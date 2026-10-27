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Khoa học

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Hai động vật quý hiếm được thả về Khu bảo vệ cảnh quan Mỹ Sơn

Hoài Văn

TPO - Một con tê tê Java thuộc loài động vật cực kỳ nguy cấp và một con rùa đất lớn nặng khoảng 4 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại Mỹ Sơn sau khi được người dân tự nguyện giao nộp.

Ngày 27/10, Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn phối hợp với chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực III tổ chức thả hai động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên tại Khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử - văn hóa Mỹ Sơn.

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Hai động vật quý hiếm là tê tê Java và rùa đất lớn được thả về rừng Mỹ Sơn

Hai động vật gồm tê tê Java và rùa đất lớn, đều do người dân phát hiện và tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cả hai có sức khỏe bình thường, đủ điều kiện tái thả.

Các vị trí thả được lựa chọn phù hợp với tập tính sinh sống của từng loài, bảo đảm có nguồn thức ăn, nơi trú ẩn và hạn chế tác động từ con người, tạo điều kiện để động vật sớm thích nghi với môi trường tự nhiên.

Tê tê Java (Manis javanica) thuộc họ Tê tê (Manidae), được xếp hạng Cực kỳ nguy cấp (CR) trong Danh lục đỏ IUCN và Sách đỏ Việt Nam. Theo Thông tư 85/2025/TT-BNNMT, loài này thuộc Nhóm IB, được bảo vệ nghiêm ngặt, cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.

Cá thể rùa đất vừa được thả có tên khoa học Heosemys grandis, nặng khoảng 4kg. Loài này thuộc họ Rùa đầm (Geoemydidae), được xếp hạng Cực kỳ nguy cấp (CR) trong Danh lục đỏ IUCN. Tại Việt Nam, rùa đất lớn thuộc Nhóm IIB, nhóm loài nguy cấp, quý, hiếm bị hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử - văn hóa Mỹ Sơn có diện tích hơn 1.160 ha, phần lớn là rừng đặc dụng. Kết quả giám sát bằng bẫy ảnh gần đây ghi nhận 27 loài động vật hoang dã tại khu vực, trong đó có các loài nguy cấp. Đây là dấu hiệu cho thấy hệ sinh thái rừng Mỹ Sơn vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học.

Không chỉ nổi tiếng với quần thể đền tháp Chăm cổ, Mỹ Sơn còn là thung lũng xanh được núi rừng bao quanh. Được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới ngày 1/12/1999, nơi đây mang giá trị nổi bật cả về văn hóa lẫn cảnh quan thiên nhiên.

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#tê tê Java #rùa đất lớn #rừng Mỹ Sơn #động vật quý hiếm #bảo tồn động vật #thả động vật hoang dã #Di sản Mỹ Sơn

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