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Công bố 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm tài chính tại TPHCM

Uyên Phương

TPO - Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) vừa công bố 10 công ty holding là thành viên đầu tiên với tổng quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư lên đến khoảng 2,7 tỷ USD vào năm 2027.

Ngày 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), Cơ quan điều hành VIFC-HCMC công bố 10 công ty holding đầu tiên tham gia trung tâm, mở đầu giai đoạn vận hành và từng bước hình thành hệ sinh thái phục vụ việc triển khai sản phẩm, thu hút dòng vốn quốc tế và đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

10 thành viên, gồm: Công ty TNHH EQuest Capital; Công ty TNHH Sơn Kim Capital IFC; Công ty TNHH VinaCapital International Partners; Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàng hải Gemadept Holdings; Công ty TNHH Một thành viên Rovela Pay; Công ty TNHH REE Energy Finance; Công ty CP Sở giao dịch hàng hóa IFC Việt Nam; Công ty TNHH AG&P Holding Việt Nam và Công ty TNHH Quản lý Tài sản Keppel (Việt Nam).

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VIFC-HCMC công bố 10 công ty holding đầu tiên tham gia trung tâm.

Các doanh nghiệp định hướng đầu tư, phát triển dự án trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, hạ tầng, hàng hải, logistics, năng lượng, công nghệ tài chính, giải pháp thanh toán và giao dịch hàng hóa. Tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp của 10 thành viên đạt 33,63 triệu USD; tổng quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư đến năm 2027 khoảng 2,7 tỷ USD.

Sau khi công nhận các thành viên đầu tiên, VIFC-HCMC tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và quy trình cấp phép, trước mắt tập trung vào lĩnh vực quỹ đầu tư và quản lý tài sản.

Theo định hướng đang được xây dựng, cơ chế cấp phép đối với công ty quản lý tài sản dự kiến có ba cấp độ: tư vấn đầu tư và quản lý danh mục đầu tư; quản lý quỹ đầu tư riêng lẻ và quỹ đầu tư chuyên nghiệp; quản lý quỹ đầu tư đại chúng. Cơ chế này tham khảo kinh nghiệm từ các trung tâm tài chính quốc tế như Singapore, Dubai và Hong Kong.

VIFC-HCMC dự kiến hoàn thiện, ban hành các quy trình, quy chế liên quan đến việc tiếp nhận quỹ đầu tư trong tháng 11/2026. Đối với ngân hàng, công ty chứng khoán và các hoạt động kinh doanh có điều kiện khác, việc tiếp nhận hồ sơ, xem xét cấp phép sẽ được triển khai theo lộ trình sau khi các quy định tương ứng được ban hành.

VIFC-HCMC cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái, kết nối các định chế tài chính và nhà đầu tư trong nước, quốc tế, thúc đẩy phát triển sản phẩm tài chính và triển khai giao dịch thực tế, qua đó huy động, phân bổ hiệu quả nguồn vốn cho nền kinh tế.

Dịp này, 12 dự án trong nước và nước ngoài được trao quyết định đầu tư vào TPHCM, thuộc các lĩnh vực hạ tầng cảng biển, logistics, phát triển đô thị, công nghiệp và công nghệ cao. Các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn lên đến 13 tỷ USD.

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#trung tâm tài chính #TPHCM #diễn đàn kinh tế mùa thu #2026

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