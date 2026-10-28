Gần 5.000 học viên cảnh sát thi ứng dụng AI trong học tập và nghiên cứu khoa học

TPO - Gần 5.000 học viên tham gia cuộc thi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập và nghiên cứu khoa học. Ban Tổ chức đã trao giải đối với 9 học viên có thành tích xuất sắc nhất trong cuộc thi.

Ngày 28/10, Học viện CSND đã tổ chức Hội nghị tổng kết Khóa tập huấn, cập nhật kiến thức về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, nghiên cứu khoa học và trao giải Cuộc thi “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập và nghiên cứu khoa học” dành cho học viên tại Học viện CSND năm 2026.

Lãnh đạo Học viện CSND khen thưởng các học viên đạt giải cao tại cuộc thi. Ảnh: BTC

Từ ngày tháng 4/2026 đến nay, Học viện CSND đã tổ chức 69 đợt, lớp tập huấn trực tiếp về ứng dụng AI cho hơn 5.000 học viên đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy tại học viện. Các khóa học đã nâng cao nhận thức của học viên về công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là khả năng ứng dụng phần mềm AI trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Đồng thời, Học viện CSND đã tổ chức Cuộc thi “Ứng dụng AI trong học tập và nghiên cứu khoa học” dành cho học viên tại Học viện CSND thu hút sự tham gia của gần 5.000 học viên.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho 9 học viên có thành tích xuất sắc, gồm 2 giải Nhất, 2 giải Nhì và 5 giải Ba. Giải Nhất thuộc về học viên Nguyễn Việt Anh (lớp B1-LCĐ7) và Lưu Hà Thái An (lớp B11B-D51).

Đại tá, PGS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BTC

Đại tá Hoàng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện CSND ghi nhận, đánh giá cao kết quả của các khóa tập huấn và Cuộc thi “Ứng dụng AI trong học tập và nghiên cứu khoa học" góp phần quan trọng vào việc trang bị năng lực sử dụng AI đúng cách cho học viên phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên.

Đại tá Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh, đối với giáo dục đại học nói chung và Học viện CSND nói riêng, việc nhận thức đầy đủ về vai trò của AI, chủ động tiếp cận sớm và sử dụng đúng cách các công cụ này có ý nghĩa rất quan trọng. AI có thể hỗ trợ người học trong việc tìm kiếm, tổng hợp tài liệu, hệ thống hóa kiến thức, gợi mở ý tưởng, nâng cao chất lượng tự học và nghiên cứu khoa học. Thông qua đó, học viên từng bước hình thành tư duy đổi mới, nâng cao khả năng thích ứng với yêu cầu của chuyển đổi số, đồng thời bồi dưỡng năng lực làm chủ khoa học, công nghệ để phục vụ học tập, công tác và thực tiễn nghề nghiệp sau này...

Theo ông Tuấn, trong thời gian tới, Học viện CSND tiếp tục tổ chức tập huấn thường xuyên, bài bản cho học viên đào tạo trình độ đại học chính quy từng bước mở rộng phạm vi, nội dung, phù hợp với từng đối tượng; đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu, sử dụng AI có đạo đức, bảo mật dữ liệu, trung thực học thuật và bảo vệ bí mật nhà nước...