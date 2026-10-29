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Thế giới

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị đề nghị án tử hình

Minh Hạnh

TPO - Một nhóm công tố viên đặc biệt ngày 29/10 đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong phiên tòa phúc thẩm về các cáo buộc nổi loạn, xuất phát từ nỗ lực bất thành của ông trong việc ban bố thiết quân luật.

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Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Yonhap)

Theo Yonhap, nhóm của công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk đã đề nghị mức án này tại Tòa án Cấp cao Seoul, 8 tháng sau khi tòa cấp sơ thẩm tuyên án tù chung thân đối với ông Yoon vì hành vi gây bạo loạn thông qua việc ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024.

"Không có lý do gì để ngần ngại áp dụng án tử hình”, một thành viên trong nhóm công tố viên đặc biệt nói. "Lập luận mạnh mẽ nhất để phản đối án tử hình là khả năng xảy ra sai sót trong xét xử. Nhưng trong trường hợp này, hoàn toàn không có chỗ cho khả năng đó”.

Tháng 12/2024, ông Yoon đã ban bố thiết quân luật với lý do nhằm loại bỏ các thế lực chống nhà nước. Tuy nhiên, lệnh này đã bị hủy bỏ 6 giờ sau đó thông qua một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội.

Trong 6 giờ này, quân đội đã được triển khai đến khuôn viên Quốc hội. Tháng 2/2026, tòa cấp sơ thẩm kết luận rằng đây là một nỗ lực nhằm làm tê liệt cơ quan lập pháp và bắt giữ các chính trị gia chủ chốt.

"Một tổng tư lệnh - người từng tuyên thệ tuân thủ Hiến pháp - lại điều động binh lính mang theo vũ khí chĩa vào chính người dân của mình”, thành viên nhóm công tố viên đặc biệt nhấn mạnh.

"Đây là một tội ác không thể dung thứ, phá hủy trật tự hiến pháp và cố gắng kéo lùi lịch sử của Hàn Quốc trở về 40 năm trước”.

Đáp lại, ông Yoon vẫn khẳng định rằng việc ban bố thiết quân luật chỉ nhằm mục đích cảnh báo Quốc hội - nơi phe đối lập đang chiếm ưu thế - trong bối cảnh cơ quan này liên tục thúc đẩy luận tội các quan chức cấp cao trong chính phủ và tìm cách cắt giảm ngân sách nhà nước.

Nhóm công tố viên đặc biệt cho rằng, mức án tù chung thân mà tòa sơ thẩm tuyên là quá khoan hồng, đồng thời khẳng định rằng thông lệ không thi hành án tử hình tại Hàn Quốc không nên là lý do để từ chối áp dụng mức án này.

Tổ chức Ân xá Quốc tế xếp Hàn Quốc vào nhóm các quốc gia trên thực tế đã bãi bỏ án tử hình, vì hình phạt này đã không còn được thi hành kể từ tháng 12/1997.

Theo luật hình sự, đối với tội cầm đầu một cuộc nổi loạn, ba hình phạt có thể áp dụng là tử hình, tù chung thân, hoặc tù chung thân không kèm lao dịch.

Tòa án Cấp cao Seoul dự kiến ​​sẽ tổ chức thêm hai phiên điều trần nữa trước khi ấn định ngày tuyên án.

Lời nói sau cùng của ông Yoon dự kiến ​​sẽ được đưa ra vào ngày 5/11.

Yonhap

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#cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol #Hàn Quốc #thiết quân luật #nổi loạn #án tử hình

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