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Công an TP Hà Nội giành giải Nhất toàn đoàn

Đạt Nhi

TPO - Những cuộc cứu dân trong mưa lũ, cuộc đấu tranh với tội phạm và số phận con người được thể hiện bằng nhiều cách kể tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) lần thứ XV, năm 2026. Dấu ấn nổi bật của những tác phẩm năm nay là sự quan tâm đến con người, cùng tìm tòi trong sử dụng hình ảnh, âm thanh và ngôn ngữ điện ảnh.

Liên hoan vừa khép lại tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, sau 6 ngày diễn ra với chủ đề Hội tụ và lan tỏa. Do Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, sự kiện có 57 đơn vị tham gia, trong đó 12 đơn vị ngoài lực lượng CAND.

Tổng cộng có 737 tác phẩm dự thi hợp lệ, gồm 432 tác phẩm truyền hình, 276 tác phẩm phát thanh và 29 tác phẩm điện ảnh, cùng 45 thí sinh.

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Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng cùng Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Đức Hoàng trao giải Vàng cho các tác giả, nhóm tác giả.

Trong số những tác phẩm được giới thiệu, Mưa bản, Mưa mường của Công an tỉnh Sơn La gây chú ý với hình thức phim tài liệu không lời bình. Tác phẩm ghi lại những chiến sĩ nơi miền biên viễn cứu dân trong mưa lũ, để hiện thực và hành động của nhân vật chuyển tải câu chuyện.

Theo đánh giá của ban tổ chức, chính những việc làm âm thầm ấy giúp công chúng hiểu thêm sự hy sinh của người chiến sĩ, tình người trong hoạn nạn và giá trị của cuộc sống bình yên.

Cũng khai thác những tình huống hiểm nguy, phóng sự truyền hình Những giờ khắc sinh tử của Công an tỉnh Lào Cai được ghi nhận ở những hình ảnh chân thực về lòng dũng cảm, trách nhiệm của người chiến sĩ.

Nữ hoàng thoát bẫy của Công an TP Đà Nẵng được đánh giá cao ở việc kết hợp hình ảnh, âm thanh hiện trường và nhịp dựng để dẫn dắt câu chuyện. Đây là những ví dụ được ban tổ chức đánh giá cao về sự tiến bộ trong kỹ thuật gắn với cách tiếp cận nhân vật.

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Ủy viên T.Ư Đảng, Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Liên hoan - trao giải Nhất toàn đoàn cho Công an TP Hà Nội.

Ở loại hình phát thanh, Kẻ ẩn mình trong đêm của Công an tỉnh Cao Bằng và 500 ngày đêm nối nhịp trở về của Công an tỉnh Hưng Yên được nhắc đến như những tìm tòi trong cách kể bằng âm thanh.

Tiếng nói nhân vật, tiếng động đời thường và những khoảng lặng được sử dụng để đưa người nghe đến gần sự việc, số phận con người. Việc khai thác chất liệu âm thanh cũng cho thấy nỗ lực tạo sức gợi, sức thuyết phục bằng đặc trưng của phát thanh.

Với điện ảnh, Ký ức hoàn nguyên của Công an tỉnh Quảng Ngãi và Lời hứa của Công an TP Hà Nội được ban tổ chức ghi nhận có dấu ấn riêng khi chuyển tải câu chuyện về pháp luật, trách nhiệm và tình người bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Ở nhóm tác phẩm nghệ thuật và chuyên biệt, những tìm tòi còn được thể hiện qua Hiệp đồng xuyên biên giới của Công an tỉnh Điện Biên, Từ trận cầu miễn phí đến đường dây tội phạm của Công an tỉnh Hưng Yên và Bóc dỡ hệ thống OK9 của Công an tỉnh Quảng Trị.

Nhận xét về các tác phẩm, Trung tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban tổ chức - nhấn mạnh chuyển động trong tư duy sáng tạo khi con người trở thành trung tâm câu chuyện.

Người chiến sĩ được khắc họa qua lựa chọn, hy sinh và đời sống thường ngày; người dân xuất hiện với tiếng nói, niềm tin, khát vọng của mình. Theo ông, tác phẩm cần đi sâu vào ý nghĩa của chiến công đối với cuộc sống, cả những tổn thương còn lại sau khi một vụ án khép lại.

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Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến trao giải Vàng, giải Bạc cho Phát thanh viên, người dẫn chương trình.

Liên hoan cũng ghi nhận sự mở rộng hình thức thể hiện: podcast lần đầu được đưa vào với 44 tác phẩm dự thi, hạng mục nội dung trên nền tảng số có hơn 140 video.

Hai hội thảo chuyên môn tập trung trao đổi về dữ liệu, công nghệ, an toàn thông tin và sản xuất, phân phối nội dung đa nền tảng.

Ban tổ chức trao 35 giải Vàng, gồm 33 giải cho tác phẩm và hai giải cho phát thanh viên, người dẫn chương trình; cùng 71 giải Bạc, 108 giải Đồng và 152 bằng khen. Công an TP Hà Nội giành giải Nhất toàn đoàn.

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#Liên hoan CAND #CAND 2026 #Công an Hà Nội #Trung tướng Đỗ Triệu Phong

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