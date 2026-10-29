Từ thí sinh có điểm nhì cao nhất đến Chung kết năm, ngôi Vô địch Đường lên đỉnh Olympia

TPO - Trong lịch sử chương trình Đường lên đỉnh Olympia, nhiều thí sinh ghi dấu ấn từ tấm vé điểm nhì cao nhất đi sâu đến trận Chung kết năm và có người đã thành công giành vòng nguyệt quế vô địch.

Từ tấm vé “điểm nhì cao nhất” đến Chung kết năm

Trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 26 sẽ diễn ra đầu tháng 11 với 4 nam sinh đến từ trường THPT chuyên, gồm: Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa); Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên); Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội).

Trong số 4 nhà leo núi sẽ tranh tài ở trận Chung kết năm, Gia Bảo, Thái Dương và Quang Minh có hành trình bất bại, giành chiến thắng qua vòng thi tuần, tháng, quý.

Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội) có phần “gập ghềnh” hơn. Nam sinh chuyên Hà Nội – Amsterdam đã về nhì ở trận thi tuần và đi tiếp vào trận thi tháng với tấm vé thí sinh có điểm nhì cao nhất. Tuy nhiên, cơ hội trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia chia đều cho cả 4 thí sinh.

Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội) từ thí sinh về nhì trận tuần có điểm cao nhất, bứt phá vào trận Chung kết năm Olympia 26.

Trước đó, trong lịch sử chương trình, cũng đã có không ít thí sinh sở hữu tấm vé “điểm nhì cao nhất” vào tranh tài trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia.

Trong đó, phải kể đến trường hợp khá đặc biệt Lưu Đào Dũng Trí ở mùa Olympia 20. Dũng Trí (THPT chuyên Đại học Sư phạm, Hà Nội) đã vượt qua trận thi tuần và trận tháng với thành tích điểm nhì cao nhất (thi tuần là 240 điểm; thi tháng 235). Ở trận thi quý, cậu giành chiến thắng 280 điểm. Ở trận Chung kết cậu về vị trí thứ ba.

Ngoài ra, còn có trường hợp Nguyễn Hải Đăng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) ở mùa Olympia 19. Hải Đăng vào thi tháng nhờ điểm nhì tuần cao nhất (230 điểm), rồi nhất trận tháng (215 điểm), nhất trận quý (290 điểm). Ở trận chung kết năm, Hải Đăng về nhì.

Hay Vũ Bùi Đình Tùng (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) ở mùa Olympia 22, vào thi tháng nhờ điểm nhì tuần cao nhất (320 điểm), sau đó thắng trận tháng (260 điểm) và trận quý (310 điểm) để vào chung kết năm; nhưng không giành ngôi quán quân.

…Trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia

Trong lịch sử chương trình Đường lên đỉnh Olympia cũng đã ghi nhận trường hợp thí sinh từng sở hữu tấm vé “điểm nhì cao nhất” vươn lên trở thành nhà vô địch.

Nguyễn Hoàng Khánh tại Đường lên đỉnh Olympia 21.

Cụ thể, đó là nhà vô địch Olympia 21 Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh).

Hành trình vô địch của Hoàng Khánh đầy kịch tính. Ở trận thi tuần, cậu đạt 320 điểm và phân định thắng bại với thí sinh cùng điểm bằng câu hỏi phụ. Ở trận thi tháng, cậu đạt 270 điểm về nhì và giành suất vào thi quý nhờ điểm nhì tháng cao nhất. Trận thi quý, Hoàng Khánh đạt 375 điểm, vào chung kết năm. Ở trận Chung kết năm, Hoàng Khánh đạt 315 điểm, trở thành nhà vô địch.