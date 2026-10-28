Bẫy ảnh hé lộ nhiều loài thú quý hiếm ở rừng Mỹ Sơn

TPO - Bẫy ảnh tại rừng Mỹ Sơn (TP Đà Nẵng) ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm như tê tê Java, cầy hương, nhím, khỉ và nhiều loài chim rừng, hé lộ hệ sinh thái đa dạng ẩn mình bên những đền tháp Chăm cổ.

Ngày 28/10, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng cho biết, thông qua hoạt động giám sát đa dạng sinh học tại Khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử - văn hóa Mỹ Sơn, lực lượng chức năng đã ghi nhận hệ động, thực vật phong phú, với nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm.

Gà lôi lông tía. Ảnh Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng

Để phục vụ công tác điều tra, giám sát, đơn vị đã lắp đặt 30 bẫy ảnh tự động tại 15 điểm trong khu vực rừng. Kết quả bước đầu ghi nhận 607 loài động vật, gồm 37 loài thú, 62 loài chim, 97 loài bò sát, 43 loài cá, 109 loài côn trùng và 189 loài động vật đáy.

Đáng chú ý, trong số các loài được ghi nhận có nhiều động vật rừng có giá trị bảo tồn như tê tê Java, cầy hương, lợn rừng, nhím, khỉ, trăn cùng nhiều loài chim rừng. Hình ảnh từ bẫy ảnh cũng góp phần hé lộ sự hiện diện của những loài động vật ít có cơ hội được quan sát trực tiếp trong môi trường tự nhiên.

Theo Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng, dù chưa có số liệu thống kê đầy đủ về trữ lượng và mật độ quần thể, kết quả điều tra ban đầu cho thấy khu vực vẫn có tiềm năng lớn về đa dạng động vật hoang dã, đặc biệt tại những khu rừng tự nhiên ít chịu tác động của con người.

Không chỉ phong phú về động vật, hệ thực vật tại đây cũng ghi nhận 238 loài, trong đó có 36 loài cây gỗ và 157 loài cây thuốc. Nhiều loài có giá trị sử dụng trong đời sống, chủ yếu thuộc nhóm cây dược liệu, cây ăn quả và cây làm cảnh.

Bẫy ảnh ghi nhận nhiều loài động vật quý hiếm trong khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử - văn hóa Mỹ Sơn

Các kết quả điều tra cho thấy hệ động, thực vật tại khu bảo vệ cảnh quan Mỹ Sơn mang những đặc trưng của hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa khu vực Trung Trung Bộ. Đây không chỉ là nơi cư trú của nhiều loài sinh vật mà còn là không gian sinh thái có vai trò quan trọng đối với việc bảo vệ di sản.

Khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử - văn hóa Mỹ Sơn có tổng diện tích hơn 1.160 ha, trong đó diện tích rừng đặc dụng chiếm hơn 1.000 ha, thuộc xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng. Khu vực này giữ vai trò quan trọng trong bảo tồn cảnh quan sinh thái gắn với di tích, đồng thời là vùng đệm góp phần duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái rừng.