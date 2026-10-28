Từ AI đến quản trị rủi ro: Góc nhìn của EmbedIT tại phiên thảo luận Smart Banking Summit 2026

Tại Smart Banking Summit 2026 diễn ra ở Hà Nội vào ngày 21 và 22/10/2026 vừa qua, EmbedIT đã tham gia thảo luận và đưa ra nhận định sắc bén:“Bản chất của ứng dụng AI trong tài chính nằm ở năng lực tháo gỡ xung đột nội bộ để đưa ra những quyết định tín dụng cá nhân hóa”.

Với chủ đề “Định hình kỷ nguyên mới của ngành ngân hàng dựa trên AI, Niềm tin khách hàng và Khả năng chống chịu số”, Smart Banking Summit 2026 quy tụ hơn 1.000 đại diện cấp cao từ cơ quan quản lý, ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp công nghệ. Tại sự kiện, EmbedIT – nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin thuộc Tập đoàn PPF (Châu Âu) – chia sẻ góc nhìn thực tiễn về ứng dụng AI trong bối cảnh ngân hàng số không ngừng phát triển.

Cân bằng Kinh doanh - Rủi ro - Tuân thủ bằng mô hình ra quyết định đa mục tiêu

Tại Việt Nam, 87% người trưởng thành đã có tài khoản ngân hàng và tỷ lệ giao dịch số tại nhiều ngân hàng đạt 95%–99%. Tuy nhiên, theo McKinsey, chỉ 5% doanh nghiệp thực sự tạo ra giá trị kinh doanh từ AI. Điều này cho thấy thách thức không nằm ở công nghệ mà ở khả năng xác định đúng bài toán và triển khai AI an toàn, hiệu quả.

Trong hoạt động tín dụng, sự khác biệt về mục tiêu giữa ba khối Kinh doanh (Sales), Quản trị rủi ro (Risk) và Tuân thủ (Compliance) tiếp tục là rào cản lớn. Trong khi Sales ưu tiên tăng trưởng, đẩy nhanh tiếp nhận hồ sơ và nâng tỷ lệ phê duyệt, Risk tập trung kiểm soát nợ xấu (NPL), còn Compliance yêu cầu tính minh bạch và tuân thủ chặt chẽ. Những mục tiêu chưa đồng nhất này dẫn đến quy trình xử lý thủ công chồng chéo, kéo dài thời gian ra quyết định và làm mất cơ hội tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Ông Lê Hoàng Hải - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Kỹ thuật EmbedIT Việt Nam

Trình bày tại phiên thảo luận, ông Lê Hoàng Hải - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Kỹ thuật EmbedIT Việt Nam; và bà Mihaela Todica - Giám đốc Kinh doanh khu vực Đông Nam Á của EmbedIT, nhấn mạnh các tổ chức tài chính cần tận dụng AI như một hệ thống hỗ trợ ra quyết định tổng thể trên phạm vi toàn danh mục. Cụ thể, giải pháp được EmbedIT đưa ra là Mô hình ra quyết định đa mục tiêu.

Mô hình này cho phép lựa chọn một mục tiêu kinh doanh trọng tâm (như tối ưu hóa dư nợ hoặc doanh thu), đồng thời chuyển toàn bộ các yêu cầu về Rủi ro và Tuân thủ thành các ranh giới an toàn. Động cơ ra quyết định AI sẽ phân tích kho dữ liệu khách hàng, kết hợp mô hình dự báo để đánh giá xác suất vỡ nợ, độ nhạy cảm lãi suất và xác suất trả nợ trước hạn của từng cá nhân. Từ đó, hệ thống sẽ đưa ra đề nghị vay cá nhân hóa về hạn mức, lãi suất và kỳ hạn cho từng khách hàng. Chuyển dịch sang mô hình này chính là chìa khóa giúp các tổ chức tài chính nâng cao tỷ lệ phê duyệt an toàn, mà vẫn kiểm soát tối ưu rủi ro danh mục.

Bà Mihaela Todica - Giám đốc Kinh doanh khu vực Đông Nam Á, EmbedIT

Bệ phóng kỹ thuật quốc tế và bước đi chiến lược củng cố hiện diện tại Việt Nam

Những luận điểm sắc bén của EmbedIT tại Smart Banking Summit 2026 xuất phát từ bệ phóng vững chắc của một đơn vị có hơn 25 năm kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (BFSI). EmbedIT sở hữu danh mục giải pháp công nghệ toàn diện bao gồm các nền tảng cho vay kỹ thuật số, phân tích dữ liệu nâng cao cùng năng lực xây dựng mô hình dự báo, nhằm đáp ứng những nhu cầu ngày càng phát triển của các tổ chức tài chính.

Tháng 7/2026 vừa qua, EmbedIT cũng chính thức thiết lập cơ sở hoạt động chiến lược tại Hà Nội. Trong vai trò đại diện kinh doanh tại thị trường, ông Nguyễn Dũng Duy – Giám đốc Kinh doanh Toàn quốc của EmbedIT, đảm nhiệm sứ mệnh kết nối trực tiếp với các khách hàng và định chế tài chính khu vực phía Bắc.

Việc mở rộng văn phòng tại Hà Nội giúp EmbedIT đáp ứng linh hoạt nhu cầu thị trường, kết nối bài toán đặc thù của ngân hàng Việt Nam với mạng lưới chuyên gia quốc tế. Kết hợp cùng kinh nghiệm triển khai thực tiễn cùng hệ sinh thái giải pháp cho vay và quản trị dữ liệu toàn diện, EmbedIT tiếp tục khẳng định vai trò đối tác công nghệ tin cậy, đồng hành cùng các ngân hàng Việt Nam khai mở cơ hội tăng trưởng mới.