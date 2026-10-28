Hé lộ dàn MC dẫn Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, người trẻ nhất sinh năm 2001

TPO - Ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia 2026 công bố dàn MC tham gia dẫn cầu truyền hình trực tiếp trận Chung kết diễn ra sáng 1/11. Bên cạnh hai gương mặt quen thuộc tại trường quay là BTV Ngọc Huy và MC Khánh Vy, bốn điểm cầu địa phương có sự góp mặt của các MC Minh Tân, Sơn Lâm, Thái Trang và Châu Khang.

Theo thông tin từ Ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia 2026, tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam, BTV Ngọc Huy và MC Khánh Vy đảm nhận vai trò dẫn chính. Trong khi đó, BTV Sơn Lâm dẫn tại điểm cầu Hà Nội. Ba điểm cầu còn lại ở Phú Thọ, Khánh Hòa và Hưng Yên có sự tham gia của Minh Tân, Thái Trang và Châu Khang.

Sự kết hợp giữa những gương mặt giàu kinh nghiệm và các MC trẻ tạo nên màu sắc đa dạng cho chương trình, đồng thời đặt ra yêu cầu về khả năng kết nối giữa trường quay với không khí cổ vũ tại địa phương.

BTV Sơn Lâm trở lại sau hai mùa chung kết

Sơn Lâm là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các chương trình như Chuyển động 24h, Cà phê sáng với VTV3, Việc tử tế... Với hơn 10 năm kinh nghiệm dẫn chương trình, anh được biết đến qua lối dẫn giàu năng lượng, dí dỏm và khả năng tương tác với khán giả.

BTV Sơn Lâm trở lại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia, dẫn điểm cầu Hà Nội.

Tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia, BTV Sơn Lâm từng dẫn điểm cầu của hai nhà vô địch liên tiếp là Lê Xuân Mạnh (năm 2023) và Võ Quang Phú Đức (năm 2024). Kinh nghiệm đồng hành cùng các trận chung kết giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả chương trình.

Năm nay, BTV Sơn Lâm dẫn tại điểm cầu Hà Nội, đặt ở Bảo tàng Hà Nội, cổ vũ thí sinh Đoàn Lê Anh Đức. Với lối dẫn sôi nổi, dí dỏm và khả năng ứng biến linh hoạt, anh được kỳ vọng tiếp tục góp phần tạo không khí hào hứng tại điểm cầu, nhất là trong những thời điểm gay cấn của cuộc thi.

Ba gương mặt lần đầu dẫn chung kết

Trong số các gương mặt mới xuất hiện tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 26, Thái Trang là nữ MC duy nhất. Cô gây ấn tượng với phong cách dẫn duyên dáng, nhẹ nhàng, truyền cảm, cùng nụ cười rạng rỡ và khả năng kết nối tinh tế.

Tại điểm cầu, Thái Trang sẽ tương tác với học sinh, thầy cô, gia đình và cổ động viên, được kỳ vọng tạo nên không khí gần gũi, truyền tải cảm xúc và tiếp thêm tinh thần cho các thí sinh trong những thời điểm gay cấn của cuộc thi.

﻿ BTV Thái Trang là bóng hồng duy nhất dẫn điểm cầu Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026.

BTV Minh Tân cũng là gương mặt mới tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Với phong cách dẫn điềm tĩnh, chỉn chu nhưng vẫn sôi nổi và cá tính, nam BTV được kỳ vọng giữ nhịp điểm cầu, kết nối khán giả địa phương với trường quay và tiếp thêm tinh thần cho thí sinh.

Tại điểm cầu, nhiệm vụ của Minh Tân không chỉ là dẫn dắt các phần kết nối mà còn tương tác với học sinh, thầy cô, gia đình và cổ động viên, đồng thời phối hợp với trường quay để cập nhật diễn biến cuộc thi. Khả năng ứng biến linh hoạt và truyền tải thông tin chính xác là những yếu tố cần thiết trong chương trình truyền hình trực tiếp có nhiều diễn biến nhanh như Chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

BTV Minh Tân lần đầu dẫn Chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Sinh năm 2001, BTV Châu Khang là gương mặt trẻ nhất trong dàn MC tại các điểm cầu Chung kết năm nay. Anh vượt qua cuộc tuyển chọn MC của VTV3 năm 2025, sau đó xuất hiện trong chương trình Đẹp+84 và chuỗi nội dung trên mạng xã hội. Năm 2026, Châu Khang cùng Thái Trang và Ngọc Thịnh dẫn chương trình SAO 24H.

Với phong cách năng động, hiện đại và gần gũi với khán giả trẻ, Châu Khang được kỳ vọng tạo sự kết nối với lực lượng học sinh, sinh viên đến cổ vũ. Tuy nhiên, lần đầu dẫn điểm cầu Olympia cũng là thử thách khi anh phải làm chủ sân khấu, truyền tải thông tin mạch lạc và phối hợp chính xác với trường quay.

BTC Châu Khang là gương mặt trẻ nhất dẫn dắt điểm cầu Chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 có bốn điểm cầu tại Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ và Khánh Hòa. Điểm cầu Hà Nội đặt tại Bảo tàng Hà Nội; điểm cầu Hưng Yên đặt tại khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, thuộc Quảng trường Thái Bình.

Tại Phú Thọ, điểm cầu được tổ chức ở khu vực Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, cổ vũ thí sinh Lý Thái Dương. Trong khi đó, điểm cầu Khánh Hòa đặt tại Công viên biển Bình Sơn, phường Đông Hải, tiếp sức cho thí sinh Trần Võ Gia Bảo.