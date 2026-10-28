Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Gần 5.000 học viên cảnh sát thi ứng dụng AI trong học tập và nghiên cứu khoa học

Xuân Tùng

TPO - Gần 5.000 học viên tham gia cuộc thi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập và nghiên cứu khoa học. Ban Tổ chức đã trao giải đối với 9 học viên có thành tích xuất sắc nhất trong cuộc thi.

Ngày 28/10, Học viện CSND đã tổ chức Hội nghị tổng kết Khóa tập huấn, cập nhật kiến thức về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, nghiên cứu khoa học và trao giải Cuộc thi “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập và nghiên cứu khoa học” dành cho học viên tại Học viện CSND năm 2026.

tienphong-hocvien-canhsat2.jpg
Lãnh đạo Học viện CSND khen thưởng các học viên đạt giải cao tại cuộc thi. Ảnh: BTC

Từ ngày tháng 4/2026 đến nay, Học viện CSND đã tổ chức 69 đợt, lớp tập huấn trực tiếp về ứng dụng AI cho hơn 5.000 học viên đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy tại học viện. Các khóa học đã nâng cao nhận thức của học viên về công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là khả năng ứng dụng phần mềm AI trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Đồng thời, Học viện CSND đã tổ chức Cuộc thi “Ứng dụng AI trong học tập và nghiên cứu khoa học” dành cho học viên tại Học viện CSND thu hút sự tham gia của gần 5.000 học viên.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho 9 học viên có thành tích xuất sắc, gồm 2 giải Nhất, 2 giải Nhì và 5 giải Ba. Giải Nhất thuộc về học viên Nguyễn Việt Anh (lớp B1-LCĐ7) và Lưu Hà Thái An (lớp B11B-D51).

tienphong-hocvien-canhsat1.jpg
Đại tá, PGS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BTC

Đại tá Hoàng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện CSND ghi nhận, đánh giá cao kết quả của các khóa tập huấn và Cuộc thi “Ứng dụng AI trong học tập và nghiên cứu khoa học" góp phần quan trọng vào việc trang bị năng lực sử dụng AI đúng cách cho học viên phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên.

Đại tá Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh, đối với giáo dục đại học nói chung và Học viện CSND nói riêng, việc nhận thức đầy đủ về vai trò của AI, chủ động tiếp cận sớm và sử dụng đúng cách các công cụ này có ý nghĩa rất quan trọng. AI có thể hỗ trợ người học trong việc tìm kiếm, tổng hợp tài liệu, hệ thống hóa kiến thức, gợi mở ý tưởng, nâng cao chất lượng tự học và nghiên cứu khoa học. Thông qua đó, học viên từng bước hình thành tư duy đổi mới, nâng cao khả năng thích ứng với yêu cầu của chuyển đổi số, đồng thời bồi dưỡng năng lực làm chủ khoa học, công nghệ để phục vụ học tập, công tác và thực tiễn nghề nghiệp sau này...

Theo ông Tuấn, trong thời gian tới, Học viện CSND tiếp tục tổ chức tập huấn thường xuyên, bài bản cho học viên đào tạo trình độ đại học chính quy từng bước mở rộng phạm vi, nội dung, phù hợp với từng đối tượng; đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu, sử dụng AI có đạo đức, bảo mật dữ liệu, trung thực học thuật và bảo vệ bí mật nhà nước...

Xem thêm

#Học viện CSND #cuộc thi AI #ứng dụng AI #học viên cảnh sát #nghiên cứu khoa học #Đại tá Hoàng Anh Tuấn

Cùng chuyên mục

Thêm sân chơi giúp sinh viên nâng cao năng lực tiếng Anh

Thêm sân chơi giúp sinh viên nâng cao năng lực tiếng Anh

TPO - Với hình thức trắc nghiệm trực tuyến, mỗi lượt gồm 20 câu hỏi và không giới hạn số lần tham gia, cuộc thi "Tiếng Anh và hội nhập" tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện ngoại ngữ, đồng thời bổ sung kiến thức về Việt Nam, thế giới và công nghệ.

