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Thêm sân chơi giúp sinh viên nâng cao năng lực tiếng Anh

Gia Linh

TPO - Với hình thức trắc nghiệm trực tuyến, mỗi lượt gồm 20 câu hỏi và không giới hạn số lần tham gia, cuộc thi "Tiếng Anh và hội nhập" tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện ngoại ngữ, đồng thời bổ sung kiến thức về Việt Nam, thế giới và công nghệ.

Chiều 28/10, Lễ phát động cuộc thi trực tuyến Tiếng Anh và hội nhập cho sinh viên do Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức nhằm khuyến khích tinh thần tự học ngoại ngữ, mở rộng kiến thức và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

Tại lễ phát động, anh Nguyễn Xuân Khôi - Phó Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương, nhấn mạnh vai trò của tiếng Anh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đặc biệt trong việc tiếp cận tri thức, cập nhật tiến bộ khoa học, công nghệ và mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu, làm việc.

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Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến Tiếng Anh và hội nhập cho sinh viên khối thuộc các cơ quan Đảng Trung ương được tổ chức chiều 28/10, tại Hà Nội. Ảnh: Vũ Đức

"Đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên các cơ quan Đảng Trung ương, việc nâng cao trình độ ngoại ngữ và kiến thức hội nhập quốc tế là hành trang cần thiết để phát triển bản thân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời đại", anh Nguyễn Xuân Khôi nêu.

Để cuộc thi thu hút đông đảo sinh viên tham gia, Phó Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị các cơ sở Đoàn trường học triển khai hoạt động đồng bộ, hiệu quả; chủ động tuyên truyền, vận động sinh viên hưởng ứng đầy đủ các đợt thi.

Đội ngũ cán bộ Đoàn và các câu lạc bộ tiếng Anh được khuyến khích phát huy vai trò trong hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập ngoại ngữ.

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Anh Nguyễn Xuân Khôi - Phó Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh vai trò của tiếng Anh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Ảnh: Vũ Đức.

"Mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, sinh viên cần phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, chủ động học tập và rèn luyện; tích cực tham gia Cuộc thi với tinh thần nghiêm túc, trung thực, trách nhiệm, không ngừng nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất. Đặc biệt, cần xác định việc học ngoại ngữ là quá trình thường xuyên, liên tục, không chỉ dừng lại ở khuôn khổ một cuộc thi hay một hoạt động phong trào", anh Nguyễn Xuân Khôi đề nghị.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên nền tảng số, diễn ra từ ngày 28/10 đến 22/12/2026, gồm 4 đợt thi với các chủ đề: Lịch sử, dân tộc Việt Nam; Kinh tế, văn hóa và xã hội; Hội nhập quốc tế và Chuyển đổi số và Công nghệ thông tin.

Mỗi lượt thi gồm 20 câu hỏi, không giới hạn số lần tham gia, tạo điều kiện để sinh viên chủ động ôn luyện, bổ sung kiến thức và cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh. Nội dung cuộc thi kết hợp rèn luyện ngoại ngữ với tìm hiểu về đất nước, xã hội, các vấn đề hội nhập và xu hướng công nghệ.

Trong khuôn khổ lễ phát động, sinh viên tham gia thi thử trên nền tảng trực tuyến, làm quen với hình thức và cách thức dự thi. Ban tổ chức cũng trao thưởng cho 3 thí sinh có thành tích cao trong phần thi hưởng ứng.

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