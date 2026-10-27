Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chi hơn 7,3 tỷ USD nhập khẩu than, áp lực nhiên liệu cho ngành điện

Dương Hưng

TPO - Tính đến ngày 15/10, Việt Nam nhập khẩu hơn 60 triệu tấn than, trị giá 7,3 tỷ USD, tăng gần 2 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Trước áp lực giá than tăng cao, Bộ Công Thương đang đề xuất nới cơ chế khai thác than vượt công suất, ưu tiên nguồn cung cho sản xuất điện.

Nhập khẩu than tăng hơn 6 triệu tấn

Theo số liệu Cục Hải quan, từ đầu năm đến ngày 15/10, Việt Nam nhập khẩu hơn 60 triệu tấn than các loại, trị giá 7,3 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng nhập khẩu tăng hơn 6 triệu tấn, tương đương 11,2%, trong khi kim ngạch tăng gần 2 tỷ USD, tương đương 36,2%.

Đáng chú ý, giá nhập khẩu than bình quân đạt khoảng 122,3 USD/tấn, tăng 22,5% so với mức 99,8 USD/tấn cùng kỳ năm ngoái.

Riêng nửa đầu tháng 10, Việt Nam nhập khẩu 2,5 triệu tấn than, trị giá 340,3 triệu USD, tăng 19,3% về lượng và 51,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Xét theo thị trường, Indonesia tiếp tục là nguồn cung than lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng, với khoảng 23,5 triệu tấn, trị giá 2,3 tỷ USD, tăng 15,7% về lượng và 44,3% về trị giá so với cùng kỳ. Đứng thứ hai là Australia với kim ngạch gần 2,6 tỷ USD.

Đặc biệt, khẩu than từ Nga tăng gần gấp đôi, đạt khoảng 9,8 triệu tấn, trị giá gần 1,3 tỷ USD, tăng 94,1% về lượng và 96,6% về trị giá.

screen-shot-2025-05-04-at-9-56-9274-6334-1746328020png.jpg
Việt Nam đã chi 7,3 tỷ USD nhập khẩu than từ đầu năm đến nay.

Đáng chú ý, giá than nhập khẩu bình quân tăng 22,5% so với cùng kỳ đang tạo thêm sức ép chi phí đối với ngành điện.

Theo Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), Bộ Công Thương, tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống trong 9 tháng năm nay ước đạt 266,2 tỷ kWh, tăng khoảng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhiệt điện than đóng góp 132,9 tỷ kWh, chiếm gần 50% tổng sản lượng.

Ông Nguyễn Quốc Trung - Phó Tổng giám đốc NSMO - cho biết, hiện đơn vị đã xây dựng 4 phương án vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2027. Để bảo đảm nguồn nước tại các hồ thủy điện, chuẩn bị cho mùa khô năm tới được dự báo nhiều khó khăn, hệ thống sẽ tiếp tục phải huy động cao các nhà máy nhiệt điện trong thời gian tới.

Đề xuất 'nới' cơ chế khai thác than

Theo Ban Chỉ đạo điều hành cấp than cho sản xuất điện giữa EVN, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc, nhu cầu dự kiến than cho sản xuất điện trong quý IV năm nay khoảng 9,6 triệu tấn.

Trước yêu cầu bảo đảm điện năm 2027, ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc EVN - đề nghị các nhà máy nhiệt điện phối hợp với TKV và Tổng Công ty Đông Bắc nâng lượng than tồn kho lên mức tối đa ngay từ đầu tháng 3/2027, đồng thời hoàn tất đàm phán, ký kết các hợp đồng cung cấp than antracite năm 2027 ngay trong tháng 10 năm nay.

Đối với các đơn vị cung cấp than, EVN đề nghị tăng cường phương tiện vận chuyển và nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu thực tế của các nhà máy, nhất là trong mùa khô; kiểm soát chất lượng than theo quy định về môi trường và nghiên cứu các giải pháp ký hợp đồng cung cấp than dài hạn nhằm ổn định nguồn cung, giá thành trước những biến động về giá và khả năng vận chuyển.

