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Kinh tế

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1.450 tỷ nợ lệ phí môn bài của doanh nghiệp chờ giải thể sẽ xử lý ra sao?

Việt Linh

TPO - Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài phát sinh đến hết năm 2025 và tiền chậm nộp của khoản nợ này, với tổng số tiền đang được cơ quan thuế theo dõi khoảng 1.450 tỷ đồng. Dự thảo cũng đề xuất xóa tiền chậm nộp gần 10.000 tỷ đồng đối với người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể.

764.000 người nộp thuế còn nợ lệ phí môn bài

Theo Bộ Tài chính, đến ngày 31/12/2025, khoảng 764.000 người nộp thuế còn nợ lệ phí môn bài, với tổng số tiền khoảng 1.450 tỷ đồng. Đây là khoản nợ đã được hạch toán, theo dõi trên hệ thống quản lý thuế.

Từ ngày 1/1/2026, lệ phí môn bài đã chấm dứt thu theo Nghị quyết 198/2025/QH15. Tuy nhiên, các khoản nợ phát sinh trước thời điểm này vẫn được theo dõi, trong đó có nhiều trường hợp người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuế.

Bộ Tài chính cho rằng lệ phí môn bài là khoản thu cố định hằng năm, không phụ thuộc trực tiếp vào kết quả kinh doanh. Việc thu hồi các khoản nợ nhỏ phát sinh trong thời gian dài có thể tốn kém nguồn lực quản lý, trong khi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động khó có khả năng thanh toán.

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Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động. Ảnh minh họa.

Vì vậy, dự thảo đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài phát sinh đến hết ngày 31/12/2025 đã được hạch toán, theo dõi trên hệ thống quản lý thuế, cùng tiền chậm nộp tương ứng.

Cơ quan thuế sẽ căn cứ dữ liệu quản lý để thực hiện xóa nợ. Đề xuất này áp dụng với các khoản nợ thuộc phạm vi quy định, không phụ thuộc người nộp thuế còn hoạt động hay đã ngừng hoạt động.

Đề xuất xóa gần 9.715 tỷ đồng tiền chậm nộp

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất xóa tiền chậm nộp đối với người nộp thuế ở trạng thái 03 (đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký nhưng chưa hoàn tất đóng mã số thuế) và trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký).

Theo số liệu Bộ Tài chính nêu trong dự thảo, tổng nợ thuế của nhóm này khoảng 27.805 tỷ đồng, gồm 18.090 tỷ đồng tiền thuế và các khoản phải nộp gốc, cùng 9.715 tỷ đồng tiền chậm nộp. Trong đó, tiền chậm nộp phát sinh trước ngày 1/7/2020 khoảng 5.000 tỷ đồng; từ ngày 1/7/2020 khoảng 4.715 tỷ đồng.

Dự thảo quy định người nộp thuế chỉ được xem xét xóa tiền chậm nộp khi đáp ứng đồng thời hai điều kiện: nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, được cơ quan thuế tiếp nhận trước khi nghị quyết hết hiệu lực; đồng thời thanh toán toàn bộ khoản nợ thuế gốc trong thời hạn quy định.

Khoản nợ gốc phải thanh toán không bao gồm nợ lệ phí môn bài thuộc diện đề xuất xóa theo điều khoản riêng. Trường hợp người nộp thuế không còn nợ gốc, điều kiện thanh toán được xác định trên cơ sở dữ liệu đã đối chiếu, xác nhận của cơ quan thuế.

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