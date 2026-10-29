Phú Thọ lập tổ công tác liên ngành để di dời nhà máy có nguy cơ ô nhiễm ở Việt Trì

TPO - UBND tỉnh Phú Thọ thành lập Tổ công tác liên ngành để chỉ đạo, điều phối và đôn đốc việc xây dựng, triển khai kế hoạch di dời các nhà máy, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại khu vực trung tâm Việt Trì. Việc rà soát sẽ được thực hiện cụ thể với từng doanh nghiệp, gắn với lộ trình di dời, phương án bố trí địa điểm mới và chính sách hỗ trợ theo quy định.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Tổ công tác liên ngành do ông Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm Tổ trưởng. Bà Vương Thị Bẩy - Giám đốc Sở Tài chính, làm Tổ phó thường trực; ông Vũ Đức Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính, làm Tổ phó.

Thành viên Tổ công tác gồm lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ, Thuế tỉnh Phú Thọ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 4 và đại diện UBND các phường Thanh Miếu, Nông Trang.

11 nhà máy, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại khu vực trung tâm Việt Trì tỉnh Phú Thọ được đưa vào diện rà soát, di dời

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch di dời, trong đó xác định phương án và lộ trình cụ thể đối với từng doanh nghiệp, phù hợp với tình trạng pháp lý, điều kiện thực tế, khả năng bố trí địa điểm mới và phương án sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, việc rà soát phải phân loại rõ các trường hợp di dời do yêu cầu bảo vệ môi trường, di dời do không còn phù hợp với quy hoạch đô thị và trường hợp chấm dứt hoạt động, phá sản. Các trường hợp này không được đánh đồng trong quá trình xây dựng phương án xử lý.

Với từng doanh nghiệp, Tổ công tác sẽ rà soát tình trạng pháp lý của dự án, thời hạn sử dụng đất, hiện trạng tài sản, nghĩa vụ tài chính, tình hình lao động và năng lực tài chính; đồng thời xem xét phương án di dời hoặc chấm dứt hoạt động, xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Về địa điểm tiếp nhận, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ và Sở Công Thương được giao rà soát, lập danh mục các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có khả năng tiếp nhận doanh nghiệp theo ngành nghề, quy mô và yêu cầu công nghệ, môi trường.

Các cơ quan này phải cung cấp thông tin về vị trí, diện tích, chi phí thuê đất, sử dụng hạ tầng, dịch vụ, tiến độ giải phóng mặt bằng và thời điểm có thể bàn giao đất, làm cơ sở để doanh nghiệp xây dựng phương án di dời phù hợp.

Bên cạnh việc bố trí địa điểm mới, tỉnh cũng sẽ rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định. Những nội dung hỗ trợ bổ sung phải được đánh giá về sự cần thiết, khả năng cân đối nguồn lực tài chính và thẩm quyền thực hiện.

Sở Nội vụ có trách nhiệm rà soát tình hình lao động, đề xuất giải pháp đào tạo, chuyển đổi việc làm, bố trí lao động tại địa điểm mới và bảo đảm quyền lợi người lao động trong trường hợp doanh nghiệp di dời hoặc chấm dứt hoạt động. Các cơ quan liên quan cũng phối hợp xử lý những vấn đề về đất đai, thuế, tín dụng, quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và công nghệ.

Sở Tài chính là cơ quan thường trực của Tổ công tác, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp hoàn thiện dự thảo kế hoạch. Tổ công tác có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện và báo cáo UBND tỉnh định kỳ hằng quý hoặc khi cần thiết.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, 11 nhà máy, cơ sở sản xuất tại Việt Trì được đưa vào diện rà soát, di dời. Việc thành lập Tổ công tác liên ngành là bước tiếp theo nhằm cụ thể hóa kế hoạch, làm rõ phương án xử lý đối với từng cơ sở, đồng thời tính toán điều kiện tiếp nhận, nguồn lực hỗ trợ và quyền lợi của người lao động.