Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trải thảm đỏ đón 'đại bàng', tạo điều kiện để hàng triệu 'chim sẻ' lớn mạnh

Luân Dũng - Trường Phong

TPO - “Bên cạnh việc trải thảm đỏ đón ‘đại bàng’, chúng ta cần tạo điều kiện để hàng triệu ‘chim sẻ’ của nền kinh tế có cơ hội được lớn mạnh”, đại biểu Phan Thị Thùy Linh bày tỏ.

Định lượng rõ chính sách hỗ trợ vốn

Chiều 29/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phát biểu thảo luận, đại biểu Phan Thị Thùy Linh (Thanh Hóa) cho rằng, bên cạnh việc thu hút các doanh nghiệp lớn, cần tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, bởi khu vực này chiếm hơn 98% tổng số doanh nghiệp, cùng hàng triệu hộ kinh doanh, đóng góp quan trọng vào việc làm, sinh kế và ổn định xã hội.

“Bên cạnh việc trải thảm đỏ đón ‘đại bàng’, chúng ta cần tạo điều kiện để hàng triệu ‘chim sẻ’ của nền kinh tế có cơ hội được lớn mạnh”, bà Linh nói.

tp-c_dn11.jpg
Đại biểu Phan Thị Thùy Linh. (Ảnh: Như Ý)

Dẫn báo cáo tổng kết của Bộ Tài chính, đại biểu cho biết, trong khảo sát gần 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chỉ khoảng 9% phản hồi đã tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ. Theo bà, con số này cho thấy yêu cầu phải nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, bảo đảm doanh nghiệp có thể tiếp cận và sử dụng các chính sách hỗ trợ đã được quy định.

Từ thực tế trên, bà Linh đề nghị hoàn thiện dự thảo theo hướng làm rõ cơ chế đặt hàng đối với các tổ chức đại diện doanh nghiệp có đủ năng lực, trong đó có tổ chức đại diện doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Đồng thời, cần cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bao trùm, tạo tác động xã hội.

“Tôi cho rằng, thành công của luật này không phải được đo bằng chúng ta có bao nhiêu điều khoản hỗ trợ, mà quan trọng hơn, sẽ đo được bằng số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa thực sự đứng vững, tự phát triển được và đóng góp nhiều hơn cho đất nước và cho xã hội”, bà Linh nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn (Lai Châu) cũng băn khoăn khi nội dung về tiếp cận vốn trong dự thảo chưa có các chỉ tiêu mang tính định lượng. Theo ông, điều này khiến doanh nghiệp khó xác định cụ thể những quyền lợi và mức hỗ trợ mình có thể được thụ hưởng.

dn22.jpg
Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn. (Ảnh: Như Ý)

Để vốn thực sự trở thành "đòn bẩy", ông Toàn đề nghị thu gọn trọng tâm chính sách, lựa chọn từ 1 đến 2 nội dung cốt lõi, đồng thời quy định rõ các điều kiện và mức độ hỗ trợ bằng những tiêu chí cụ thể. Qua đó, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn vay.

Về khả năng tiếp cận tín dụng, đại biểu Đào Chí Nghĩa (Cần Thơ) nhận định, những rào cản lớn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay là thiếu tài sản bảo đảm, chưa thực hiện tốt việc lập báo cáo tài chính theo quy định và thiếu phương án kinh doanh khả thi trong dài hạn.

Để tháo gỡ những khó khăn này, ông Nghĩa đề nghị bổ sung cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa dữ liệu tài chính, hoàn thiện phương án kinh doanh và hồ sơ tín dụng. Đồng thời, cần thúc đẩy việc đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp dựa trên các yếu tố phản ánh năng lực hoạt động thực tế, như dòng tiền, hợp đồng, đơn hàng, dữ liệu hóa đơn và lịch sử giao dịch hợp pháp.

Tính thời gian miễn thuế cần sát với thực tế

Về chính sách thuế, dự thảo hiện đề xuất miễn thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn cho rằng, cách tính thời gian miễn thuế này chưa sát với thực tế, bởi doanh nghiệp mới thành lập thường khó có lợi nhuận ngay trong những năm đầu hoạt động.

Nhằm bảo đảm chính sách hỗ trợ phát huy hiệu quả thực chất, đồng thời góp phần nuôi dưỡng nguồn thu, ông kiến nghị thời hạn miễn thuế 3 năm nên được tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp phát sinh lợi nhuận chịu thuế.

dn33.jpg
Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh. (Ảnh: Như Ý)

Cùng đề cập đến vấn đề này, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) cho rằng, cần phân biệt rõ thời gian doanh nghiệp thuộc diện được miễn thuế với thời gian doanh nghiệp thực sự nhận được lợi ích từ chính sách.

