Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Kết thúc quý III, GELEX vượt 8,8% kế hoạch lợi nhuận năm 2026

P.V

GELEX ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 3.931 tỷ đồng, với động lực từ tài sản chất lượng và quản trị chủ động.

Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (mã: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026. Doanh thu thuần trong quý đạt 13.957 tỷ đồng, tăng 41,8%; lợi nhuận gộp đạt 2.778 tỷ đồng, tăng 51,6%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 18,6% cùng kỳ lên 19,9%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.316 tỷ đồng, tăng 5,03% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, GELEX đạt doanh thu thuần hợp nhất 39.158 tỷ đồng, tăng 40,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 3.931 tỷ đồng, tăng 14,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 2.817 tỷ đồng, tăng 16,7%.

Kết thúc quý III, GELEX vượt 8,8% kế hoạch lợi nhuận năm 2026 ảnh 1

GELEX đã hoàn thành 87,6% kế hoạch doanh thu và vượt 8,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2026.

Trong hệ thống, GELEX Electric (GEE) và Hạ tầng GELEX (GEL) cũng vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm sau 9 tháng. Lợi nhuận cốt lõi của GEE tăng 32%. GEL vượt 52% kế hoạch lợi nhuận, với đóng góp tích cực từ bất động sản khu công nghiệp và vật liệu xây dựng.

Thiết bị điện và khu công nghiệp đóng góp chính

Nhu cầu thiết bị điện được thúc đẩy bởi việc mở rộng, nâng cấp lưới điện; phát triển hạ tầng, các dự án trọng điểm và xây dựng nhà máy của doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI. Thị trường xuất khẩu cũng mở thêm dư địa tăng trưởng cho các nhà sản xuất.

Đón cơ hội, các doanh nghiệp thiết bị điện trong hệ thống GELEX nâng cao năng lực sản xuất, chủ động nguồn nguyên liệu, tối ưu vận hành và cải tiến sản phẩm. Cùng với phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu, những giải pháp này giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn yêu cầu về quy mô, chất lượng và tiến độ cung ứng.

Lợi nhuận cốt lõi của GEE tăng 32% cho thấy kết quả từ sự kết hợp giữa nội lực doanh nghiệp và cơ hội thị trường.

Từ thực tiễn sản xuất, các sáng kiến của người lao động góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả vận hành tại CADIVI.
Từ thực tiễn sản xuất, các sáng kiến của người lao động góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả vận hành tại CADIVI.

Với khu công nghiệp, nhu cầu được hỗ trợ bởi xu hướng mở rộng sản xuất và dòng vốn đầu tư nước ngoài. Theo Cục Thống kê, vốn FDI thực hiện 9 tháng đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%, cao nhất cùng kỳ trong 5 năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,9%. Những chuyển động này thúc đẩy nhu cầu mặt bằng công nghiệp, nhà xưởng, dịch vụ hạ tầng và thiết bị điện phục vụ xây dựng, vận hành nhà máy.

Trong hệ thống GELEX, Viglacera tiếp tục mở rộng quỹ đất, phát triển hạ tầng để đón nhu cầu đầu tư. Doanh nghiệp mới khởi công Khu công nghiệp số 01 – Green One tại Hưng Yên, đồng thời chuẩn bị khởi công các khu công nghiệp Tây Phổ Yên (Thái Nguyên) và Phù Ninh (Phú Thọ).

Các dự án mới được định hướng phát triển theo mô hình xanh, thông minh, ứng dụng công nghệ số và năng lượng tái tạo, hướng tới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư về chất lượng vận hành và tiêu chuẩn môi trường.

Phối cảnh Khu công nghiệp số 01 – Green One của Viglacera tại Hưng Yên.
Phối cảnh Khu công nghiệp số 01 – Green One của Viglacera tại Hưng Yên.

Tái cấu trúc nâng hiệu quả khai thác tài sản

Nhu cầu vật liệu xây dựng được hỗ trợ bởi hoạt động đầu tư, xây dựng gia tăng. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 9 tháng tăng 15,1%, cùng tiến độ đầu tư công và thi công các dự án hạ tầng, bất động sản.

