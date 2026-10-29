'Đại chiến' thiên thần nội y

TPO - Candice Swanepoel và Joan Smalls từng có tình bạn kéo dài 15 năm, nhưng nay vướng tin đồn rạn nứt vì Tom Brady, chồng cũ của siêu mẫu Gisele Bündchen. Trớ trêu hơn, Candice được cho là từng khuyên bạn thân thận trọng với cựu danh thủ bóng bầu dục, sau đó chính cô bị đồn hẹn hò với cựu cầu thủ.
TPO - Theo nhiều trang tin giải trí, BlackPink được cho là nhận vinh danh tại Giải thưởng Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc 2026.
TPO - Ít nhất 11 phim Việt có lịch khởi chiếu chính thức từ cuối tháng 10 đến hết năm 2026. Những cuộc đối đầu liên tiếp, cộng thêm loạt phim ngoại, khiến nhà sản xuất phải tính toán cả ngày ra mắt lẫn khả năng giữ suất chiếu sau tuần đầu.
TPO - Trước tình trạng tác phẩm âm nhạc bị khai thác trái phép trên các nền tảng số, việc ứng dụng công nghệ để định danh, giám sát và quản lý bản quyền đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Đây là vấn đề được các nhạc sĩ, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ thảo luận tại hội thảo diễn ra ngày 29/10 ở Hà Nội.
TPO - 8.000 vé thuộc bốn khu vực của concert “Bay về phía mặt trời” bán hết sau một giờ. Cùng thời điểm chuẩn bị cho đêm diễn tại sân Mỹ Đình, Tùng Dương giới thiệu MV "Lời mẹ hiền bất tử", thuộc dự án âm nhạc Symphony in Moonlight.
TPO - ''Án mạng karaoke'' vừa vượt ''Trại buôn người'' đã phải đối diện sức ép từ đối thủ mới. Những tranh luận về chất lượng cũng khiến triển vọng đường dài của phim trở nên dè dặt.
TPO - Từ những video triệu view trên TikTok, màu sắc âm nhạc jerk, drill xâm nhập thị trường chính thống và liên tục xuất hiện bản hit.
TPO - Khi vừa bị phong sát, Phạm Băng Băng cho biết cô "không còn thời gian để đau khổ" mà phải lao vào cuộc chiến hơn 100 tranh chấp với các thương hiệu hợp tác để giảm thiểu thiệt hại.
Từ Versailles đến Hà Nội, những thanh âm, tuyệt phẩm khí nhạc và aria bất hủ từng vang lên tại một trong những biểu tượng văn hóa lừng danh nhất Châu Âu sẽ hiện diện tại Nhà hát Hồ Gươm trong hai đêm 29 - 30/10 tới đây.
TPO - Noah Wyle, ngôi sao phim truyền hình "The Pitt", được tạp chí People vinh danh là Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2026. Quyết định gây tranh luận trên mạng xã hội, khi một bộ phận khán giả cho rằng nam diễn viên không nổi bật về ngoại hình, trong khi người hâm mộ đánh giá cao sức hút, tài năng và phong thái của anh.
TPO - Joana Ribeiro trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện táo bạo trong "Clayface", bộ phim kinh dị thuộc Vũ trụ DC. Nữ diễn viên Bồ Đào Nha đảm nhận vai Mia Torrez, nhân vật có thời lượng xuất hiện không nhiều nhưng là mắt xích quan trọng dẫn đến bi kịch của nam chính.
TPO - Cầu thủ Kylian Mbappe có phát ngôn không phù hợp về Trung Quốc, thổi bùng phẫn nộ của hàng trăm triệu người dân, khiến anh bị xóa tên khỏi mạng xã hội, quảng cáo, thiệt hại hàng chục triệu Euro.
TPO - Hàng chục triệu nhân dân tệ kinh phí và hai năm sản xuất không giúp “Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự” chinh phục khán giả phòng vé. Thất bại bước đầu của bộ phim làm dấy lên hoài nghi liệu AI thực sự giúp ngành điện ảnh giảm chi phí, hay chỉ chuyển gánh nặng từ trường quay sang khâu xử lý và hoàn thiện tác phẩm?
TPO - Quân A.P chính thức ra mắt MV "3 phải 6 đừng", với hình tượng "The Boss" lạnh lùng nhưng không thể chống lại sức hút của bạn gái Lê Khanh.
TPO - Khi tham gia sự kiện, Lưu Đào bị ông chủ thương hiệu liên tục đụng chạm cơ thể. Những ngôi sao như Trần Đô Linh, Cốc Ái Lăng, Kim Yoo Jung cũng không tránh khỏi bị quấy rối.
TPO - Hai đêm concert Big Bang tại Mỹ Đình thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả, tổng thu du lịch Hà Nội dịp sự kiện ước đạt 750 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo chuyên gia, nếu du khách chỉ đến xem biểu diễn rồi rời đi, thành phố mới khai thác được một phần cơ hội. Bài toán đặt ra là làm thế nào để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và đưa lợi ích kinh tế lan tỏa ra ngoài khu vực sân vận động.
TPO - Từng được ca ngợi là nữ doanh nhân có thể thay đổi ngành y tế, Elizabeth Holmes nay trở thành tâm điểm của bộ phim tài liệu "You Can See Everything". Phim tài liệu dài 174 phút tăng doanh thu trong tuần thứ hai ra rạp, cho thấy sức hút dai dẳng của nhân vật từng gây chấn động Thung lũng Silicon.