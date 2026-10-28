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Bất ngờ lãi suất 'siêu thấp' tại SCB

Duy Quang

TPO - Lãi suất tiền gửi ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn niêm yết từ 0,01 đến 1,18%, tùy theo kỳ hạn tiền gửi. Hiện lãi suất của SCB đang thấp hơn nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước khoảng 5% và thấp hơn nhóm ngân hàng tư nhân tới 7%.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (mã chứng khoán: SCB) vừa công bố lãi suất tiền gửi mới. Đáng chú ý, tất cả các kỳ hạn đều giảm mạnh so với trước đó.

Đối với sản phẩm “Tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân”, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn chỉ có lãi suất 0,01% mỗi năm.

Với kỳ hạn từ 1-5 tháng, SCB áp dụng lãi suất 0,08%/năm cho các kỳ hạn. Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiền gửi từ 6-11 tháng được niêm yết ở mức 0,48%/năm. Với kỳ hạn 15-18 tháng, lãi suất còn 0,58%/năm. Các kỳ hạn 24-36 tháng áp dụng mức 0,68%/năm.

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Chi tiết lãi suất đối với sản phẩm “Tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân” của SCB.

Với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến (gửi tiền online), SCB áp dụng lãi suất 0,5%/năm cho các kỳ hạn từ 31 ngày đến 5 tháng.

Tương tự, lãi suất tiền gửi trực tuyến từ 6-11 tháng được niêm yết ở mức 0,48%/năm, giảm 2,5% so với trước. Với kỳ hạn 12-18 tháng, lãi suất còn 0,58%/năm. Các kỳ hạn 24-36 tháng áp dụng mức 0,68%/năm, trong khi trước đó là 3,9%/năm.

Đối với tiền gửi thông thường, lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất của SCB cao hơn hình thức gửi online khoảng 0,02 - 0,5%.

Như vậy, lãi suất SCB đang thấp hơn nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước khoảng 5% và thấp hơn nhóm ngân hàng tư nhân tới 7% nếu tính ở kỳ hạn gửi tiền 12 tháng.

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Lãi suất SCB đang thấp nhất thị trường.

Tương tự, nhiều ngân hàng khác cũng bắt đầu giảm lãi suất. Cụ thể, SaigonBank giảm lãi suất về dưới ngưỡng 7%/năm ở hầu hết kỳ hạn tiền gửi, riêng kỳ hạn 13 tháng vẫn được niêm yết ở mức 7,9%/năm.

VPBank cũng tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Theo đó, với tiền gửi dưới 10 tỷ đồng với kỳ hạn 6-11 tháng chỉ còn 6,6%/năm, kỳ hạn 12-13 tháng còn 6,7%/năm. Còn lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,75%/năm, kỳ hạn 15-18 tháng là 7,4%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 7,1%/năm và kỳ hạn 36 tháng là 6%/năm.

Sacombank giảm từ 7,8% xuống 7,3%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 24-36 tháng từ 500 triệu đồng. Lãi suất tiết kiệm 7%/năm cũng được Sacombank niêm yết cho kỳ hạn 24-36 tháng đối với các khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại thực hiện giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong các tháng cuối năm 2026 so với mức lãi suất của chính ngân hàng thương mại tại kỳ báo cáo ngày 11-20/10. Các ngân hàng tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn đến an ninh tài chính tiền tệ.

Đối với lãi suất cho vay, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai giải pháp giảm lãi suất cho khách hàng, trong đó tập trung giảm từ 1,5 - 2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

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