Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Biến đổi khí hậu gây thiệt hại 2,4 tỷ USD mỗi năm cho miền Tây

Cảnh Kỳ

TPO - Việt Nam thuộc nhóm quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cung cấp hơn 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, sản xuất lúa gạo đang phát thải khí nhà kính lớn nhất trong ngành nông nghiệp, chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu.

Chịu tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu

Ngày 28/10, tại Cần Thơ diễn ra lễ khởi động Dự án Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, phát thải thấp và thích ứng biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL (dự án GORICE).

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, vùng ĐBSCL làm ra hơn một nửa sản lượng lúa và hơn 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Nhưng vựa lúa này đang chịu tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu, với thiệt hại ước tính khoảng 2,4 tỷ USD mỗi năm. Sản xuất lúa cũng chiếm gần một nửa lượng phát thải khí nhà kính của ngành nông nghiệp.

tp-lua1-4010.jpg
Sản xuất lúa là nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất (chiếm 49,5%) trong ngành nông nghiệp tại Việt Nam.

Trong khi đó, theo ông Phòng, thị trường ngày càng đòi hỏi hạt gạo phải có chất lượng tốt hơn, rõ nguồn gốc hơn, phát thải thấp hơn, và có trách nhiệm hơn. Bên cạnh đó, nhiều nông hộ nhỏ vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn lực cho sản xuất lúa như đất đai, tín dụng, ít có cơ hội được tham gia đào tạo, nâng cao năng lực sản xuất, sử dụng công nghệ, máy móc, và ít tham gia ra quyết định.

Theo ông Phòng, Chính phủ đã có định hướng rất rõ, qua cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, với Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Đề án thành lập và phát triển thị trường carbon, và đặc biệt là Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL. Vì vậy, sản xuất lúa phát thải thấp là yêu cầu về môi trường, con đường để hạt gạo Việt Nam có giá trị cao hơn, người trồng lúa có thu nhập tốt hơn.

Dự án GORICE do Bộ Các vấn đề toàn cầu của Chính phủ Canada tài trợ thông qua Tổ chức Oxfam, triển khai tại Cần Thơ, Vĩnh Long và An Giang. Dự án nhằm nâng cao đời sống kinh tế, xã hội và môi trường cho người trồng lúa.

Dự án GORICE được thiết kế để đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện Đề án 1 triệu ha tại 3 địa phương. Dự án mang đến cho nông dân, hợp tác xã kỹ thuật canh tác phát thải thấp và tiết kiệm chi phí đầu vào, kinh tế tuần hoàn từ rơm rạ, liên kết thị trường, cơ hội hưởng lợi từ kết quả giảm phát thải.

Với doanh nghiệp, dự án mang tới vùng nguyên liệu có dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của các thị trường cao cấp. Với cơ quan quản lý là công cụ, dữ liệu và kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thiện chính sách.

tp_hn1.jpg
Buổi lễ khởi động dự án GORICE.

Giảm khoảng 748.000 tấn phát thải carbon

Dự án GORICE sẽ đào tạo kỹ thuật canh tác phát thải thấp; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn; phát triển thị trường gạo phát thải thấp và thay đổi hành vi tiêu dùng. Xây dựng khung đo giảm phát thải (MRV) và đóng góp vào phát triển thị trường carbon. Mở rộng tiếp cận công nghệ xanh, tài chính xanh...

Dự án đặt mục tiêu, đến năm 2030, có 48.200 người hưởng lợi trực tiếp, giảm khoảng 748.000 tấn phát thải carbon, 180.000 ha gieo trồng áp dụng thực hành canh tác chất lượng cao, phát thải thấp…

Ông Mai Văn Trịnh - Viện trưởng Viện Môi trường nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, dự án GORICE sẽ hỗ trợ xây dựng hệ thống đo giảm phát thải (MRV) có sự tham gia, nhất quán và đáng tin cậy hơn. Đồng thời đào tạo cán bộ về công tác MRV, qua đó bổ sung nguồn lực cho Đề án 1 triệu ha chất lượng cao phát thải thấp.

tp_lua-2.jpg
Cánh đồng lúa giảm phát thải ở Cần Thơ.

Ông Trần Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho hay, Đề án 1 triệu ha là định hướng quan trọng để đổi mới phương thức sản xuất và tổ chức lại chuỗi giá trị. Dự án GORICE sẽ góp phần cụ thể hóa định hướng này thông qua thúc đẩy thực hành nông nghiệp thông minh với khí hậu.

Tại Cần Thơ, dự án được triển khai tại 7 xã. Thành phố kỳ vọng dự án sẽ tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân. Hỗ trợ nhân rộng các mô hình hiệu quả, nâng cao chất lượng, tính minh bạch và khả năng tiếp cận thị trường của gạo phát thải thấp.

