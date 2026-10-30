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Điều Big Bang tiếc nuối về concert ở Hà Nội

Tú Oanh

TPO - Sau hai đêm diễn tại Hà Nội, G-Dragon, Taeyang và Daesung tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ video, hình ảnh nhìn lại hành trình của Big Bang tại Việt Nam. Daesung tiết lộ các thành viên tiếc nuối vì chỉ có hai ngày ở Hà Nội, đồng thời bày tỏ mong muốn trở lại trong tương lai.

Ngày 29/10, ba thành viên Big Bang đồng loạt chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hai đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, trên mạng xã hội cá nhân.

Các bài đăng tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ, sau khi nhóm kết thúc hai đêm concert tại Việt Nam hôm 24 và 25/10.

G-Dragon đăng video nhìn lại chặng diễn ở Hà Nội. Nguồn: IGNV.

G-Dragon đăng tải video dài khoảng 56 giây trên Instagram Story, tổng hợp những khoảnh khắc trong hai đêm diễn của Big Bang tại Hà Nội. Video ghi lại không khí sân khấu và sự cổ vũ của khán giả Việt Nam, tiếp tục nối dài dư âm chuyến lưu diễn tại Mỹ Đình.

Cùng ngày, nam ca sĩ cũng chia sẻ video trên kênh YouTube chính thức với các hashtag liên quan Big Bang và chặng diễn tại Hà Nội.

Trong video nhìn lại chuyến lưu diễn, Daesung nhắc đến tình cảm của khán giả Việt Nam và cho biết sự cổ vũ tại Hà Nội để lại ấn tượng đặc biệt với nhóm. Nam ca sĩ chia sẻ sức nóng từ người hâm mộ còn bùng nổ hơn cả thời tiết, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối vì Big Bang chỉ có hai ngày biểu diễn tại đây.

Daesung bày tỏ mong muốn nhóm có thêm cơ hội trở lại Việt Nam. Trước đó, trong phần giao lưu với khán giả tại Mỹ Đình, nam ca sĩ từng nói đùa về việc chuẩn bị hợp đồng cho concert tiếp theo.

G-Dragon và Taeyang hưởng ứng lời đề nghị này, khiến người hâm mộ kỳ vọng nhóm sẽ sớm tái ngộ khán giả Việt. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông báo chính thức về lịch biểu diễn tiếp theo của Big Bang tại Việt Nam.

Daesung tiếc nuối vì thời gian ở lại Hà Nội quá ngắn. Nguồn: IGNV.

Taeyang cũng chia sẻ loạt ảnh hậu trường và video ghi lại những khoảnh khắc tại Hà Nội. Nam ca sĩ gây chú ý với dòng trạng thái chơi chữ liên quan món phở, gợi nhắc những màn giao lưu hài hước của nhóm trong hai đêm diễn.

Tại concert, Taeyang từng nhắc đến phở, trong khi G-Dragon biến tấu đoạn điệp khúc quen thuộc của ca khúc Lies thành “Pho pho pho”, khiến khán giả thích thú.

Hai đêm diễn tại Hà Nội nằm trong chuyến lưu diễn toàn cầu Big Bang 2026-2027 World Tour XX : Cosmos, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm. Đây cũng là chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của Big Bang với đội hình ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung sau nhiều năm gián đoạn.

Tại Mỹ Đình, nhóm trình diễn loạt ca khúc quen thuộc như Fantastic Baby, Blue, Tonight, LiesHaru Haru. Khán giả đồng thanh hát theo các tiết mục cùng biển lightstick màu vàng trên khán đài.

Cuối đêm diễn đầu tiên, cả ba thành viên quỳ gối, cúi đầu cảm ơn người hâm mộ. Taeyang và Daesung cũng đăng tải hình ảnh hậu trường ngay sau khi kết thúc chương trình ngày 25/10, nhận được nhiều tương tác từ người hâm mộ.

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Taeyang chia sẻ loạt khoảnh khắc hậu trường tại Mỹ Đình. Ảnh: IGNV.
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Taeyang và hai thành viên còn lại của Big Bang đã có những khoảnh khắc bùng nổ trong hai đêm diễn tại Hà Nội. Ảnh: IGNV.

Sự trở lại của Big Bang tại Hà Nội diễn ra trong bối cảnh nhóm bước sang năm hoạt động thứ 20. Từ những bản hit định hình một giai đoạn của Kpop đến các màn trình diễn solo, ba thành viên vẫn duy trì sức hút với cộng đồng V.I.P, tên gọi chính thức của người hâm mộ Big Bang.

Những chia sẻ sau concert cho thấy hai đêm diễn tại Hà Nội để lại nhiều kỷ niệm với các thành viên. Với người hâm mộ Việt Nam, lời bày tỏ tiếc nuối của Daesung tiếp tục thắp lên hy vọng được gặp lại Big Bang trên sân khấu trong thời gian tới.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, hai đêm diễn của Big Bang tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ngày 24 và 25/10 thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả.

Cũng trong dịp này, tổng thu du lịch Hà Nội được ước tính đạt khoảng 750 tỷ đồng, tương đương 29,5 triệu USD. Lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên nền tảng Trip.com trong giai đoạn 23-26/10 tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tính riêng hai ngày 23 và 24/10/2026, Hà Nội đã đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch, tăng 15,6% so với tuần trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt.

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#Big Bang Hà Nội #Daesung #G-Dragon #Taeyang #concert Mỹ Đình #Big Bang Việt Nam #XX Cosmos #Big Bang tiếc nuối Hà Nội #concert Big Bang

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