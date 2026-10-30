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Người lính

Ảnh vệ tinh hé lộ thời điểm Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay đầu tiên chạy bằng năng lượng hạt nhân

Bình Minh

TPO - Tàu sân bay Type 004 chạy bằng năng lượng hạt nhân của Trung Quốc có thể hạ thủy vào năm 2027, đúng dịp quân đội nước này kỷ niệm 100 năm thành lập.

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Ảnh vệ tinh chụp tàu sân bay Type 004 tại xưởng. (Nguồn: CSIS)

Các nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đưa ra nhận định trên dựa trên ảnh vệ tinh mới nhất. Đây là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập vào ngày 1/8/2027. Trước đây, Bắc Kinh từng nhiều lần tận dụng các dịp kỷ niệm quân đội để phô diễn những bước tiến về vũ khí, trang bị.

Hôm 27/10, CSIS công bố bản đánh giá cập nhật. Theo đó, ảnh vệ tinh chụp trong tháng 10 cho thấy tàu Type 004 đang ở giai đoạn thi công giống tàu Phúc Kiến vào tháng 5/2021, khoảng 1 năm trước khi tàu Phúc Kiến hạ thủy vào tháng 6/2022.

Điều này cho thấy Type 004 có thể hạ thủy trong năm tới. Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng với kích thước lớn hơn, hệ thống động lực có thể phức tạp hơn cùng những vấn đề phát sinh ngoài dự kiến có thể khiến tiến độ của tàu Type 004 lệch ít nhiều so với tàu Phúc Kiến. Bắc Kinh không công bố thời gian đóng tàu.

Theo hình ảnh mới nhất, Type 004 đang nằm trong xưởng đóng tàu Đại Liên ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Tàu chưa có sàn đáp và tháp chỉ huy. Theo CSIS, phần thân tàu chưa hoàn thiện, dài khoảng 322 m và rộng 46 m.

Chuyên gia phân tích hình ảnh của CSIS dự đoán các mô-đun sàn đáp và tháp chỉ huy sẽ được lắp đặt trước khi hạ thủy. Việc hoàn thiện bề mặt sàn đáp, lắp đặt thiết bị hãm, cảm biến và vũ khí có thể được thực hiện sau khi tàu đã neo ở cầu cảng. Tàu Type 004 được cho là sẽ có hệ thống phóng điện từ.

Ông Brian Hart, Phó giám đốc Dự án Sức mạnh Trung Quốc của CSIS và là đồng tác giả bản đánh giá, cho rằng khả năng tàu được hạ thủy vào cuối năm 2027 là hợp lý.

"Nếu việc thi công tiếp tục với tốc độ này và theo tiến độ tương tự Phúc Kiến, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu con tàu hạ thủy vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028”, ông nói.

Tuy vậy, hạ thủy không đồng nghĩa với việc tàu đã sẵn sàng phục vụ. Tàu Phúc Kiến chính thức được đưa vào biên chế vào tháng 11/2025, hơn 3 năm sau lễ hạ thủy.

Ông Jim Fanell, cựu đại tá Hải quân Mỹ, nguyên Giám đốc tình báo Hạm đội Thái Bình Dương nhận định phạm vi, quy mô và tốc độ thi công tại Đại Liên khiến ông càng tin rằng tàu sân bay thứ 4 của Hải quân Trung Quốc nhiều khả năng hạ thủy vào năm tới. Trung Quốc có kinh nghiệm về động cơ hạt nhân dưới biển, nên tôi không cho rằng tàu sẽ hạ thủy vào năm 2027 là quá xa vời”, ông nói.

Có thể đóng nhiều tàu cùng lúc

Con tàu phản ánh tham vọng dài hạn của Bắc Kinh đối với hạm đội tàu sân bay.

Theo báo cáo năm 2025 của Lầu Năm Góc, Hải quân Trung Quốc đặt mục tiêu sẽ đóng thêm 6 tàu sân bay đến năm 2035, nâng tổng số lên 9 chiếc.

Các nhà phân tích nhận định để làm được điều này, Trung Quốc phải tăng tốc sản xuất đáng kể, có khả năng phải đóng nhiều tàu cùng lúc. Ông Hart cho rằng Trung Quốc hoàn toàn có thể đóng tàu song song tại Đại Liên và xưởng Giang Nam, nơi chế tạo tàu Phúc Kiến.

Ụ tàu thuộc căn cứ hải quân trên đảo Hải Nam đủ lớn để tiếp nhận tàu sân bay, cũng như giúp bảo dưỡng, sửa chữa các tàu hiện có. Nhờ đó, các ụ khác có thể được tập trung cho việc đóng tàu mới.

Theo SCMP

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#Tàu sân bay #Trung Quốc #Type 004 #Chạy đua vũ trang

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