“Đối với doanh nghiệp chưa phát sinh nghĩa vụ thuế trong những năm đầu, chính sách miễn thuế không trực tiếp cải thiện dòng tiền, bởi doanh nghiệp vốn chưa có khoản thuế phải nộp để được miễn”, bà Tú Anh phân tích.

Từ đó, đại biểu đề nghị làm rõ tỷ lệ doanh nghiệp thực sự được hưởng lợi từ chính sách, mức ưu đãi thực nhận và sự khác biệt giữa các nhóm doanh nghiệp theo ngành nghề, đặc điểm đầu tư cũng như thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế.

Trên cơ sở đánh giá này, cần rà soát mức độ đáp ứng của các chính sách hỗ trợ hiện hành, đồng thời nghiên cứu những công cụ hỗ trợ có mục tiêu dành cho doanh nghiệp có chu kỳ nghiên cứu, đầu tư và thương mại hóa sản phẩm kéo dài.

Xem thêm

#doanh nghiệp nhỏ và vừa #Luật Phát triển doanh nghiệp #hỗ trợ vốn #tiếp cận tín dụng #chính sách miễn thuế #Phan Thị Thùy Linh #Nguyễn Hữu Toàn #chim sẻ #đại bàng

Cùng chuyên mục

Cháy nhà 4 tầng trên phố Tràng Tiền, Hà Nội

Cháy nhà 4 tầng trên phố Tràng Tiền, Hà Nội

TPO - Chiều 29/10, một vụ cháy xảy ra tại nhà dân số 20 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà không có người và người dân xung quanh được hướng dẫn sơ tán an toàn.

Phú Thọ lập tổ công tác liên ngành để di dời nhà máy có nguy cơ ô nhiễm ở Việt Trì

Phú Thọ lập tổ công tác liên ngành để di dời nhà máy có nguy cơ ô nhiễm ở Việt Trì

TPO - UBND tỉnh Phú Thọ thành lập Tổ công tác liên ngành để chỉ đạo, điều phối và đôn đốc việc xây dựng, triển khai kế hoạch di dời các nhà máy, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại khu vực trung tâm Việt Trì. Việc rà soát sẽ được thực hiện cụ thể với từng doanh nghiệp, gắn với lộ trình di dời, phương án bố trí địa điểm mới và chính sách hỗ trợ theo quy định.

Tôn vinh những tấm gương bình dị mà cao quý

Tôn vinh những tấm gương bình dị mà cao quý

TPO - Tại chương trình trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, nhấn mạnh việc tôn vinh những cống hiến thầm lặng cho cộng đồng và khơi dậy khát vọng sống đẹp.

Chủ tịch An Giang mong thanh niên nắm bắt cơ hội từ APEC 2027

Chủ tịch An Giang mong thanh niên nắm bắt cơ hội từ APEC 2027

TPO - Đối thoại với thanh niên, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, APEC 2027 mở ra nhiều cơ hội cho địa phương và việc làm với nhiều dự án đang triển khai kéo theo nhu cầu lớn về lao động. Do đó, thanh niên trong tỉnh cần nắm bắt cơ hội này, với mục tiêu quan trọng là chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của Phú Quốc.

Dự thảo luật đã tiếp thu, thể chế hóa quan điểm tái thiết cuộc sống cho người dân khi thu hồi đất

Dự thảo luật đã tiếp thu, thể chế hóa quan điểm tái thiết cuộc sống cho người dân khi thu hồi đất

TPO - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho hay, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã tiếp thu và thể chế hóa rõ quan điểm chuyển từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất theo tinh thần Nghị quyết số 21 của Trung ương.

Bộ NN&MT có vi phạm trong cấp phép khoáng sản tại Nghệ An

Bộ NN&MT có vi phạm trong cấp phép khoáng sản tại Nghệ An

TPO - Qua thanh tra công tác quản lý, cấp phép khoáng sản tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN&MT) và việc khai thác khoáng sản đối với một số tổ chức theo giấy phép của Bộ NN&MT tại tỉnh Nghệ An, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ cho đến công tác đấu giá quyền khai thác, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản...

Đại biểu nêu nguyên nhân có thể khiến người dân có chỗ ở mới nhưng mất nguồn sống

Đại biểu nêu nguyên nhân có thể khiến người dân có chỗ ở mới nhưng mất nguồn sống

TPO - Thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) bày tỏ thống nhất với định hướng chuyển từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống, song đề nghị làm rõ ngay nguyên tắc đánh giá “điều kiện tương đương”. "Dù chính sách đã được tiếp thu về định hướng, việc thiếu tiêu chí đo lường và đầu mối chịu trách nhiệm vẫn có thể khiến người dân có chỗ ở mới nhưng mất nguồn sống...", đại biểu nêu.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe