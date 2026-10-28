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Đề xuất tạm thời chưa hoãn xuất cảnh người bị mạo danh lập doanh nghiệp

Việt Linh

TPO - Bộ Tài chính đề xuất tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân bị giả mạo thông tin để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nếu cơ quan công an đã có văn bản xác nhận tiếp nhận phản ánh và đang giải quyết vụ việc.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Chính phủ về chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện pháp luật về quản lý thuế.

Theo đó, trường hợp cá nhân bị sử dụng trái phép thông tin để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, dẫn đến bị xác định là người kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, cơ quan thuế sẽ tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người này nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Người nợ thuế quá hạn từ 50 triệu đồng sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh (1).png
Nhiều trường hợp bị mạo danh đứng tên thành lập doanh nghiệp, ra đến sân bay, cửa khẩu, giám đốc "bất đắc dĩ" mới hay biết. Ảnh minh họa.

Cá nhân phải có văn bản đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế, tùy trường hợp đăng ký, phối hợp với cơ quan công an xử lý việc bị giả mạo thông tin. Đồng thời, cơ quan công an phải có ý kiến bằng văn bản về việc đã tiếp nhận phản ánh, đang trong quá trình giải quyết và gửi văn bản này đến cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế.

Đề xuất được đặt ra nhằm bảo vệ người bị mạo danh, tránh việc họ tiếp tục chịu biện pháp cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh trong thời gian cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ việc. Quy định dự kiến áp dụng đối với biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo Nghị định 252/2026/NĐ-CP.

Theo Bộ Tài chính, trong quá trình triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, cơ quan thuế đã tiếp nhận 614 phản ánh của người dân về việc thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, việc cá nhân gửi phản ánh chưa đủ cơ sở pháp lý để cơ quan thuế xác định người phản ánh thực sự là nạn nhân của hành vi giả mạo thông tin. Vì vậy, cơ quan thuế chưa thể ngay lập tức gỡ bỏ biện pháp cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh.

Bộ Tài chính cho rằng cần quy định rõ điều kiện và căn cứ xử lý, trong đó yêu cầu cá nhân gửi văn bản đề nghị đến cơ quan có thẩm quyền và phải có văn bản của cơ quan công an xác nhận đã tiếp nhận, đang giải quyết vụ việc. Đây sẽ là căn cứ để cơ quan thuế tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh trong thời gian xử lý phản ánh.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã ghi nhận, phản ánh nhiều trường hợp bị sử dụng trái phép thông tin cá nhân để đăng ký thành lập doanh nghiệp đã rơi vào cảnh “bỗng dưng làm giám đốc”, phải nhiều lần gửi đơn đến cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và công an để đề nghị xác minh.

Các cá nhân này bị tạm hoãn xuất cảnh, ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống, trong khi việc xác minh kéo dài; đồng thời họ phản ánh những bất cập trong cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, khiến người bị mạo danh phải tự đi lại nhiều nơi để chứng minh mình không liên quan đến doanh nghiệp mạo "ma" kia.

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#mạo danh lập doanh nghiệp #tạm hoãn xuất cảnh #Bộ Tài chính #người bị mạo danh #đăng ký doanh nghiệp #quản lý thuế

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