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Giá vàng đồng loạt tăng mạnh

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (28/10), giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu tăng. Theo đó, vàng miếng SJC bán ra tăng lên mốc 143 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý... niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng lên mốc 143 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng tương đương nhưng giá khác nhau giữa các thương hiệu. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 137,8 - 140,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 138,2 - 142,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 141,3 - 142,8 triệu đồng/lượng…

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Giá vàng đồng loạt tăng sau nhiều ngày giảm liên tiếp (ảnh: NY).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.050 USD/ounce, tăng 26 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 127 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng cao hơn thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường bạc trong nước, giá bạc thỏi thương hiệu Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 45-47 triệu đồng/kg, giữ nguyên so với sáng qua.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.631 đồng/USD, giảm 2 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank giá USD ở mức 25.640 - 26.020 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Trên thị trường chợ đen, giá USD giao dịch trong khoảng 26.030 - 26.080 đồng/USD.

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