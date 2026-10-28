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Cà Mau:

Lý do khu công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu 'lụt' 9 năm

Tân Lộc

TPO - Một số doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề xuất đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) từ lâu, nhưng đến nay chưa được giải quyết. Sở Tài chính tỉnh Cà Mau lý giải do vướng một số vấn đề pháp lý và đất đai cần làm rõ khiến dự án khu nông nghiệp này 9 năm chưa thể hoạt động.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu (phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau) được Thủ tướng quyết định thành lập từ năm 2017, quy mô 418 ha. Tuy nhiên đã 9 năm trôi qua, mặt bằng đã có, nhưng khu này vẫn chưa thể mở cho doanh nghiệp (DN) tới hoạt động do gặp nhiều vướng mắc.

Dù một số DN đã nộp hồ sơ đề nghị đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu sau khi được UBND tỉnh Cà Mau mời gọi. Tuy nhiên, tới nay vẫn chưa có DN nào được phê duyệt, DN bức xúc.

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Sau 9 năm triển khai, khu công nghệ cao vẫn chưa thể hoạt động.

Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cho biết đã tiếp nhận và đang thẩm định 7 hồ sơ DN đề xuất đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu. Trong đó, một số hồ sơ có nội dung cần được bổ sung, giải trình làm rõ để đủ cơ sở đánh giá theo quy định. Đặc biệt về tiêu chí ưu đãi đối với dự án hoạt động trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Sở Tài chính Cà Mau dẫn Nghị định 263/2026/NĐ-CP về ưu đãi khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Trong đó quy định rõ các tiêu chí chung, riêng với từng loại hình đầu tư, công nghệ, sản phẩm công nghệ được áp dụng hoặc phục vụ; yêu cầu về môi trường, sử dụng tài nguyên, an toàn sinh học, an toàn thực phẩm...

Qua thẩm định bước đầu, Sở Tài chính cho biết, các hồ sơ đề xuất của DN chưa có đầy đủ tài liệu, thông tin để xác định việc đáp ứng các tiêu chí ưu đãi theo Nghị định 263. Do đó, sở phải đề nghị DN bổ sung, giải trình, làm rõ mục tiêu, công nghệ, quy mô, phương án tổ chức thực hiện... để tiếp tục thẩm định.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Cà Mau đang thanh tra toàn diện Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, tới nay chưa có kết luận. Kết luận thanh tra là cơ sở để xác định hiện trạng, tồn tại, hạn chế và các vấn đề cần xử lý tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Dù vậy, Sở Tài chính Cà Mau khẳng định vẫn tiếp nhận và thẩm định các hồ sơ đề nghị đầu tư vào Khu nông nghiệp công nghệ cao ngành tôm, không chờ kết luận thanh tra mới thẩm định.

Với Dự án mô hình nuôi tôm tuần hoàn không xả thải (RASIMTA) tại Khu nông nghiệp trên, dự án đã được UBND tỉnh thống nhất giao Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin cụ thể về vị trí, ranh giới và diện tích khu đất dự kiến bố trí cho dự án. Do đó, chưa đủ cơ sở xác định vị trí triển khai dự án theo đề xuất của các nhà đầu tư.

Sở Tài chính đề nghị DN bổ sung, giải trình cụ thể, thống nhất các nội dung còn thiếu hoặc chưa rõ, hạn chế tình trạng phải bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Sau khi hoàn thành thẩm định, những dự án đáp ứng điều kiện, Sở Tài chính sẽ tổng hợp trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu được Thủ tướng quyết định thành lập tháng 5/2017. Dự án được kỳ vọng trở thành trung tâm nghiên cứu, trình diễn, chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi giá trị ngành tôm hiện đại.

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 9 năm, dự án vẫn chưa thể vận hành do vướng thủ tục pháp lý, hàng trăm héc-ta đất để không.

Tháng 5/2026, ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - đã trực tiếp đi khảo sát dự án và chỉ đạo xử lý vướng mắc, sớm đưa dự án vào hoạt động để tránh lãng phí.

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#khu công nghệ cao #phát triển tôm #Cà Mau #Bạc Liêu #hồ sơ đầu tư #thanh tra toàn diện #RASIMTA

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