòng chung khảo, nhấn mạnh yêu cầu xây dựng cơ sở đánh giá rõ ràng, nhất quán, bảo đảm tính khách quan và công bằng đối với các thí sinh.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng ban Giám khảo (bên trái) và nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú trao đổi tại phiên họp Hội đồng Giám khảo Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” - mùa 1.

Các thành viên Hội đồng Giám khảo cũng trao đổi về tỷ lệ chấm điểm và đặc thù của ba hình thức thể hiện: bài viết, voice và video.

Ông Trần Nhật Minh chia sẻ quan điểm về tiêu chí đánh giá đối với từng hình thức, hướng tới việc xem xét đúng đặc điểm thể hiện của mỗi tác phẩm, đồng thời bảo đảm các yêu cầu chung về nội dung và tinh thần cuộc thi.

PGS. TS, nhà phê bình văn học Hoàng Kim Ngọc nhấn mạnh yêu cầu tìm ra những tác phẩm thực sự xứng đáng. Theo đó, việc chấm giải cần hướng tới những câu chuyện có giá trị, tạo được dấu ấn riêng và có khả năng chạm tới người đọc, thay vì chỉ dừng lại ở việc đáp ứng các yêu cầu cơ bản của cuộc thi.

Các ý kiến tại cuộc họp cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đánh giá, đề cao tính chân thật, chiều sâu trải nghiệm, cảm xúc và khả năng lan tỏa của tác phẩm. Đây cũng là cơ sở để Hội đồng Giám khảo hướng tới sự đồng thuận trong quá trình chấm thi, bảo đảm tính công tâm và tôn trọng nỗ lực sáng tạo của mỗi thí sinh.

Hướng tới cuốn sách “Check-in Hạnh phúc” giàu giá trị nhân văn

Bên cạnh mục tiêu tìm kiếm những tác phẩm đạt giải, nhà báo Hoàng Anh Tú đặt vấn đề về giá trị của cuốn sách “Check-in Hạnh phúc” dự kiến được hình thành sau cuộc thi.

Theo ông, cuốn sách không nên đơn thuần là tập hợp các bài viết hay tác phẩm báo chí, mà cần lưu giữ những câu chuyện thật của mỗi người, từ đó chắt lọc thành những bài học có ý nghĩa đối với đông đảo độc giả. Giá trị của cuốn sách nằm ở khả năng khơi gợi sự đồng cảm, giúp người đọc tìm thấy những điều đáng suy ngẫm từ trải nghiệm của người khác và có thêm góc nhìn về cuộc sống.

Nhà báo Trần Nhật Minh (bên trái) và PGS.TS, nhà phê bình văn học Hoàng Kim Ngọc trao đổi tại phiên họp Hội đồng Giám khảo Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” - mùa 1.

Với định hướng như một cuốn sách chữa lành, “Check-in Hạnh phúc” được kỳ vọng sẽ mang đến những câu chuyện chân thật, có sức nâng đỡ tinh thần và khơi gợi những thay đổi tích cực. Điều này cũng đặt ra yêu cầu đối với quá trình tuyển chọn: tác phẩm không chỉ cần được thể hiện tốt mà còn phải chứa đựng giá trị nhân văn, có khả năng lan tỏa những bài học vượt ra ngoài câu chuyện của riêng người kể.

Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Giám khảo là dịp để các thành viên trao đổi chuyên môn, thống nhất định hướng đánh giá và xác lập yêu cầu đối với quá trình lựa chọn tác phẩm vào vòng chung khảo. Với tinh thần đề cao chất lượng và sự công tâm, cuộc thi hướng tới tìm kiếm những câu chuyện xứng đáng, góp phần tạo nên một cuốn sách giàu ý nghĩa, lan tỏa tinh thần “Check-in Hạnh phúc”.

Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một tôi khác” do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Tiền Phong tổ chức, dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam.

Cuộc thi nhận tác phẩm ở 3 thể loại: Bài viết, Video và Voice.

Tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm tham dự.

Thời gian nhận bài từ ngày 11/9/2026 đến hết ngày 11/12/2026.

Tác phẩm dự thi gửi về email tienphongedu.admin@gmail.com, tiêu đề: Bài dự thi Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” - [Tên tác giả].

Thể lệ Cuộc thi và thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

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