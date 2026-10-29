Cận cảnh hồ nước ngọt 50 ha sau 2 năm vẫn chưa thể cấp cho dân ở Cần Thơ

TPO - Hồ nước ngọt Hậu Giang đặt tại xã Vĩnh Tường, TP. Cần Thơ có tổng diện tích 50 ha, đủ khả năng cấp nước sinh hoạt cho hơn 204.200 người dân thuộc các xã, phường lân cận. Hồ được đầu tư hơn 200 tỷ đồng, nhưng đã 2 năm tích nước vẫn chưa thể vận hành chức năng cấp nước sinh hoạt.
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động cập nhật dữ liệu khi đổi tên đường, không để người dân, doanh nghiệp phải đi lại làm thủ tục, “năn nỉ” đính chính giấy tờ.
TPO - Tại lễ trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, nhấn mạnh việc tôn vinh những cống hiến thầm lặng cho cộng đồng và khơi dậy khát vọng sống đẹp.
TPO - Thi thể người phụ nữ được phát hiện tại bờ kè trước bến tàu thủy Bình An. Cơ quan điều tra thông báo đặc điểm nhận dạng, đề nghị người biết thông tin liên hệ cung cấp.
TPO - Đối thoại với thanh niên, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, APEC 2027 mở ra nhiều cơ hội cho địa phương và việc làm với nhiều dự án đang triển khai kéo theo nhu cầu lớn về lao động. Do đó, thanh niên trong tỉnh cần nắm bắt cơ hội này, với mục tiêu quan trọng là chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của Phú Quốc.
TPO - Ông Trương Trung Thắng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Trường - Đà Lạt.
TPO - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho hay, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã tiếp thu và thể chế hóa rõ quan điểm chuyển từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất theo tinh thần Nghị quyết số 21 của Trung ương.
TPO - Qua thanh tra công tác quản lý, cấp phép khoáng sản tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN&MT) và việc khai thác khoáng sản đối với một số tổ chức theo giấy phép của Bộ NN&MT tại tỉnh Nghệ An, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ cho đến công tác đấu giá quyền khai thác, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản...
TPO - Hai bé trai 3 tuổi và 6 tuổi tử vong sau khi được phát hiện đuối nước tại một ao ở tổ dân phố Trung Môn 54, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang vào tối 28/10.
TPO - Thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) bày tỏ thống nhất với định hướng chuyển từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống, song đề nghị làm rõ ngay nguyên tắc đánh giá “điều kiện tương đương”. "Dù chính sách đã được tiếp thu về định hướng, việc thiếu tiêu chí đo lường và đầu mối chịu trách nhiệm vẫn có thể khiến người dân có chỗ ở mới nhưng mất nguồn sống...", đại biểu nêu.
TPO - Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, cần quy định trực tiếp trong Luật Đất đai (sửa đổi) những nội dung cần thiết liên quan đến công chứng, chứng thực, thay vì giao Chính phủ quy định chung chung.
TPO - Một cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại cứ điểm Ngok Ta Vak cho biết khoảng 200 người đã được chôn cất tại đây sau trận đánh tháng 5/1968. Tuy nhiên, số lượng người hy sinh và vị trí khu chôn cất vẫn còn những thông tin chưa thống nhất, cần tiếp tục xác minh.
TPO - Sáng 29/10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
TPO - Một bé gái khoảng 1 tháng tuổi được người dân phát hiện bị bỏ rơi bên lề quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng. Hiện chính quyền địa phương đang tìm người thân cho cháu bé.
TPO - Sáng 29/10, cầu Thăng Long chính thức thông xe sớm trước hẹn sau khi dỡ bỏ rào chắn đường bê tông xi măng, khôi phục luồng di chuyển thông suốt cho xe tải, xe khách và xe buýt.
TPO - Vội sang đường, một người đi xe máy điện lao nhanh, không hay biết chiếc xe đầu kéo đang chạy tới và suýt đâm vào mình. May mắn nhân viên gác tàu đã kịp thời ngăn người đi xe máy lại ngay trước đầu xe kéo. Vụ việc xảy ra tại nút giao đường sắt Nguyễn Tất Thành với Nguyễn Lương Bằng (thành phố Đà Nẵng).
TPO - Giao Hội đồng nhân dân (HĐND) xã, phường, đặc khu đặt tên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý được kỳ vọng giúp rút ngắn quy trình trung gian, nâng cao tính chủ động và giải quyết công việc nhanh chóng hơn.