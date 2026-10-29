Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

‘Vách đá chính sách’ khiến nhiều doanh nghiệp chủ động giữ quy mô nhỏ

Trường Phong - Luân Dũng

TPO - Đại biểu Phạm Anh Tuấn (đoàn Ninh Bình) cho rằng doanh nghiệp sợ lớn ngay khi vượt qua ngưỡng tiêu chí của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bởi việc toàn bộ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ bị cắt đứt đột ngột tạo ra hiện tượng "vách đá chính sách" khiến nhiều doanh nghiệp chủ động giữ quy mô nhỏ, hoặc chia tách pháp nhân để tiếp tục được ưu đãi.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, chiều 29/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Doanh nghiệp siêu nhỏ có tỷ lệ 'chết' yểu cao nhất

Tham gia ý kiến, đại biểu Nguyễn Hải Long (đoàn Đà Nẵng) nêu các ví dụ về sự thành lập Microsoft, Apple, Dell, nhấn mạnh rằng, những tập đoàn này khi ra đời đều là doanh nghiệp siêu nhỏ. “Tại Việt Nam, Nguyễn Hà Đông năm 2013 sáng tạo trò chơi trên điện thoại có ngày thu nhập 50.000 USD nhưng dừng lại, không thành lập doanh nghiệp, không phát triển”, ông Long nói thêm.

tienphong-2910hailong.jpg
Đại biểu Nguyễn Hải Long. (Ảnh: QH)

Theo đại biểu, kinh nghiệm quốc tế cho thấy chính sách cho doanh nghiệp siêu nhỏ cần đi theo cả vòng đời doanh nghiệp. Việc hỗ trợ không chỉ tập trung vào tiền vốn và ưu đãi thuế, mà còn cần tiếp cận công nghệ, phần mềm quản trị, dịch vụ kế toán, tư vấn không gian làm việc chung, mạng lưới kết nối khách hàng, đơn giản hóa thủ tục…

Ông Long phân tích, bức tranh vòng đời doanh nghiệp siêu nhỏ cho thấy “tỷ lệ chết yểu” cao nhất. “Ở nước ta, doanh nghiệp siêu nhỏ là nhóm đông nhất nhưng cũng dễ đóng cửa nhất. Năm 2025 tỷ lệ đóng cửa của nhóm này là 22,7%, gần gấp đôi tỷ lệ chung của doanh nghiệp nhỏ và vừa”, ông Long dẫn thông tin.

Một số đặc điểm nữa, theo ông Long, là: Ba năm đầu là giai đoạn quyết định; rất ít doanh nghiệp lớn lên được, và việc rút lui bị ách tắc, số doanh nghiệp treo lớn hơn nhiều so với số được giải thể.

Nêu một số kinh nghiệm của các nước trên thế giới, ông Long đề xuất nguyên tắc chủ đạo: Dễ bắt đầu, thuận lợi khi phát triển và có lối ra hợp pháp khi thất bại.

Về chính sách khởi đầu cho doanh nghiệp siêu nhỏ thành lập mới, ông Long bày tỏ đánh giá cao gói chính sách dự thảo luật dành cho doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Tuy nhiên gói chính sách này chỉ dành cho hộ kinh doanh chuyển lên, vô tình khuyến khích người khởi nghiệp đi đường vòng.

“Tại cuộc tiếp xúc cử tri, doanh nghiệp tại Đà Nẵng cho biết nhiều bạn trẻ Việt Nam mở doanh nghiệp tại nước ngoài vì thuận lợi hơn, vì ưu đãi hơn”, ông Long nêu.

Ông đề nghị luật xác định rõ tiêu chí doanh nghiệp siêu nhỏ, mở rộng các ưu đãi khởi đầu sang mọi doanh nghiệp siêu nhỏ thành lập lần đầu. Như vậy, người trẻ lập doanh nghiệp từ đầu cũng được hỗ trợ như hộ kinh doanh chuyển lên, không ai phải đi đường vòng.