3735-1019517-1-eng-gb-vinacomin.jpg
Bộ Công Thương đề xuất đề xuất nới cơ chế khai thác than vượt công suất, ưu tiên nguồn cung cho sản xuất điện.

Trước nhu cầu than cho sản xuất điện tăng cao, Bộ Công Thương đang đề xuất sửa đổi Nghị quyết 28 của Chính phủ về cơ chế cho phép khai thác than vượt tối đa 15% công suất được cấp phép, nhằm tăng nguồn cung trong nước, ưu tiên cho sản xuất điện.

Bộ Công Thương đề xuất giữ nguyên mức khai thác vượt tối đa 15% công suất và thời hạn áp dụng đến hết năm 2027, nhằm tăng nguồn cung trong nước, giảm áp lực nhập khẩu.

Xem thêm

#nhập khẩu than #giá than #ngành điện #Bộ Công Thương #EVN #TKV #than sản xuất điện

Cùng chuyên mục

Quy hoạch tuyến đường sắt vành đai Hà Nội gần 50km

Quy hoạch tuyến đường sắt vành đai Hà Nội gần 50km

Theo dự thảo Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội, tuyến đường sắt vành đai phía Đông, kết nối Ngọc Hồi - Thường Tín - Kim Sơn và các nhánh đi Lạc Đạo, được định hướng đầu tư với quy mô đường đôi, tốc độ thiết kế 120km/h.

Hàng nghìn sinh viên đổ về phố Trần Nhân Tông check-in Sóng Festival

Hàng nghìn sinh viên đổ về phố Trần Nhân Tông check-in Sóng Festival

TPO - Ngày thứ hai của Sóng Festival 2026 tiếp tục sôi động từ sáng sớm, khi đông đảo sinh viên, bạn trẻ đổ về check-in, trải nghiệm thanh toán số và săn quà. Các gian hàng ngân hàng trở thành điểm dừng chân thu hút với nhiều hoạt động tương tác, trò chơi và ưu đãi dành cho khách tham quan.

Sóng Festival 2026: Lần đầu tiên có 'đường tài chính số, phố không tiền mặt'

TPO - Sau 5 mùa mang tên Ngày Thẻ Việt Nam, năm 2026, chương trình bước sang mùa thứ 6 với tên gọi Ngày Thanh toán số Việt Nam. Đây không chỉ là sự thay đổi về tên gọi, mà còn phản ánh sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán. Với hai dấu mốc đặc biệt: Chính thức mang tên gọi mới - Ngày Thanh toán số Việt Nam và lần đầu tiên đưa Sóng Festival ra không gian công cộng là phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.

'Cháy' với Sóng Festival trên phố đi bộ Trần Nhân Tông - Hà Nội

'Cháy' với Sóng Festival trên phố đi bộ Trần Nhân Tông - Hà Nội

TPO - Ngày đầu tiên của Ngày Thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 diễn ra sôi động tại phố đi bộ Trần Nhân Tông - Hà Nội, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, đến trải nghiệm công nghệ, mua sắm, check-in và thưởng thức các chương trình biểu diễn.

Nức lòng với Sóng Festival trên phố đi bộ Hà Nội mùa thu

Nức lòng với Sóng Festival trên phố đi bộ Hà Nội mùa thu

TPO - Với không gian công viên xanh mát trên phố đi bộ Trần Nhân Tông - Hà Nội, Sóng Festival 2026 mang đến trải nghiệm mới khi kết hợp thanh toán số với các hoạt động thương mại, mua sắm và vui chơi giải trí. Mô hình này không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ thanh toán hiện đại một cách tự nhiên mà còn mở ra cơ hội để các ngân hàng, tổ chức thanh toán tiếp cận thêm nhiều khách hàng mới.

