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Khoa học

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Cà phê Arabica của Sơn La sẽ lên sàn đấu giá tại Hawaii, Mỹ

Nguyễn Hoài

TPO - Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, trong tháng 11/2026, sản phẩm cà phê Arabica của địa phương sẽ lên sàn đấu giá Hawaii của Mỹ.

Sáng 27/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp (khu vực miền Bắc).

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chia sẻ, thời gian qua, địa phương đã tiếp đại diện một số tổ chức, doanh nghiệp đến từ Hawaii, Mỹ. Hai bên đã thống nhất sẽ đưa cà phê Arabica của Sơn La lên sàn đấu giá tại Hawaii Mỹ vào tháng 11/2026.

Ông Công cũng cho biết, địa phương đang phấn đấu đến tháng 2/2027, cà phê Arabica của Sơn La, cùng với sản phẩm Arabica cả nước, sẽ đưa lên sàn giao dịch của Mỹ.

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Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh, cây cà phê đang đóng góp đáng kể vào tăng trưởng nông nghiệp của tỉnh. Năm 2025, cà phê đóng góp 26,6% điểm tăng trưởng. Năm 2026, với sản lượng dự kiến khoảng 75.000 tấn, kỳ vọng đóng góp 33,2% vào tăng trưởng của lĩnh vực này. Sơn La phấn đấu tăng trưởng nông nghiệp cả năm 2026 đạt 8,4%; trong 9 tháng đầu năm, mức tăng trưởng đạt 5,26%.

"Chúng tôi mong muốn thương hiệu cà phê Arabica sẽ cùng với thương hiệu Robusta đóng góp vào tăng trưởng của quốc gia", ông Công nói.

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Vùng trồng cà phê Arabica của Sơn La.

Chia sẻ về kinh nghiệm triển khai, ông Công cho biết, địa phương đang đẩy mạnh số hóa vùng trồng, không chỉ phục vụ truy xuất nguồn gốc mà còn giúp xác định khu vực có điều kiện phù hợp để phát triển cà phê, quy hoạch vùng sản xuất tập trung và nâng cao hiệu quả quản lý.

Sơn La cũng khuyến khích doanh nghiệp chia sẻ dữ liệu vùng trồng với cơ quan quản lý, qua đó rút ngắn thời gian hoàn thiện thông tin, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác và có thể sử dụng chung.

Tỉnh cũng tập trung triển khai các yêu cầu của Liên minh châu Âu về chống mất rừng (EUDR), đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận những thị trường tiềm năng khác.

Để thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, lãnh đạo tỉnh đề xuất ba giải pháp là thúc đẩy chuyển giao khoa học và công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương, việc chuyển giao không chỉ với các công nghệ trong nước mà còn các công nghệ quốc tế. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công nghệ bảo quản sau thu hoạch và vận chuyển logistics. Đồng thời đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Công nêu ví dụ, khi doanh nghiệp đồng hành thì tốc độ làm EUDR và mã số vùng trồng rất nhanh, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế đã chuyển cho Sơn La dữ liệu của 20.986 trong tổng số 30.000 hộ doanh nghiệp đang quản lý, giúp rút ngắn thời gian để địa phương tập trung vào số hóa dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống".

Chia sẻ tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, ông đi nhiều nước như Mỹ, Canada…tất cả đều khen cà phê của Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng lưu ý, Sơn La hiện có nhiều ngành hàng tốt nhưng cần mở rộng quy mô, đặc biệt đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc nhằm đáp ứng các quy chuẩn của các thị trường khắt khe nhất.

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#cà phê Việt Nam #Cà phê Arabica Sơn La #Cà phê Việt lên sàn giao dịch Mỹ #cà phê Arabica

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