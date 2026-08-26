Hơn 400.000 tỷ đồng tín dụng 'rót' cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

TPO - 12 ngân hàng thương mại đã đăng ký tham gia chương trình tín dụng với tổng quy mô khoảng hơn 400.000 tỷ đồng, tập trung dòng vốn vào các động lực tăng trưởng của nền kinh tế và khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, đã có 12 ngân hàng thương mại đăng ký, thông báo tham gia Chương trình tín dụng với tổng quy mô khoảng hơn 400.000 tỷ đồng, hướng dòng vốn vào các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Đây là kết quả triển khai chỉ trong thời gian ngắn sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản số 7125 ngày 7/8/2026, yêu cầu các ngân hàng thương mại trong toàn hệ thống cân đối nguồn vốn, chủ động xây dựng các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, trong đó có các chính sách ưu đãi về lãi suất và phí.

12 ngân hàng tung gói tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngay sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại chủ động xây dựng và triển khai các chương trình tín dụng hướng tới những khu vực được xác định là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời tăng cường hỗ trợ khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Ngân hàng Nhà nước, thông qua các chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp cùng chính sách ưu đãi về lãi suất, phí tùy theo điều kiện của từng ngân hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, sẽ có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn để phục vụ sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và phát triển.

Cùng với việc triển khai các gói tín dụng, các ngân hàng được yêu cầu tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất và giảm thực chất lãi suất cho vay, qua đó hỗ trợ khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng các chương trình này sẽ góp phần tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đầu tư, qua đó hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.