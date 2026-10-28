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Khoa học

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Chính phủ Việt Nam nhận giải thưởng danh giá của GSMA

Nguyễn Hoài

TPO - Sáng 28/10, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ thay mặt Chính phủ Việt Nam nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 do Hiệp hội Thông tin di động toàn cầu (GSMA) trao tặng. Đây là giải thưởng danh giá, được trao cho 1 quốc gia mỗi năm.

Sáng 28/10, tại Phiên khai mạc Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng Số và Trí tuệ nhân tạo, thuộc khuôn khổ Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng Ninh từ ngày 28-30/10, ông Julian Gorman, Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của GSMA đã trao tặng Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 cho Chính phủ Việt Nam.

Đây là giải thưởng danh giá do hội đồng chuyên gia quốc tế độc lập bình chọn nhằm tôn vinh chính phủ có vai trò lãnh đạo chính sách bền bỉ, tầm nhìn chiến lược và kiến tạo môi trường pháp lý vượt trội để thúc đẩy phát triển di động và kỹ thuật số.

Theo GSMA, giải thưởng không chỉ tôn vinh khát vọng, mà ghi nhận khát vọng đã được hiện thực hóa bằng hành động, đồng thời nêu bật những điển hình để các quốc gia khác tham khảo, học hỏi.

Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ của GSMA mỗi năm chỉ vinh danh 1 quốc gia duy nhất trên toàn cầu. Năm 2026, Việt Nam xuất sắc vượt qua các ứng cử viên để nhận giải thưởng này. Trước đó năm 2025, giải thưởng được trao cho Brazil nhờ các chính sách quản lý phổ tần hiệu quả và đổi mới pháp lý viễn thông.

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Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính, đại diện Chính phủ Việt Nam nhận giải thưởng của GSMA.

Theo đánh giá của GSMA, kinh tế số Việt Nam đóng góp dự kiến đạt 30% GDP vào năm 2030, trở thành một trong những quốc gia dẫn dắt chuyển đổi số năng động nhất khu vực Đông Nam Á nhờ thu hút mạnh mẽ FDI vào bán dẫn, AI và sản xuất thông minh.

Việt Nam cũng được đánh giá có nền tảng thể chế và pháp lý vững chắc thông qua việc ban hành và thực thi hiệu quả Luật Viễn thông năm 2023 cùng Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, qua đó xác định hạ tầng số là nền tảng cốt lõi của kinh tế số, xã hội số.

Những bước tiến của Việt Nam được GSMA nêu bật làm hình mẫu trong báo cáo Các quốc gia số 2026: Xây dựng hệ sinh thái số tin cậy tại châu Á – Thái Bình Dương (Digital Nations 2026) trên cả 5 trụ cột: hạ tầng, đổi mới sáng tạo, quản trị dữ liệu, an ninh mạng và kỹ năng con người. Sự phối hợp đồng bộ giữa Chính phủ và các doanh nghiệp công nghệ số chính là chìa khóa giúp Việt Nam biến khát vọng số thành giá trị thực tiễn.

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Các đại biểu chụp ảnh tại Phiên khai mạc Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng Số và Trí tuệ nhân tạo, thuộc khuôn khổ Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026.

Theo ông Julian Gorman, Việt Nam được vinh danh không phải chỉ vì một dự án hay một công nghệ đơn lẻ, mà vì một phương pháp tiếp cận kết nối tầm nhìn quốc gia với định hướng chính sách, việc thực thi và sự hợp tác với ngành.

Ông nhấn mạnh ba yếu tố then chốt giúp Việt Nam đạt giải thưởng này gồm sự phát triển của hạ tầng số thông qua việc mở rộng băng rộng và thúc đẩy mạng lưới 5G, việc sẵn sàng biến chiến lược thành các điều kiện thực tiễn để đạt hiệu quả, đặc biệt là việc đặt con người làm trung tâm của các chính sách, tiêu biểu là các sáng kiến kỹ năng số cộng đồng.

Ông Julian Gorman bày tỏ mong muốn Việt Nam hãy tiếp tục xây dựng vị thế mạnh mẽ hơn nữa trên trường quốc tế, đưa ra những quyết định mạnh mẽ để đầu tư dài hạn, biến những kết nối thành năng lực công nghiệp, xây dựng niềm tin và an toàn trong thế giới số, nâng cao kỹ năng của con người để ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo).

Quan trọng hơn nữa, theo ông Julian Gorman, Việt Nam cần hướng xa hơn thị trường nội địa, đưa các kỹ sư, nhà sáng tạo và doanh nghiệp ra thị trường thế giới để định hình và phát triển công nghệ toàn cầu, phục vụ cho cộng đồng và các quốc gia khác.

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Việt Nam đạt được tốc độ ấn tượng về việc phủ sóng 5G.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, thời gian qua, Việt Nam có bước phát triển bùng nổ về hạ tầng và vùng phủ sóng 5G. Sau khi triển khai thương mại 5G, đến năm 2026, Việt Nam đã lắp đặt hơn 40.000 trạm 5G, phủ sóng xấp xỉ 92% dân số – thuộc nhóm các quốc gia có tốc độ phủ sóng 5G nhanh hàng đầu thế giới.

Tốc độ Internet cũng có sự bứt phá. Theo hệ thống đo lường i-Speed (VNNIC - Bộ Khoa học và Công nghệ), tốc độ Internet di động và 5G tại Việt Nam tăng trưởng vượt bậc trong năm 2026, lần đầu vượt ngưỡng 500Mbps vào đầu năm (có nhà mạng đạt đỉnh 617Mbps) và duy trì tốc độ tải xuống trung bình toàn quốc ổn định ở mức rất cao (trên 437Mbps).

Việt Nam cũng đang quyết liệt xóa "lõm sóng" và thu hẹp khoảng cách số. Các doanh nghiệp viễn thông đã thần tốc phủ sóng băng rộng đến hàng nghìn điểm lõm sóng, riêng chiến dịch trọng điểm năm 2026 triển khai phủ sóng 1.856 điểm tại 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đồng thời kết hợp thử nghiệm giải pháp Internet vệ tinh tầm thấp để đảm bảo 100% người dân được tiếp cận tiện ích số.

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#Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng Số và Trí tuệ nhân tạo #Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026 #Hiệp hội Thông tin di động toàn cầu #GSMA #Chính phủ số

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