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Kinh tế

Lễ ra mắt thương hiệu và công bố mã chứng khoán OFG: Đổi mới cùng Việt Nam vươn xa

P.V

Ngày 27/10/2026, tại Hà Nội, thương hiệu chung Tập đoàn OFG chính thức ra mắt, đánh dấu cột mốc mới trên hành trình phát triển, khẳng định bản sắc thương hiệu và khát vọng vươn tầm trong giai đoạn mới.

Tầm nhìn chiến lược và thông điệp "Đổi mới cùng Việt Nam vươn xa"

Lễ ra mắt thương hiệu và công bố mã chứng khoán OFG đã diễn ra trang trọng với sự tham gia của đông đảo đối tác chiến lược, ban lãnh đạo các đơn vị thành viên và đội ngũ cán bộ, nhân viên. Tại nghi thức ra mắt, thương hiệu chung Tập đoàn OFG cùng mã chứng khoán OFG trên sàn UPCoM chính thức được công bố, gửi đi thông điệp rõ ràng về tinh thần đoàn kết, sẵn sàng bứt phá trong giai đoạn mới.

Ban lãnh đạo thực hiện nghi thức ra mắt thương hiệu Tập đoàn OFG.
Ban lãnh đạo thực hiện nghi thức ra mắt thương hiệu Tập đoàn OFG.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với những chuyển động mạnh mẽ về thể chế, kinh tế và công nghệ, yêu cầu đổi mới đang đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp ngày càng rõ nét. Nâng cao năng lực quản trị, tối ưu nguồn lực, thích ứng với thị trường và tạo ra giá trị thực chất trở thành những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp củng cố vị thế, hướng tới tăng trưởng dài hạn. Trong dòng chảy đó, sự ra đời của thương hiệu chung OFG và việc công bố mã chứng khoán OFG đánh dấu một cột mốc phát triển mang tính bước ngoặt, thể hiện định hướng kết nối sức mạnh nội bộ, xác lập tầm nhìn chung cho các đơn vị thành viên và mở rộng kết nối với cộng đồng cổ đông, nhà đầu tư.

Chia sẻ tại lễ ra mắt, ông Phạm Đắc Long - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy (mã chứng khoán: OFG), nhấn mạnh: "Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, và doanh nghiệp muốn đi cùng đất nước thì phải đổi mới trước. Sự ra đời của thương hiệu OFG cùng việc đưa cổ phiếu lên thị trường chứng khoán là bước chuyển mình chiến lược của Tập đoàn: hội tụ sức mạnh của tất cả lĩnh vực chuyên môn, đổi mới cách nghĩ, cách làm để hoàn thiện hệ thống, phát triển các giá trị cốt lõi để theo kịp và vươn mình cùng dân tộc.

Trên nền tảng các nguồn lực đã được bồi đắp và xây dựng bài bản, thông điệp “Đổi mới cùng Việt Nam vươn xa” thể hiện quyết tâm của Tập đoàn: tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện phương thức vận hành và nâng cao năng lực tạo lập giá trị. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, OFG hướng tới nâng cao tính minh bạch trong quản trị, củng cố kỷ luật tài chính và từng bước ứng dụng các giải pháp phù hợp nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động. Tập đoàn xác định con người là trung tâm của mọi sự phát triển; từ đó, môi trường làm việc luôn được cải tiến để khơi dậy tư duy sáng tạo, trao quyền và thúc đẩy mỗi cá nhân không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân. Việc cấu trúc lại hoạt động theo chuẩn mực mới chính là điều kiện để Tập đoàn nâng cao hiệu quả vận hành, chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong mọi lĩnh vực.

Mã chứng khoán OFG và nền tảng sức mạnh đa ngành

Việc mã chứng khoán OFG chính thức giao dịch trên sàn UPCoM đưa Công ty Cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy trở thành công ty đại chúng, mở ra bước tiến mới hướng tới nâng cao năng lực quản trị và tăng cường tính minh bạch. Với cổ đông và nhà đầu tư, đó là kênh để tiếp cận thông tin và theo dõi hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu công khai. Điểm tựa của mã chứng khoán này là hệ sinh thái 4 trụ cột chiến lược được kết nối chặt chẽ, tạo nên chuỗi giá trị tuần hoàn, hướng tới tăng trưởng bền vững.

Đại diện Tập đoàn OFG chia sẻ về định hướng phát triển hệ sinh thái đa ngành, tầm nhìn chiến lược và bộ nhận diện thương hiệu mới.
Đại diện Tập đoàn OFG chia sẻ về định hướng phát triển hệ sinh thái đa ngành, tầm nhìn chiến lược và bộ nhận diện thương hiệu mới.

Trong trụ cột Đầu tư & Phát triển Bất động sản, Tập đoàn tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong việc phát triển dòng bất động sản khoáng nóng, trị liệu và nghỉ dưỡng cao cấp với chuỗi dự án quy mô, giàu bản sắc kéo dài từ Bắc vào Trung như Lynntimes Thanh Thủy, Tokyu Retreat, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên, Lynn Times Onsen Sky Garden, Lynn Times Onsen Retreat Hà Tĩnh, Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị... Là đơn vị dẫn dắt lĩnh vực phát triển bất động sản, ông Phạm Công Khanh - Tổng giám đốc Tập đoàn Onsen Fuji, chia sẻ: "Chúng tôi chú trọng kết hợp giữa quy hoạch bài bản với tiềm năng riêng biệt của từng địa phương. Onsen Fuji hướng tới việc khai mở tối đa giá trị của vùng đất, tạo lập những công trình nghỉ dưỡng có sức sống riêng và mang lại lợi ích thực chất, lâu dài cho nhà đầu tư."

Nguồn lực tài sản này được vận hành chuyên nghiệp bởi lĩnh vực Quản lý Khách sạn & Vận hành Nghỉ dưỡng mang thương hiệu chuẩn Mỹ Lynntimes Hospitality Management, đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng bộ, tối ưu công suất khai thác và tạo ra dòng tiền vận hành ổn định, gia tăng giá trị tài sản dài hạn.

Song hành là trụ cột Tư vấn Xây dựng & Phát triển Tài nguyên Bền vững với đơn vị nòng cốt là Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam (HEC). Ông Nguyễn Hữu Cường - Chủ tịch HĐQT HEC, chia sẻ: “HEC sở hữu bề dày hơn 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng thủy lợi. Năng lực chuyên môn sâu rộng được bồi đắp qua hàng loạt công trình thủy lợi, thủy điện và cấp nước quy mô lớn trên cả nước là nền tảng vững chắc để chúng tôi tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên sâu, phát triển các giải pháp hạ tầng hiện đại đáp ứng yêu cầu quản lý và khai thác tài nguyên bền vững.

Cột mốc chính thức giao dịch trên UPCoM của Công ty CP Khoáng Nóng Thanh Thủy (mã chứng khoán: OFG) cùng nền tảng nội lực đã được bồi đắp, Tập đoàn khẳng định tâm thế sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới. Sự đồng bộ từ công nghệ quản trị đại chúng, năng lực triển khai dự án thực tế đến sức mạnh cộng hưởng hệ sinh thái là lời giải thực tế cho thông điệp “Đổi mới cùng Việt Nam vươn xa”, mở ra cơ hội đầu tư bền vững và gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông, đối tác và cộng đồng.

#Tập đoàn OFG #mã chứng khoán OFG #UPCoM #ra mắt thương hiệu #Phạm Đắc Long #Onsen Fuji #hệ sinh thái đa ngành

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