Sóng Festival 2026: Thanh toán số thúc đẩy lối sống văn minh

Sóng Festival 2026: Thanh toán số thúc đẩy lối sống văn minh

TPO - Theo bà Đoàn Hồng Nhung - thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank, khi thanh toán số thuận tiện hơn nhưng vẫn bảo đảm an toàn; khoảng cách giữa các dịch vụ, thị trường được thu hẹp, góp phần thúc đẩy lối sống văn minh, bền vững.

Sóng Festival 2026: Thanh toán số là một phần không thể thiếu trong đời sống

Sóng Festival 2026: Thanh toán số là một phần không thể thiếu trong đời sống

TPO - Tại lễ khai mạc Sóng Festival - Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) - nhấn mạnh thanh toán số không chỉ giúp giao dịch nhanh chóng, thuận tiện mà còn mở ra cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số.

Sóng Festival 2026: 'Đưa tiện ích thanh toán số đến gần người dân'

Sóng Festival 2026: 'Đưa tiện ích thanh toán số đến gần người dân'

TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - khẳng định, Ngày Thanh toán số Việt Nam tiếp nối hành trình đưa các phương thức thanh toán hiện đại đến gần hơn với cộng đồng ở phạm vi rộng mở hơn, từ thẻ ngân hàng, mã QR đến những giải pháp thanh toán mới, trong đó an toàn, bảo mật và quyền lợi người sử dụng luôn phải được đặt lên hàng đầu”.

Đợt nắng nóng đầu tiên: Tiêu thụ điện có thể vượt 1 tỷ kWh/ngày

Hỗ trợ tiền lắp điện mặt trời mái nhà: Vì sao chưa hấp dẫn?

TPO - Chính phủ yêu cầu các địa phương ban hành chính sách hỗ trợ người dân lắp điện mặt trời mái nhà trước cuối năm. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng khoản hỗ trợ vài triệu đồng chưa chắc tạo được động lực đầu tư, khi giá mua điện dư, cách tính sản lượng và hiệu quả thu hồi vốn vẫn là những vấn đề cần giải quyết.

Check-in tại 'Chạm Việt Nam', người trẻ gửi gắm ước mơ

Check-in tại 'Chạm Việt Nam', người trẻ gửi gắm ước mơ

TPO - Không chỉ là điểm chụp ảnh lưu niệm, khu vực "Chạm Việt Nam" tại Ngày Thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 còn trở thành nơi sinh viên gửi gắm những lời chúc, mục tiêu cá nhân và cả những mong ước hài hước được ghi trên từng tờ giấy nhỏ.

Sóng Festival 2026: 'Chạm số - Sống xanh', ưu tiên an toàn và bảo mật

Sóng Festival 2026: 'Chạm số - Sống xanh', ưu tiên an toàn và bảo mật

TPO - Tối 24/10, Sóng Festival 2026 - Ngày Thanh toán số Việt Nam do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty NAPAS tổ chức đã khai mạc tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội. Với chủ đề “Chạm số - Sống xanh”, ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp đưa thanh toán số trở thành lựa chọn quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày.

Bắt đầu 'đại tiệc' mua sắm, thanh toán số lớn nhất phố Trần Nhân Tông - Hà Nội

Bắt đầu 'đại tiệc' mua sắm, thanh toán số lớn nhất phố Trần Nhân Tông - Hà Nội

TPO - Với 70 đơn vị đăng ký tham gia, Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 hứa hẹn mang đến không gian trải nghiệm công nghệ, thanh toán hiện đại kết hợp văn hóa ẩm thực Hà Nội. Đặc biệt, 25 thí sinh xuất sắc nhất của Hoa hậu Việt Nam sẽ lần đầu xuất hiện tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 tạo điểm nhấn cho chuỗi sự kiện diễn ra ngày 24-25/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giỏi AI có đủ để xin việc?

Giỏi AI có đủ để xin việc?

83% nhà tuyển dụng Việt Nam sẵn sàng trả lương cao hơn cho ứng viên có kỹ năng AI. Dù vậy, công nghệ vẫn khó thay thế nền tảng chuyên môn của người lao động.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe