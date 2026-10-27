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Thông tin mới về kết nối TPHCM với sân bay Long Thành

Văn Quân

TPO - Trong giai đoạn đầu khai thác sân bay Long Thành, vận tải đường bộ được xác định là phương thức kết nối chủ yếu với TPHCM. Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu tổ chức xe buýt sân bay, xe trung chuyển liên sân bay và mạng lưới vận tải công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết theo phương án tổ chức giao thông, kết nối giữa TPHCM và Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả khai thác sân bay, đặc biệt khi phần lớn hành khách sử dụng các đường bay quốc tế, dự kiến có nhu cầu đi đến hoặc xuất phát từ TPHCM và khu vực lân cận.

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Phối cảnh dự án sân bay Long Thành (ảnh: ACV).

Trong thời gian các tuyến đường sắt kết nối chưa được đưa vào vận hành, hành khách sẽ chủ yếu di chuyển bằng đường bộ. Hai hướng tiếp cận sân bay được nghiên cứu gồm tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây kết hợp cầu Nhơn Trạch, đường Vành đai 3 và quốc lộ 25C; hoặc tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và nút giao dẫn vào sân bay.

ACV cho biết các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý hạ tầng giao thông và địa phương liên quan đang phối hợp nghiên cứu giải pháp tổ chức giao thông đồng bộ, điều tiết lưu lượng từ xa và phát triển vận tải công cộng có sức chở lớn. Mục tiêu là bảo đảm hành khách tiếp cận sân bay thuận lợi, an toàn và chủ động về thời gian.

Nghiên cứu xe trung chuyển liên sân bay

Để chuẩn bị cho giai đoạn đầu khai thác, ACV đang phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương và doanh nghiệp vận tải xây dựng mạng lưới vận chuyển hành khách kết nối với sân bay Long Thành.

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Nút giao quốc lộ 51 với đường vào nhà ga T1 (ảnh: Ban QLDA)

Trọng tâm là phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng trên địa bàn TP. Đồng Nai trong tổ chức giao thông, điều tiết phương tiện, bảo đảm an ninh, an toàn trên các tuyến đường dẫn vào sân bay. Công tác tuần tra, kiểm soát cũng được chú trọng nhằm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hạn chế nguy cơ ùn tắc.

ACV phối hợp với các sở, ban ngành của TPHCM nghiên cứu mạng lưới vận tải hành khách công cộng kết nối trực tiếp với Long Thành. Đáng chú ý, phương án tổ chức tuyến vận chuyển giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành thông qua hệ thống đường cao tốc hiện hữu đang được xem xét, nhằm tạo thuận lợi cho hành khách có nhu cầu nối chuyến giữa hai cảng hàng không.

Các loại hình xe khách, xe trung chuyển và vận tải công cộng khác cũng được nghiên cứu theo hướng có tần suất ổn định, phù hợp với đặc thù khai thác hàng không. Mạng lưới vận chuyển được định hướng phục vụ liên tục 24/7, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, tổ bay và người lao động.

Ưu tiên xe buýt sân bay, bố trí điểm đón trả khách

ACV đề xuất nghiên cứu các giải pháp ưu tiên đối với phương tiện vận tải kết nối sân bay Long Thành, nhất là xe buýt sân bay và xe trung chuyển liên sân bay trên những hành lang giao thông trọng điểm.

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Nút giao đường vào T1 và T2 (ảnh: Ban QLDA)

Theo đó, các phương tiện này có thể được xem xét áp dụng cơ chế ưu tiên lưu thông tại một số nút giao thông và tuyến kết nối chính, qua đó góp phần ổn định thời gian hành trình, nâng cao độ tin cậy của dịch vụ.

Bên cạnh đó, ACV kiến nghị xây dựng hệ thống điểm đón, trả khách cố định, có nhận diện thống nhất tại khu vực trung tâm đô thị, đầu mối giao thông và những nơi tập trung đông hành khách. Giải pháp này được kỳ vọng giúp người dân dễ tiếp cận dịch vụ vận chuyển sân bay, đồng thời hỗ trợ tổ chức giao thông hiệu quả hơn.

Về lâu dài, mạng lưới vận tải đa phương thức giữa Long Thành, Tân Sơn Nhất và các trung tâm đô thị trong khu vực sẽ được nghiên cứu mở rộng, kết nối với các đầu mối trung chuyển hành khách công cộng và hệ thống đường sắt đô thị khi hình thành.

Tập trung giải quyết nhu cầu nối chuyến

Đối với hành khách cần di chuyển giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành để nối chuyến, yêu cầu đặt ra là bảo đảm hành trình chuyển tiếp thuận lợi, thông suốt và đáp ứng thời gian khai thác chuyến bay.

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Sân bay Long Thành đang hoàn thiện (ảnh: ACV).

ACV định hướng phối hợp xây dựng phương án xe trung chuyển chạy thẳng giữa hai sân bay, với tần suất linh hoạt và lịch trình được điều phối phù hợp với hoạt động hàng không, nhất là trong các khung giờ cao điểm.

Các hãng hàng không và cơ quan chức năng cũng được định hướng phối hợp nghiên cứu giải pháp hỗ trợ hành khách, tối ưu quy trình làm thủ tục và cung cấp thông tin về phương tiện kết nối. Hệ thống quầy hướng dẫn, biển chỉ dẫn tại nhà ga và thông tin lịch trình theo thời gian thực sẽ góp phần giúp hành khách chủ động sắp xếp hành trình.

Tuy nhiên, hiệu quả của phương án kết nối sẽ phụ thuộc vào năng lực thực tế của mạng lưới đường bộ, tần suất phương tiện và khả năng kiểm soát ùn tắc. Việc công bố cụ thể lộ trình, thời gian di chuyển dự kiến, điểm đón trả khách và phương án dự phòng khi xảy ra sự cố giao thông sẽ là những yếu tố quan trọng để hành khách chủ động kế hoạch đi lại khi sân bay Long Thành đi vào khai thác.

Dự án sân bay Long Thành được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2015, với tổng vốn hơn 16 tỷ USD. Sân bay được quy hoạch trên diện tích gần 5.000 ha tại Đồng Nai và chia làm 3 giai đoạn. Năm 2026, dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện với trọng tâm là đồng bộ hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ, quy trình vận hành và nguồn nhân lực; vận hành thử, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và điều kiện khai thác nhằm bảo đảm sẵn sàng đưa sân bay vào khai thác thương mại theo kế hoạch cuối năm, qua đó góp phần nâng cao năng lực vận tải hàng không quốc gia và tạo động lực phát triển mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

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#Long Thành #ACV #Tân Sơn Nhất #Đồng Nai #TPHCM #Giao thông sân bay

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