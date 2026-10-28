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Khoa học

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Hải Phòng: Phạt 21 cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Nguyễn Hoàn

TPO - UBND phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) phối hợp với liên ngành chức năng tổ chức kiểm tra, xử phạt 21 cơ sở đúc, gia công cơ khí với tổng số tiền 642 triệu đồng về các hành vi: gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn, xả thải ra môi trường...

UBND phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) vừa phối hợp với Phòng quản lý môi trường (Sở NN&MT), Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm và hướng dẫn các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đối với 30 doanh nghiệp sản xuất đúc, gia công cơ khí tại tổ dân phố Kiền Bái 5.

Quá trình kiểm tra, lực lượng liên ngành đã lập biên bản vi phạm, xử phạt hành chính, yêu cầu khắc phục vi phạm đối với 21 cơ sở với tổng số tiền phạt 642 triệu đồng.

Trong đó, Công ty TNHH Cơ khí Trung Anh và Công ty TNHH Đúc Quang Minh vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với các hành vi: không có đăng ký môi trường, không có báo cáo về công tác bảo vệ môi trường, không có hợp đồng thu gom, xử lý rác thải thông thường, đổ chất thải trực tiếp ra môi trường, đất nông nghiệp.

Đối với hai doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng, hồ sơ đã được chuyển sang công an thành phố để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Ngoài ra, địa phương này đã kiểm tra và đang hoàn thiện hồ sơ xử lý 8 cơ sở cơ khí khác trên địa bàn.

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Cơ sở sản xuất của Công ty TNHH Đúc Quang Minh, một trong 2 doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng nhất tại phường Thiên Hương.

Đại diện UBND phường Thiên Hương cho biết, quá trình kiểm tra, xử lý, đa số các cơ sở đã chấp hành, có chuyển biến tích cực so với trước đó. Nhiều cơ sở đã khắc phục tình trạng đổ thải bừa bãi. Tình trạng phát tán bụi, tiếng ồn, xả thải ra môi trường đã giảm rõ rệt.

Tuy nhiên, qua rà soát, lực lượng chức năng vẫn phát hiện một số cơ sở quy mô hộ gia đình, sản xuất nhỏ lẻ, xen kẽ khu dân cư nên khó bố trí đủ công trình xử lý môi trường theo quy định. Có cơ sở bị nhắc nhở nhưng vẫn vi phạm, khắc phục chưa triệt để. Một số cơ sở khác chưa hoàn thiện hồ sơ hoặc thủ tục môi trường còn chậm.

Song song với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, phường Thiên Hương cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động đúc, gia công cơ khí di dời cơ sở sản xuất và làng nghề, cụm công nghiệp để xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm.

Theo kế hoạch, địa phương dự kiến sẽ di dời các cơ sở đúc, gia công cơ khí này vào cụm làng nghề Mỹ Đồng (năm 2027) và cụm công nghiệp Kiền Bái – Cao Nhân (năm 2028) và KCN Nam Cầu Kiền.

Đa số chủ các cơ sở sản xuất này đã nhất trí và chủ động liên hệ với ban quản lý làng nghề Mỹ Đồng và KCN Nam Cầu Kiền để làm thủ tục đăng ký di dời.

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Bên trong cơ sở đúc, gia công cơ khí vi phạm về lĩnh vực môi trường tại thôn Kiền Bái 5, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Trước đó, trong quý I, quý II/2026, hàng chục hộ dân tổ dân phố Kiền Bái 5, phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) đồng loạt phản ánh, kiến nghị về tình trạng ô nhiễm bụi, tiếng ồn, rác thải xuất phát từ các cơ sở sản xuất đúc, gia công cơ khí trên địa bàn.

Ngay sau đó, UBND TP Hải Phòng đã ban hành công văn chỉ đạo, yêu cầu phường Thiên Hương phối hợp với lực lượng liên ngành tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm và lên phương án khắc phục.

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#Hải Phòng #ô nhiễm môi trường #ô nhiễm tiếng ồn #làng nghề #gia công cơ khí

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