Đại sứ Canada tại Việt Nam - Jim Nickel cho hay, Canada phối hợp với các đối tác hỗ trợ Đề án 1 triệu ha thông qua dự án GORICE. Dự án sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi hướng tới một ngành lúa gạo có sức cạnh tranh và phát thải thấp.

Dự án cũng thúc đẩy đầu tư của khu vực tư nhân và huy động tài chính khí hậu, tạo ra những cơ hội lâu dài cho nông dân. Thúc đẩy hành động vì khí hậu và phát triển bền vững trên toàn vùng ĐBSCL.

Xem thêm

#biến đổi khí hậu #Đồng bằng sông Cửu Long #dự án GORICE #lúa phát thải thấp #VCCI #Oxfam #Đề án 1 triệu ha

Cùng chuyên mục

Chính phủ Việt Nam nhận giải thưởng danh giá của GSMA

Chính phủ Việt Nam nhận giải thưởng danh giá của GSMA

TPO - Sáng 28/10, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ thay mặt Chính phủ Việt Nam nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 do Hiệp hội Thông tin di động toàn cầu (GSMA) trao tặng. Đây là giải thưởng danh giá, được trao cho 1 quốc gia mỗi năm.

Hải Phòng: Phạt 21 cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Hải Phòng: Phạt 21 cơ sở gây ô nhiễm môi trường

TPO - UBND phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) phối hợp với liên ngành chức năng tổ chức kiểm tra, xử phạt 21 cơ sở đúc, gia công cơ khí với tổng số tiền 642 triệu đồng về các hành vi: gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn, xả thải ra môi trường...

Apple phản hồi về cú sốc iPhone Duo nứt màn hình

Apple phản hồi về cú sốc iPhone Duo nứt màn hình

TPO - Vừa lên kệ với giá đắt đỏ, chiếc iPhone Duo có màn hình gập đầu tiên của Apple liên tục đối mặt với tình trạng nứt, sọc màn hình, buộc hãng phải lên tiếng phản hồi và đưa ra chính sách hỗ trợ.

Đàn cò trắng giữa mùa bẫy chim trời

Đàn cò trắng giữa mùa bẫy chim trời

TPO - Hàng nghìn con cò trắng nối nhau sải cánh trên những cánh đồng vừa gặt, tạo nên khung cảnh thanh bình ở Nghệ An. Nhưng phía sau bức tranh thiên nhiên ấy là những tấm lưới giăng sẵn, cò giả và loa dẫn dụ đang đe dọa các đàn chim hoang dã khi mùa di cư bắt đầu.

Chị em phụ nữ phường Thuận Thành tích cực tham gia mô hình "Ngôi nhà xanh" phân loại rác thải bán lấy tiền gây quỹ tình thương.

Những 'Ngôi nhà xanh' gom rác, góp yêu thương ở Bắc Ninh

TPO - Từ những chai nhựa, vỏ lon bia, bìa giấy được phân loại, thu gom để bảo vệ môi trường và bán lấy tiền, phụ nữ phường Thuận Thành, thành phố Bắc Ninh đã gây dựng quỹ từ thiện, trao hàng chục suất quà cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua mô hình “Ngôi nhà xanh”.

Từ cuộc đua quyền lực trên vũ trụ đến bài toán của Việt Nam: Sở hữu vệ tinh đã đủ tự chủ?

Từ cuộc đua quyền lực trên vũ trụ đến bài toán của Việt Nam: Sở hữu vệ tinh đã đủ tự chủ?

TPO - Châu Âu có tên lửa Ariane, hệ thống định vị Galileo, chương trình quan sát Trái đất Copernicus và năng lực chuyển tiếp dữ liệu bằng laser trên quỹ đạo. Tuy nhiên, khu vực có nền công nghiệp vũ trụ phát triển này vẫn phụ thuộc đáng kể vào Mỹ trong một số dịch vụ liên lạc, hỗ trợ quân sự và khả năng phóng ở quy mô lớn. Nghịch lý ấy đặt ra câu hỏi: có vệ tinh, thậm chí có tên lửa riêng, liệu đã đủ để một quốc gia làm chủ không gian?

Cán bộ cùng người dân thả cua giống xuống rừng ngập mặn

Giữ rừng bằng sinh kế từ cua biển

TP - Không chỉ khoán bảo vệ rừng, Quảng Ninh đang thử nghiệm mô hình nuôi cua biển sinh thái dưới tán rừng ngập mặn, giúp người dân có thêm sinh kế. Cách làm này mở ra hướng bảo vệ những cánh rừng ven biển từ chính lợi ích và trách nhiệm của cộng đồng.

Những chợ phiên xanh giữa lòng Đà Nẵng

Những chợ phiên xanh giữa lòng Đà Nẵng

TPO - Đà Nẵng có những chợ phiên đang dần trở thành điểm đến xanh, khi “người mua chọn sạch, người bán chọn xanh”. Ở đó, người dân và du khách được đặt vào trung tâm của nỗ lực thay đổi thói quen mua bán, giảm rác thải và phát triển du lịch bền vững.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe