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Kinh tế

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Giảm giá điện, thuế xăng dầu: Doanh nghiệp, sản xuất 'xả áp lực'

Đại Dương

TPO - Doanh nghiệp và người dân đang kỳ vọng việc giảm giá bán điện và thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu về 0% sẽ giúp giảm sức ép đầu vào, từ đó doanh nghiệp có thêm cơ hội gia tăng sức cạnh tranh, mở rộng sản xuất và giá sản phẩm đầu ra.

Công ty Vietnam Flour Mills Ltd (VFM) là doanh nghiệp chuyên sản xuất, cung ứng bột mì, có nhá máy tại TPHCM và Quảng Ninh. Ông Đinh Xuân Quang - Tổng Giám đốc Công ty VFM - cho biết, mỗi năm công ty lưu chuyển khoảng 1 triệu tấn bột mì và lúa, trong đó xuất khẩu 60 nghìn tấn. Vì vậy chi phí điện và vận chuyển chiếm tỷ trọng khá lớn trong giá thành.

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Chí phí logistic sẽ giảm khi chi phí xăng dầu giảm. Ảnh: Đại Dương.

Ông Quang cho rằng, việc giảm giá điện và nhất là xăng xăng dầu sẽ tác động đáng kể đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Theo thỏa thuận với nhà cung cấp, nếu giá dầu tăng trên 1000 đồng/lit và kéo dài hơn 1 tháng thì điểu chỉnh giá vận chuyển tăng 40% giá dầu. Ví dụ giá dầu tăng 1500 đồng/lit thì giá vận chuyển tăng 600 đồng/kg. Ngược lại, giá cước vận chuyển sẽ giảm ở mức tương ứng khi giá dầu giảm.

“Trong lúc chi phí đầu vào đang tăng rất cao, việc giảm giá điện và xăng dầu sẽ giúp các doanh nghiệp, người dân giảm sức ép về chí phí sản xuất. Từ đó giúp kìm chế sự gia tăng của giá đầu ra sản phẩm, dịch vụ”, ông Quang nói.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo và lắp dựng kết cấu thép, điện năng và nhiên liệu là những yếu tố đầu vào phục vụ trực tiếp cho sản xuất và vận chuyển cấu kiện đến công trường của Tập đoàn Đại Dũng.

Ông Nguyễn Văn Hùng - đại diện Tập đoàn Đại Dũng - cho hay, hiện nay chi phí tiền điện và vận chuyển chiếm khoảng trên 5% trong cơ cấu giá thành sản phẩm của Đại Dũng. Vì vậy, việc giảm giá điện và giảm thuế đối với xăng dầu sẽ góp phần giảm áp lực chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngắn hạn.

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Trong bối cảnh áp lực lạm phát, chi phí đẩy tăng mạnh, việc giảm giá điện và xăng dầu sẽ giúp xả van áp lực cho doanh nghiệp. Ảnh: Đại Dương.

Về trung và dài hạn, ông Hùng cho rằng chính sách này tạo điều kiện để doanh nghiệp tối ưu giá thành, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào mức giảm chi phí đầu vào và diễn biến của các yếu tố khác như giá nguyên vật liệu, nhân công và thị trường. Doanh nghiệp vẫn cần chủ động cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất và quản trị chi phí để phát triển bền vững.

Một lãnh đạo của ngành điện cho biết, hiện ngành này đang xây dựng phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Tuy chưa thể nói cụ thể, song nhìn chung phương án giảm giá bán lẻ điện sẽ có nhiều lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh nhận định giảm giá bán lẻ điện bình quân và thuế tiêu thụ đặc biệt xăng dầu giúp giảm chi phí sản xuất và tiêu dùng trong bối cảnh áp lực lạm phát, chi phí đẩy tăng mạnh, đặc biệt là giá năng lượng trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, theo ông, biện pháp này mang tính tình thế nên chỉ có tác động trong ngắn hạn, cụ thể là 2 tháng cuối năm nay và cùng lắm là nửa đầu năm 2027 chứ không có tác động trung và dài hạn. Vấn đề là giảm thực chất cho chi phí của doanh nghiệp và hộ gia đình.

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Doanh nghiệp và người dân đang kỳ vọng giá điện và xăng dầu giảm.

Theo ông Ánh, ngành điện hiện đang có lãi nên giảm giá bình quân có thể chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận chứ chưa tác động khiến doanh nghiệp điện rơi vào thua lỗ. Hơn nữa, dự định áp giá điện theo giờ còn làm tác động của giảm giá điện bình quân không chỉ từ phía cung mà còn cả từ phía cầu.

Với xăng dầu gần như miễn nhiễm do thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế gián thu (do người mua trả), người bán thậm chí bán tốt hơn do giá giảm. Muốn tăng trưởng cao và ổn định trong trung dài hạn cần có chiến lược thuế bài bản chứ không thể dựa vào một vài chính sách miễn giảm thuế, giảm giá mang tính tình thế.

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#Giảm giá bán lẻ điện bình quân #Đưa thuế tiêu thụ đặc biệt xăng dầu về 0% #Xả van áp lực #chí phí đẩy

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