Đón cơ hội, từ năm 2025, Viglacera tinh gọn tổ chức, giảm đầu mối trung gian, tăng chuyên môn hóa và phối hợp nguồn lực. Doanh nghiệp đồng thời đẩy mạnh tự động hóa, tiết giảm năng lượng và phát triển vật liệu xanh, thông minh theo nhu cầu thị trường.

Những thay đổi này giúp Viglacera khai thác hiệu quả hơn hệ thống nhà máy, công nghệ và thương hiệu, gia tăng giá trị khi nhu cầu phục hồi.

Kết nối nguồn lực hỗ trợ phát triển

GELEX tập trung phân bổ vốn, huy động nguồn lực cho các dự án trong danh mục. Khả năng tiếp cận vốn quốc tế hỗ trợ Tập đoàn triển khai kế hoạch đầu tư.

Trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, hợp tác với Frasers Property bổ sung kinh nghiệm quốc tế về quy hoạch, vận hành và giải pháp hạ tầng xanh, nhằm đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư FDI và mạng lưới sản xuất xuyên biên giới.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản GELEX đạt 83.379 tỷ đồng, tăng 13,4% so với đầu năm. Các chỉ số đòn bẩy và khả năng thanh toán ở mức an toàn.

VIS Rating vừa duy trì xếp hạng tín nhiệm dài hạn của GELEX ở mức A, triển vọng Tích cực. Kết quả phản ánh kỳ vọng Tập đoàn tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận, cải thiện dòng tiền kinh doanh và từng bước nâng cao các chỉ số tài chính trong 12–18 tháng tới.

Danh mục tài sản tại các lĩnh vực có dư địa thị trường, cùng năng lực quản trị chủ động và uy tín trong kết nối vốn, đối tác, là cơ sở để GELEX tiếp nối tăng trưởng trong những năm tới.

#GELEX #Kết quả kinh doanh #Thiết bị điện #Khu công nghiệp #Tái cấu trúc doanh nghiệp

Cùng chuyên mục

Đấu giá biệt thự 170 tỷ tại Ciputra sau 4 lần bất thành

Đấu giá biệt thự 170 tỷ tại Ciputra sau 4 lần bất thành

TPO - Mới đây, Agribank Chi nhánh Tràng An thông báo tổ chức đấu giá căn biệt thự tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội để thu hồi nợ của hai doanh nghiệp. Tính đến tháng 11/2024, ngân hàng này 4 lần thông báo đấu giá nhưng không thành công.

PETROLIMEX CONNECT 2026: Dẫn dắt sự thay đổi – Kiến tạo giá trị mới

PETROLIMEX CONNECT 2026: Dẫn dắt sự thay đổi – Kiến tạo giá trị mới

Từ đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao trải nghiệm khách hàng đến ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), PETROLIMEX CONNECT 2026 mở ra không gian đối thoại, thống nhất nhận thức và thúc đẩy hành động, đưa định hướng chiến lược của Petrolimex thành những kết quả cụ thể.

VN-Index hụt hơi phút cuối, VIC không 'gánh' nổi thị trường

VN-Index hụt hơi phút cuối, VIC không 'gánh' nổi thị trường

TPO - Dù cổ phiếu VIC trở thành điểm tựa quan trọng, giúp VN-Index thu hẹp đà giảm, thị trường chứng khoán vẫn khép lại phiên 27/10 dưới tham chiếu. Sắc đỏ lan rộng, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu công nghiệp, năng lượng và nhiều cổ phiếu ngân hàng, cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng.

Nền tảng liên lạc và tiện ích số Viettel Tammi cán mốc 20 triệu người dùng sau gần 3 tháng ra mắt

Nền tảng liên lạc và tiện ích số Viettel Tammi cán mốc 20 triệu người dùng sau gần 3 tháng ra mắt

Tổng Công ty Viễn thông Viettel công bố, nền tảng liên lạc và tiện ích số Viettel Tammi đã cán mốc 20 triệu người dùng sau chưa đầy 3 tháng chính thức ra mắt. Trước đó, Tammi liên tục giữ vị trí Top đầu lượt tải về trong bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí trên cả hai kho ứng dụng App Store (iOS) và Google Play (Android) tại Việt Nam.

Thiền Cà Phê được UNESCO chọn là trải nghiệm văn hóa đặc sắc của Việt Nam giới thiệu với thế giới

Thiền Cà Phê được UNESCO chọn là trải nghiệm văn hóa đặc sắc của Việt Nam giới thiệu với thế giới

Ngày 26.10.2026, trong công bố quan hệ hợp tác toàn cầu tại Paris nhằm đưa công tác bảo tồn di sản văn hóa trở thành trọng tâm của trải nghiệm du lịch giữa UNESCO và Sofitel Legend, trải nghiệm Thiền Cà Phê – phương pháp thực hành nền tảng của Cà Phê Đạo do Nhà sáng lập – Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ sáng tạo – được chọn là một trải nghiệm văn hóa đặc sắc của Việt Nam giới thiệu với thế giới.

Đa Phước giới thiệu giải pháp công nghệ xử lý môi trường tại GRECO 2026

Đa Phước giới thiệu giải pháp công nghệ xử lý môi trường tại GRECO 2026

Đông đảo người dân và du khách hào hứng tìm hiểu quy trình xử lý chất thải, thu hồi khí phát điện tại gian trưng bày của Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam – VWS (xã Hưng Long, TPHCM) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhiều khách tham quan bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá 5 sao cho VWS sau khi tìm hiểu các giải pháp xử lý rác tuần hoàn tại đơn vị.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tương thích với Singapore, Dubai, Hồng Kông

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tương thích với Singapore, Dubai, Hồng Kông

TPO - Lãnh đạo TPHCM cho biết hiện trung tâm tài chính quốc tế đã tiếp nhận 10 thành viên đầu tiên theo mô hình công ty holding. Trong tháng 11, TPHCM dự kiến ban hành quy trình, quy chế tiếp nhận các quỹ đầu tư và đơn vị quản lý quỹ theo ba cấp độ, tương thích với mô hình tại Singapore, Dubai và Hồng Kông - Trung Quốc .

'Khát' nhân lực nghiêm trọng giữa làn sóng thi công hạ tầng

'Khát' nhân lực nghiêm trọng giữa làn sóng thi công hạ tầng

TPO - Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đồng loạt được triển khai khiến nhu cầu nhân lực xây dựng tăng đột biến, trong khi thị trường chỉ đáp ứng khoảng 25% nhu cầu lao động trong năm 2026. Tiền công có nơi tăng gấp nhiều lần nhưng doanh nghiệp vẫn khó tuyển người, nhà thầu rơi vào tình thế khó đảm bảo tiến độ.

Tiếp sức chàng trai Lào Cai vượt khó, vươn lên thoát nghèo

Tiếp sức chàng trai Lào Cai vượt khó, vươn lên thoát nghèo

Nằm cách trung tâm xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai gần 10 cây số đường đồi dốc, thôn đặc biệt khó khăn Làng Đáp vẫn đang oằn mình trong cái nghèo thuần nông. Ở đó, có một mái nhà lá cọ đã cũ kỹ, nơi người đàn ông sinh năm 1991 đang phải vắt kiệt sức lao động để làm điểm tựa cho đại gia đình 8 nhân khẩu, trong đó có hai người chịu thiệt thòi về trí tuệ.

Nghĩa Đô, Lào Cai phấn đấu giải ngân 100% vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Nghĩa Đô, Lào Cai phấn đấu giải ngân 100% vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Đến hết tháng 9/2026, xã Nghĩa Đô đã giải ngân trên 57% nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG 1719) được kéo dài sang năm 2026. Với phần vốn còn lại, địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch, đưa nguồn lực đầu tư phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Triển vọng ngành công nghệ: Cơ hội nào sau nhịp giảm sâu của cổ phiếu đầu ngành?

Triển vọng ngành công nghệ: Cơ hội nào sau nhịp giảm sâu của cổ phiếu đầu ngành?

Thị trường chứng khoán đang chứng kiến nhiều cổ phiếu công nghệ đầu ngành điều chỉnh mạnh sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Diễn biến này khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh định giá, triển vọng tăng trưởng và hiệu quả đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn là những vấn đề được thị trường quan tâm. Tuy nhiên, đằng sau nhịp giảm sâu của giá cổ phiếu, ngành công nghệ vẫn có những động lực tăng trưởng dài hạn, trong đó kết quả kinh doanh tích cực của FPT là một điểm sáng đáng chú ý.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe