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Cận cảnh Dự án kè sông Thao ở Phú Thọ vào diện thanh tra

Đức Anh

TPO - Dự án xử lý cấp bách sạt lở bờ sông và kè Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ, có giá trúng thầu xây lắp hơn 46,1 tỷ đồng, đang được Thanh tra Chính phủ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong phân bổ, sử dụng kinh phí.

Toàn cảnh Dự án kè sông Thao ở xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ

Dự án xử lý cấp bách sự cố sạt lở bờ, vở sông và kè Bản Nguyên được triển khai tại khu vực ven sông Thao, thuộc xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ (địa danh tại thời điểm phê duyệt là xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao).

Công trình gồm hai đoạn tuyến từ Km84+500 đến Km85 và từ Km87 đến Km89+200 đê tả sông Thao, với tổng chiều dài khoảng 2,7km.

Theo ghi nhận tại hiện trường, tuyến kè chạy dọc bờ sông, một số đoạn được gia cố bằng đá sát mép nước. Phía trong bờ là đường giao thông, khu dân cư và đất canh tác của người dân.

Công trình được đầu tư nhằm xử lý cấp bách tình trạng sạt lở, bảo đảm an toàn tuyến đê tả sông Thao, các công trình hạ tầng lân cận, đồng thời bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực.

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Dự án kè sông Thao ở thuộc khu vực xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ

Theo tìm hiểu được biết, UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 5/3/2024, phê duyệt dự án vào tháng 7/2024. Đến ngày 9/8/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1646/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Dự án có tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu thi công xây dựng công trình có giá trúng thầu 46.147.026.000 đồng. Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập và Công ty Cổ phần Xây dựng 377.

Nguồn vốn thực hiện gồm ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Theo quyết định phê duyệt, gói thầu được thực hiện trong 360 ngày, thời gian thực hiện hợp đồng 13 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Hợp đồng áp dụng hình thức đơn giá cố định.

Trước đó, ngày 12/10, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra hai nội dung liên quan đến các dự án tại tỉnh Phú Thọ. Trong đó, một nội dung là thanh tra việc chấp hành pháp luật trong phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Dự án xử lý cấp bách sự cố sạt lở bờ, vở sông và kè Bản Nguyên.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2023 đến ngày 30/9/2026. Trường hợp cần thiết, đoàn thanh tra có thể xem xét những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này.

Đoàn thanh tra gồm 14 thành viên, do ông Nghiêm Phú Trường, Thanh tra viên cao cấp, Trưởng phòng 3, Cục VIII, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Đối tượng thanh tra là UBND tỉnh Phú Thọ cùng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan. Thời hạn thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định, không tính ngày nghỉ theo quy định.

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Hiện trạng công trình kè sạt lở tại xã Bản Nguyên

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Ngô Đức Sáu, Chủ tịch UBND xã Bản Nguyên cho biết, sau khi được xử lý, tuyến kè đã phát huy hiệu quả trong việc bảo vệ khu vực ven sông, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo ông Sáu, trước đây, khi khu vực ven sông xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã có văn bản báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý. Sau đó, các cơ quan chức năng của tỉnh và Bộ Nông nghiệp về khảo sát thực tế để triển khai giải pháp khắc phục.

Liên quan đến việc thanh tra dự án, Chủ tịch UBND xã Bản Nguyên cho biết, chính quyền cấp xã hiện nay không trực tiếp tham gia quá trình triển khai công trình. Hồ sơ dự án do các cơ quan cấp tỉnh quản lý.

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#Kè Bản Nguyên #Thanh tra Chính phủ #Phú Thọ #Phòng chống sạt lở #Quản lý ngân sách

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