Ông Long đặt vấn đề, việc hỗ trợ doanh nghiệp có nhất thiết phải bắt đầu bằng ưu đãi lớn về ngân sách, đề nghị gom các hỗ trợ thành một gói cho doanh nghiệp siêu nhỏ gồm khu làm việc chung, hỗ trợ dịch vụ kế toán, pháp lý, dễ tiếp cận nguồn vốn và công nghệ.

Theo ông Long, hiện cả nước còn hàng nghìn cơ sở nhà đất công dôi dư chưa được đưa vào khai thác, có thể thí điểm trước ở một số đô thị lớn, để người khởi nghiệp có ngay chỗ làm việc, địa chỉ hợp pháp và các dịch vụ cần thiết với chi phí thấp.

Một vấn đề nữa, ông Long cho biết, rút khỏi thị trường khó hơn nhiều so với gia nhập. Người trẻ thất bại một lần thì nghĩa vụ kê khai, tiền phạt đeo theo nhiều năm; còn doanh nghiệp treo lại bị lợi dụng để mua bán hóa đơn. Trong khi đó dự thảo luật chưa có quy định về rút khỏi thị trường.

“Toss - một trong những ứng dụng tài chính lớn nhất của Hàn Quốc do một nha sĩ lập ra sau 8 lần khởi nghiệp thất bại. Nếu một lần đóng cửa doanh nghiệp mất hàng năm trời thì khó có ai có thể bước tiếp đến lần thứ hai”, ông Long nói, đề xuất cơ chế chấm dứt tự động với doanh nghiệp không còn hoạt động.

Doanh nghiệp 'sợ lớn'?

Chung mối quan tâm, đại biểu Phạm Anh Tuấn (đoàn Ninh Bình) bày tỏ, khi nhìn vào chu kỳ sinh trưởng một doanh nghiệp, có hai điểm nghẽn lớn.

tienphong-2910tuan.jpg
Đại biểu Phạm Anh Tuấn. (Ảnh: QH)

Một là, doanh nghiệp sợ lớn ngay khi vượt qua ngưỡng tiêu chí của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Toàn bộ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ bị cắt đứt đột ngột tạo ra hiện tượng "vách đá chính sách" khiến nhiều doanh nghiệp chủ động giữ quy mô nhỏ, hoặc chia tách pháp nhân để tiếp tục được ưu đãi.

Điểm nghẽn thứ hai, là "chết" trên ngưỡng cửa thị trường. Doanh nghiệp dày công tạo ra sản phẩm tốt, có triển vọng mở rộng nhưng lại thiếu công cụ pháp lý và nguồn lực để nhân rộng sản xuất hàng loạt, dẫn đến việc sản phẩm đình trệ vì sao chép hoặc bán lại cho đối tác ngoại.

Để thực sự thúc đẩy doanh nghiệp bứt phá về quy mô và làm chủ công nghệ, đại biểu đề xuất bổ sung vào dự thảo hai nhóm chính sách.

Đầu tiên là thiết lập vùng đệm chuyển tiếp ưu đãi thuế khi doanh nghiệp vượt quy mô. Cụ thể, khi một doanh nghiệp vượt qua tiêu chuẩn doanh nghiệp vừa để lên doanh nghiệp lớn, luật cần cho phép áp dụng thời gian chuyển tiếp tối đa 3 năm liên tiếp kể từ năm tài chính đầu tiên vượt ngưỡng.

Cùng với đó, cần cơ chế giảm thuế theo bậc thang. Năm thứ nhất sau khi vượt ngưỡng, giữ 75% các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và các hỗ trợ về xúc tiến thương mại mà doanh nghiệp đang được hưởng theo diện vừa và nhỏ. Năm thứ hai giảm còn 50% và năm thứ ba giảm còn 25% trước khi chính thức áp dụng đầy đủ nghĩa vụ thuế như doanh nghiệp lớn bình thường từ năm thứ tư.

