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Kinh tế

Vietcombank ủng hộ 5 tỷ đồng chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội Thủ đô Hà Nội

P.V

Tối ngày 26/10/2026, tại Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2026, vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho công tác an sinh trên địa bàn Thành phố” do Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã ủng hộ 5 tỷ đồng, góp phần chung tay chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.

Chương trình được tổ chức tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt - Xô, với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm. Đại diện Vietcombank tham dự chương trình có ông Nguyễn Danh Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietcombank.

Tại chương trình, Vietcombank đã trao tặng 5 tỷ đồng nhằm góp phần bổ sung nguồn lực cho các hoạt động hỗ trợ người nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô. Đây là sự tiếp nối tinh thần trách nhiệm, sẻ chia và đồng hành cùng cộng đồng mà Vietcombank luôn chú trọng trong quá trình hoạt động và phát triển.

Ông Nguyễn Danh Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietcombank, đại diện ngân hàng trao tặng ủng hộ 5 tỷ đồng tại Chương trình
Ông Nguyễn Danh Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietcombank, đại diện ngân hàng trao tặng ủng hộ 5 tỷ đồng tại Chương trình

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, chương trình năm nay đã tiếp nhận số tiền ủng hộ hơn 77,2 tỷ đồng từ 160 tập thể, doanh nghiệp và nhà hảo tâm vào Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội. Nguồn lực này góp phần hỗ trợ các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua các hoạt động thiết thực như xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, trao tặng phương tiện sinh kế, hỗ trợ khám chữa bệnh, học tập và chăm lo đời sống.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga trao biểu trưng vinh danh các đơn vị (Đại diện Vietcombank đứng thứ 3 từ phải sang, hàng thứ hai)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga trao biểu trưng vinh danh các đơn vị (Đại diện Vietcombank đứng thứ 3 từ phải sang, hàng thứ hai)

Với thông điệp “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình tiếp tục khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, huy động sự chung sức của toàn xã hội trong thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội, hướng tới xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại và giàu tình nhân ái.

Trong nhiều năm qua, Vietcombank luôn xác định trách nhiệm với cộng đồng là một trong những giá trị quan trọng gắn liền với sự phát triển bền vững của Ngân hàng. Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, Vietcombank tích cực triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội trên phạm vi cả nước, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, hỗ trợ người nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách và những hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trao Thư cảm ơn các đơn vị
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trao Thư cảm ơn các đơn vị

Việc Vietcombank ủng hộ 5 tỷ đồng tại chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2026” tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội trong công tác chăm lo đời sống nhân dân, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, vun đắp tinh thần sẻ chia và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.

#Vietcombank #người nghèo Hà Nội #an sinh xã hội #Quỹ Vì người nghèo #ủng hộ 5 tỷ đồng #Hà Nội năm 2026

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