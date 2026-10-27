PETROLIMEX CONNECT 2026: Dẫn dắt sự thay đổi – Kiến tạo giá trị mới

Từ đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao trải nghiệm khách hàng đến ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), PETROLIMEX CONNECT 2026 mở ra không gian đối thoại, thống nhất nhận thức và thúc đẩy hành động, đưa định hướng chiến lược của Petrolimex thành những kết quả cụ thể.

Chủ động thay đổi khi đang có lợi thế

Ngày 09/10/2026, Hội nghị Gắn kết và Nâng cao năng lực Lãnh đạo, Quản lý Petrolimex 2026 – PETROLIMEX CONNECT 2026 được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị thành viên và đội ngũ cán bộ quản lý toàn hệ thống.

Với chủ đề “Dẫn dắt sự thay đổi – Kiến tạo giá trị mới”, chương trình tập trung vào ba trọng tâm: lãnh đạo và thực thi chiến lược; khách hàng và thị trường; dữ liệu, AI và năng lực tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo, ông Phạm Văn Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – nhấn mạnh những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, chuyển dịch năng lượng, hành vi khách hàng và mô hình kinh doanh đang đặt ra yêu cầu mới đối với Petrolimex. Những lợi thế được bồi đắp qua hơn 70 năm là nền tảng quan trọng, nhưng không bảo đảm năng lực cạnh tranh trong tương lai nếu doanh nghiệp thiếu chủ động đổi mới.

“Chúng ta không chờ đến khi khó khăn mới thay đổi.”

Ông Phạm Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Theo Chủ tịch HĐQT, Petrolimex cần tận dụng vị thế, nguồn lực và cơ hội hiện có để đổi mới, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng, an toàn hệ thống và ổn định thị trường. Mục tiêu dài hạn là phát triển thành doanh nghiệp năng lượng – dịch vụ hiện đại, hiệu quả, lấy khách hàng làm trung tâm và mở rộng không gian tăng trưởng.

Từ tầm nhìn đến kỷ luật thực thi

Tại phiên tọa đàm “Dẫn dắt sự thay đổi – Kiến tạo giá trị mới”, các diễn giả gồm ông Phạm Văn Thanh, ông Trần Tuấn Linh – Thành viên HĐQT Tập đoàn, ông Lê Thanh Hải – chuyên gia tư vấn và ông Võ Văn Tân – Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn – đã chia sẻ những góc nhìn về lãnh đạo, quản trị và chuyển đổi doanh nghiệp.

Phiên tọa đàm kết nối bốn góc nhìn: định hướng của Tập đoàn, thực thi chiến lược, kinh nghiệm tư vấn và thực tiễn thị trường

Thông điệp xuyên suốt là định hướng chiến lược phải được cụ thể hóa bằng công việc, trách nhiệm và kết quả rõ ràng. Với hệ thống nhiều cấp, nhiều đơn vị, sự thống nhất trong nhận thức và kỷ luật thực thi có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ và hiệu quả chung.

Chia sẻ về PLX Horizon 2030, ông Trần Tuấn Linh nhấn mạnh ba định hướng “Làm tốt hơn – Làm nhiều hơn – Chuyển đổi”. Trọng tâm không phải triển khai thật nhiều sáng kiến, mà là lựa chọn đúng ưu tiên, xác định rõ trách nhiệm và đo lường hiệu quả. Để chiến lược đi vào thực tế, cần sự quyết tâm của lãnh đạo, tinh thần chủ động của các đơn vị và cơ chế phối hợp hiệu quả trên toàn hệ thống.

Tinh thần “Đồng hành – Hợp lực – Mở lối” vì vậy không chỉ là thông điệp gắn kết, mà còn đòi hỏi mỗi đơn vị dám quyết định, dám chịu trách nhiệm và chủ động tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình triển khai.