Hé lộ dàn MC dẫn Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, người trẻ nhất sinh năm 2001

Hé lộ dàn MC dẫn Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, người trẻ nhất sinh năm 2001

TPO - Ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia 2026 công bố dàn MC tham gia dẫn cầu truyền hình trực tiếp trận Chung kết diễn ra sáng 1/11. Bên cạnh hai gương mặt quen thuộc tại trường quay là BTV Ngọc Huy và MC Khánh Vy, bốn điểm cầu địa phương có sự góp mặt của các MC Minh Tân, Sơn Lâm, Thái Trang và Châu Khang.

Ban Giám khảo Check-in Hạnh phúc: Định hướng xây dựng cuốn sách từ những câu chuyện đời thực

Ban Giám khảo Check-in Hạnh phúc: Định hướng xây dựng cuốn sách từ những câu chuyện đời thực

Sáng 27/10, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” - mùa 1, chủ đề “Từ đây có một tôi khác”, đã tổ chức phiên họp đầu tiên, tập trung đánh giá tình hình tiếp nhận tác phẩm sau gần hai tháng phát động, trao đổi về tiêu chí lựa chọn bài dự thi vào vòng chung khảo và thống nhất định hướng chấm giải, hướng tới những tác phẩm có chất lượng, giàu giá trị nhân văn và sức lan tỏa.

Dịu dàng đi qua giông bão

Dịu dàng đi qua giông bão

Ngày tôi quyết định sống khác đi, ngày tôi xem những ngày điều trị nội trú ở viện là kỳ nghỉ “trăng mật” ngọt ngào chính là sau 1 ngày chồng tôi được chẩn đoán mang trong mình căn bệnh ung thư máu cấp tính tiên lượng xấu.

Từng không đủ sức khỏe, vì sao vẫn được gọi khám nghĩa vụ quân sự?

Từng không đủ sức khỏe, vì sao vẫn được gọi khám nghĩa vụ quân sự?

TPO - Phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS) có giá trị sử dụng không quá 6 tháng theo quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Phú Thọ giải thích việc gọi khám lại với người từng chưa đủ sức khỏe, đồng thời hướng dẫn thủ tục đề nghị giám định khi công dân không đồng ý kết quả.

Kỹ sư quân sự tương lai khát vọng làm chủ công nghệ

Kỹ sư quân sự tương lai khát vọng làm chủ công nghệ

TPO - Những kỹ sư quân sự tương lai mang sức trẻ lên sân khấu qua nhịp nhảy hiện đại, hòa cùng lời ca về người lính và tình yêu mái trường. Chương trình “Khúc hát giảng đường” chào mừng 60 năm Ngày truyền thống Học viện Kỹ thuật Quân sự kết nối ký ức chiến đấu với khát vọng làm chủ công nghệ hôm nay.

'Lớp học reo vui' tri ân thầy cô, tiếp sức học sinh khó khăn

'Lớp học reo vui' tri ân thầy cô, tiếp sức học sinh khó khăn

TPO - Ngày 27/10, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 với chủ đề “Lớp học reo vui” diễn ra tại Trường THCS Tân Thạnh (TP. Cần Thơ), trao học bổng cho học sinh khó khăn, tặng thiết bị học tập và tri ân giáo viên nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chương trình do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức.

Phó Bí thư Thành Đoàn Quảng Ninh: Hướng tới bảo vệ môi trường thành nếp sống thường xuyên

Phó Bí thư Thành Đoàn Quảng Ninh: Hướng tới bảo vệ môi trường thành nếp sống thường xuyên

TPO - Không chỉ dừng lại ở những đợt ra quân thu gom rác hay trồng cây, tuổi trẻ Quảng Ninh đang hướng tới việc biến bảo vệ môi trường thành nếp sống thường xuyên. Trao đổi với Báo Tiền Phong, anh Nguyễn Vũ - Phó Bí thư Thành Đoàn Quảng Ninh, chia sẻ về những cách làm và định hướng phát huy sức trẻ trong hành trình xây dựng Quảng Ninh xanh, bền vững.

Chàng trai nâng tầm hạt cà phê quê hương

Chàng trai nâng tầm hạt cà phê quê hương

TPO - Không chỉ tìm kiếm sinh kế ổn định, chàng trai 9x ở Đắk Lắk còn ấp ủ nâng cao giá trị nông sản địa phương. Bên cạnh đó, đưa bản sắc văn hóa Tây Nguyên vào sản phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu từ chính lợi thế quê hương.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe