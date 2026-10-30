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Đám cưới Vương Anh Ole và Mai Bừng

Đỗ Quyên

TPO - Vương Anh Ole và Mai Bừng tổ chức đám cưới ngày 29/10, với sự góp mặt của gia đình, bạn bè thân thiết.

Hai ngày sau khi đăng bộ ảnh cưới, Vương Anh Ole và Mai Bừng tổ chức hôn lễ ngày 29/10, với phần lễ ngoài trời vào buổi chiều và tiệc tối. Thông tin về ngày vui được cặp đôi giữ kín trước đó.

Vương Anh dắt tay vợ bước lên sân khấu. Mai Bừng diện váy cưới hở vai, cô nói hạnh phúc, mãn nguyện khi được người thân, bạn bè chứng kiến và chúc phúc.

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Một số hình ảnh trong đám cưới Vương Anh Ole và Mai Bừng.

Vương Anh cầm micro dẫn dắt buổi lễ, thông báo cả hai trở thành vợ chồng. Cặp đôi trao nhau nụ hôn trước người thân, bạn bè.

Ở phần tiệc tối, bố cô dâu dắt con gái vào lễ đường, trao tay cho chú rể. Hai người gửi lời cảm ơn gia đình. Ngoài Quỳnh Nga, Hằng Túi cũng dự cưới. Cặp đôi dự kiến tổ chức thêm tiệc ngày 2/11.

Sáng 18/10, Vương Anh Ole và Ngọc Mai tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng cô dâu ở Hà Nội. Diễn viên Long Vũ góp mặt trong dàn bê tráp. Họ quen nhau hơn một năm trước khi quyết định kết hôn.

Ngọc Mai, thường được gọi là Mai Bừng, hơn chồng 5 tuổi, làm thiết kế thời trang và sở hữu cửa hàng quần áo. Trước lễ ăn hỏi, Vương Anh từng chia sẻ video thử váy, chụp ảnh cưới nhưng hạn chế để lộ mặt bạn gái.

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Cặp đôi dự kiến tổ chức thêm tiệc cưới ngày 2/11.

Vương Anh Ole tên thật là Trần Vương Anh, sinh năm 1992, được biết đến qua Bộ tứ 10A8, Những phóng viên vui nhộn. Biệt danh Ole gắn với vai diễn của anh trong Những phóng viên vui nhộn.

Năm 2019, anh đóng Quang, con trai bà Hạnh bán hoa trong Về nhà đi con. Đến năm 2024, diễn viên vào vai Thái, chủ quán cà phê có tình cảm với Pu trong Đi giữa trời rực rỡ. Anh còn làm MC, streamer và sản xuất nội dung trên mạng xã hội.

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