Khách hàng là điểm xuất phát của đổi mới

Một trọng tâm quan trọng của chương trình là chuyển từ tư duy dựa vào lợi thế sẵn có sang chủ động thấu hiểu và phục vụ khách hàng. Theo ông Phạm Văn Thanh, yêu cầu đặt mình vào vị trí khách hàng cần được thể hiện trong mọi quyết định, từ chất lượng phục vụ, quy trình vận hành đến phát triển sản phẩm và dịch vụ mới.

“Trước đây, khách hàng tìm đến Petrolimex vì họ cần sản phẩm của chúng ta. Tương lai, chúng ta phải làm để khách hàng lựa chọn Petrolimex vì chúng ta hiểu và phục vụ họ tốt hơn.”

Ông Trần Tuấn Linh cũng nhấn mạnh: “Có khách hàng chưa đồng nghĩa với hiểu khách hàng”. Lợi thế mạng lưới chỉ thực sự phát huy giá trị khi Petrolimex hiểu rõ nhu cầu, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ra trải nghiệm nhất quán tại từng điểm bán.

Ông Trần Tuấn Linh – Thành viên HĐQT Petrolimex chia sẻ tại Tọa đàm

Trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục thúc đẩy các chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ tại hệ thống cửa hàng, gắn tiêu chuẩn phục vụ với đo lường hiệu quả và trách nhiệm quản lý. Qua đó, những thay đổi không chỉ thể hiện ở diện mạo thương hiệu mà còn được khách hàng cảm nhận qua sự thuận tiện, chuyên nghiệp và tin cậy.

Từ góc nhìn thực tiễn, ông Võ Văn Tân cho biết khách hàng tại TP.HCM ngày càng đề cao tốc độ, tính minh bạch và chất lượng phục vụ. Cửa hàng xăng dầu trong tương lai cần linh hoạt theo đặc điểm từng địa bàn, đồng thời nghiên cứu tích hợp các dịch vụ phù hợp như sạc điện, tiện ích, chăm sóc xe và giải pháp dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Dữ liệu và AI phải tạo ra giá trị thực

Các diễn giả thống nhất rằng dữ liệu và AI chỉ thực sự có ý nghĩa khi giải quyết được những bài toán kinh doanh cụ thể như dự báo nhu cầu, tối ưu tồn kho và vận tải, phát hiện bất thường, thấu hiểu khách hàng và nâng cao chất lượng ra quyết định.

Ông Phạm Văn Thanh nhấn mạnh chuyển đổi số là trách nhiệm chung của toàn hệ thống, không chỉ của bộ phận công nghệ thông tin. Các sáng kiến cần được kết nối trên nền tảng dùng chung và đánh giá bằng hiệu quả thực tế.

Theo ông Lê Thanh Hải, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi văn hóa – tổ chức – con người cần được triển khai đồng bộ, gắn với năng suất, chi phí, trải nghiệm khách hàng và hiệu quả kinh doanh. Việc ứng dụng AI cũng phải đi cùng nền dữ liệu tin cậy và năng lực sử dụng của đội ngũ. Từ thực tiễn vận hành, Petrolimex Sài Gòn sẵn sàng tham gia thí điểm các bài toán có giá trị rõ ràng trước khi nhân rộng.

Biến nhận thức thành hành động

PETROLIMEX CONNECT 2026 khép lại, mở ra yêu cầu hành động cụ thể tại từng đơn vị và từng vị trí công tác. Thay đổi không nhất thiết bắt đầu từ những sáng kiến lớn, mà có thể đến từ việc cải tiến cách làm, nâng cao chất lượng phục vụ, phối hợp hiệu quả hơn và kiên trì theo đuổi kết quả.

Với tinh thần “Dẫn dắt sự thay đổi – Kiến tạo giá trị mới”, Petrolimex hướng tới củng cố năng lực cốt lõi, nâng cao trải nghiệm khách hàng và chủ động thích ứng với tương lai, từng bước chuyển hóa tầm nhìn chiến lược thành giá trị thực chất cho doanh nghiệp và thị trường.