Ông Tuấn cũng đề xuất chính sách hỗ trợ phổ biến và thương mại hóa các sản phẩm tiềm năng - sản phẩm đã hoàn thiện nghiên cứu thử nghiệm, có tính mới, hàm lượng giá trị gia tăng cao và có khả năng sản xuất đại trà.

Theo đó, để hỗ trợ doanh nghiệp, cần cơ chế tài chính mồi và thế chấp bằng tài sản vô hình; hợp pháp hóa việc thế chấp quyền sở hữu công nghiệp; quy định rõ giá trị định giá của bằng sáng chế, giải pháp, kiểu dáng công nghiệp...

Cùng với đó, cần thẩm định nhanh quyền sở hữu trí tuệ để chiếm lĩnh thị trường. Tạo lập thị trường thông qua mua sắm công và kiểm chuẩn dùng chung. Dành một tỷ lệ mua sắm công cho sản phẩm đổi mới sáng tạo….

Xem thêm

#Quốc hội #Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa #Doanh nghiệp #Doanh nghiệp lớn

Cùng chuyên mục

Đại biểu Quốc hội: Không thể đánh đồng lấy ý kiến trẻ em với đăng ký hiến mô, tạng

Đại biểu Quốc hội: Không thể đánh đồng lấy ý kiến trẻ em với đăng ký hiến mô, tạng

TPO - Liên quan đến việc lấy ý kiến trẻ em trong quá trình xây dựng dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, cần phân biệt rõ tham vấn chính sách với đăng ký hiến tạng; hai việc này có bản chất và hệ quả pháp lý khác nhau, không thể đánh đồng.

Cần phân biệt rõ quyền phản biện chính sách với hành vi cố ý xuyên tạc, thao túng dư luận

Cần phân biệt rõ quyền phản biện chính sách với hành vi cố ý xuyên tạc, thao túng dư luận

TPO - Cần phân biệt rõ quyền phản biện chính sách với hành vi cố ý xuyên tạc, thao túng dư luận liên quan đến dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Minh bạch thông tin, kiểm chứng sự thật và bảo đảm quyền tham gia của người dân là yếu tố quan trọng để tạo dựng niềm tin xã hội.

Chương trình tập huấn tại Cần Thơ trang bị kỹ năng số, bảo vệ dữ liệu và phòng tránh lừa đảo mạng cho cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên trong hai ngày.

Phát triển năng lực số cho cán bộ Mặt trận và tổ chức thành viên

Ngày 29/10, tại Cần Thơ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn triển khai các hoạt động phát triển năng lực số năm 2026 cho các cán bộ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; đoàn viên, hội viên, thành viên các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam.

Cháy nhà 4 tầng trên phố Tràng Tiền, Hà Nội

Cháy nhà 4 tầng trên phố Tràng Tiền, Hà Nội

TPO - Chiều 29/10, một vụ cháy xảy ra tại nhà dân số 20 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà không có người và người dân xung quanh được hướng dẫn sơ tán an toàn.

Phú Thọ lập tổ công tác liên ngành để di dời nhà máy có nguy cơ ô nhiễm ở Việt Trì

Phú Thọ lập tổ công tác liên ngành để di dời nhà máy có nguy cơ ô nhiễm ở Việt Trì

TPO - UBND tỉnh Phú Thọ thành lập Tổ công tác liên ngành để chỉ đạo, điều phối và đôn đốc việc xây dựng, triển khai kế hoạch di dời các nhà máy, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại khu vực trung tâm Việt Trì. Việc rà soát sẽ được thực hiện cụ thể với từng doanh nghiệp, gắn với lộ trình di dời, phương án bố trí địa điểm mới và chính sách hỗ trợ theo quy định.

Tôn vinh những tấm gương bình dị mà cao quý

Tôn vinh những tấm gương bình dị mà cao quý

TPO - Tại chương trình trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, nhấn mạnh việc tôn vinh những cống hiến thầm lặng cho cộng đồng và khơi dậy khát vọng sống đẹp.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe