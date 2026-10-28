Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Vietravel Airlines đón thêm tàu bay và mở rộng mạng bay quốc tế dịp cuối năm

P.V

Ngày 27/10, tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Vietravel Airlines chính thức tiếp nhận thêm tàu bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A295, tiếp tục hiện thực hóa kế hoạch mở rộng quy mô đội tàu trong năm 2026.

Tăng quy mô đội tàu, thêm đường bay mới

Việc bổ sung tàu bay giúp Vietravel Airlines tăng cường năng lực khai thác cho giai đoạn cao điểm cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Đây cũng là nền tảng để hãng mở rộng các đường bay trọng điểm.

Tàu bay VN-A295 dự kiến được đưa vào khai thác từ ngày 7/11/2026
Tàu bay VN-A295 dự kiến được đưa vào khai thác từ ngày 7/11/2026

Cụ thể, đường bay Hà Nội – Thâm Quyến (Trung Quốc) sẽ được đưa vào khai thác từ ngày 14/11/2026, ngay trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC diễn ra tại Thâm Quyến. Tiếp đó, đường bay thẳng thường lệ Hà Nội – Ma Cao dự kiến khai thác từ ngày 29/11/2026. Bên cạnh đó, hãng đang xúc tiến làm việc với các đối tác liên quan để dự kiến mở bán các đường bay Hà Nội – Đài Bắc và Đà Nẵng – Cao Hùng trong tháng 11/2026.

Đại diện Ban Lãnh đạo Vietravel Airlines chia sẻ: “Việc tiếp tục đón thêm tàu bay mới giúp Vietravel Airlines chủ động hơn về nguồn lực khai thác trong giai đoạn cao điểm cuối năm, đồng thời tạo điều kiện để hãng mở rộng mạng đường bay, đặc biệt là các tuyến quốc tế trọng điểm. Cùng với việc đầu tư đội tàu bay, Vietravel Airlines cũng đang triển khai các chương trình ưu đãi để hành khách có thêm nhiều lựa chọn di chuyển với chi phí hợp lý”.

Đại diện Ban Lãnh đạo Vietravel Airlines tại buổi lễ đón tàu bay mới
Đại diện Ban Lãnh đạo Vietravel Airlines tại buổi lễ đón tàu bay mới

Nhân dịp mở đường bay mới, Vietravel Airlines triển khai chương trình ưu đãi giảm 50% giá vé chặng Hà Nội – Thâm Quyến, áp dụng đến hết ngày 13/11/2026. Đây là cơ hội để hành khách khám phá thành phố công nghệ năng động của Trung Quốc, đồng thời thuận tiện hơn trong việc kết nối thương mại, công tác và du lịch giữa hai quốc gia.

Song song đó, hãng triển khai chương trình miễn phí hành lý cho hành khách bay trên đường bay Hà Nội – Bangkok, giúp hành khách tiết kiệm chi phí và thoải mái hơn trong hành trình khám phá thủ đô của Thái Lan. Thông tin chi tiết được cập nhật trên website chính thức của Vietravel Airlines (vietravelairlines.com).

Nền tảng vững chắc cho chiến lược tăng trưởng dài hạn

Kể từ khi gia nhập hệ sinh thái T&T Group vào cuối năm 2024, Vietravel Airlines đã từng bước đẩy mạnh tái cơ cấu, bổ sung đội tàu bay và mở rộng hoạt động khai thác. Việc tiếp nhận thêm tàu bay VN-A295 là một bước tiến trong kế hoạch phát triển đội bay của hãng trong năm 2026, nhằm nâng cao năng lực vận chuyển, tăng tính chủ động và chuẩn bị cho kế hoạch tăng trưởng ở quy mô lớn hơn.

Song song với đó, Vietravel Airlines cũng đang chuẩn bị cho chiến lược phát triển dài hạn. Vừa qua, hãng và Airbus đã trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới, gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321. Hai bên dự kiến ký kết các hợp đồng mua máy bay trong thời gian tới, với kế hoạch bắt đầu bàn giao từ năm 2029. Việc tăng cường năng lực khai thác, mở rộng mạng bay quốc tế cùng các chương trình ưu đãi thiết thực thể hiện định hướng của Vietravel Airlines trong việc mang đến cho hành khách nhiều lựa chọn hơn, đi cùng những chuyến bay an toàn tuyệt đối và trải nghiệm dịch vụ ngày một tốt hơn.

Đẩy mạnh mở rộng mạng đường bay quốc tế dịp cuối năm 2026
Đẩy mạnh mở rộng mạng đường bay quốc tế dịp cuối năm 2026

Hiện Vietravel Airlines đang khai thác các mạng bay kết nối các trung tâm kinh tế và du lịch trọng điểm trong nước như TP. HCM - Phú Quốc, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Hà Nội - TP. HCM, Buôn Ma Thuột, Cam Ranh, Đà Lạt, Đà Nẵng. Đồng thời, hãng cũng đang từng bước mở rộng hiện diện tại các thị trường quốc tế với các đường bay thường lệ kết nối Hà Nội, TP. HCM với Bangkok (Thái Lan), TP.HCM – Thâm Quyến.

#Vietravel Airlines #Airbus A321 #VN-A295 #đường bay quốc tế #Hà Nội Thâm Quyến #Hà Nội Ma Cao #mở rộng đội bay

Cùng chuyên mục

Thông tin mới về kết nối TPHCM với sân bay Long Thành

Thông tin mới về kết nối TPHCM với sân bay Long Thành

TPO - Trong giai đoạn đầu khai thác sân bay Long Thành, vận tải đường bộ được xác định là phương thức kết nối chủ yếu với TPHCM. Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu tổ chức xe buýt sân bay, xe trung chuyển liên sân bay và mạng lưới vận tải công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Không có Big Bang hay BlackPink, TPHCM 'hái ra tiền' từ các concert nội địa

Không có Big Bang hay BlackPink, TPHCM 'hái ra tiền' từ các concert nội địa

TPO - Sức hút của các concert “Tổ quốc trong tim”, “Anh trai say hi”, “Anh trai vượt ngàn chông gai” được kỳ vọng tạo thêm nguồn thu từ du lịch, lưu trú, mua sắm và dịch vụ, góp phần khai thác công nghiệp văn hóa như một động lực thúc đẩy tăng trưởng 2 con số tại TPHCM.

Dòng tiền khổng lồ từ 'siêu concert' Big Bang

Dòng tiền khổng lồ từ 'siêu concert' Big Bang

TPO - Chuyên gia nêu kịch bản tổng doanh thu từ du lịch trong thời gian diễn ra concert Big Bang tại Hà Nội có thể đạt khoảng 800 tỷ đồng đến hơn 1.000 tỷ đồng. Ước tính này dựa trên giả định Hà Nội đón khoảng 160.000-180.000 lượt khách, với mức chi tiêu bình quân 5-6 triệu đồng/người.

Điều Hội An phải đối mặt khi chủ nhà cổ là người nơi khác

Điều Hội An phải đối mặt khi chủ nhà cổ là người nơi khác

TPO - Hội An không chỉ đối mặt với bài toán bảo tồn những ngôi nhà cổ xuống cấp mà còn đứng trước câu chuyện giữ người dân ở lại trong di sản. Theo ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, TP. Đà Nẵng, bảo tồn phố cổ phải đi cùng gìn giữ sinh kế, không gian sống và những giá trị văn hóa được cộng đồng trao truyền qua nhiều thế hệ.

Big Bang rời Hà Nội

Big Bang rời Hà Nội

TPO - Ba thành viên của nhóm nhạc Big Bang đã ra sân bay Nội Bài về Hàn Quốc sau khi hoàn thành hai đêm diễn ở Mỹ Đình. Hai đêm diễn của họ đã thu hút khoảng 90.000 khán giả, tạo hiệu ứng lớn trong một thời gian dài.

Dở dang khu nghỉ dưỡng hàng trăm triệu USD bên vịnh Lăng Cô

Dở dang khu nghỉ dưỡng hàng trăm triệu USD bên vịnh Lăng Cô

TPO - Từng được kỳ vọng thành điểm nghỉ dưỡng cao cấp bên vịnh đẹp thế giới Lăng Cô, dự án Minh Viễn - Lăng Cô trị giá 368 triệu USD triển khai từ 8 năm trước lại ngừng thi công, trong tình trạng dở dang sau đợt tái khởi động mới rầm rộ từ hơn năm trước.

Bên trong Làng du lịch tốt nhất thế giới tại Thái Nguyên

Bên trong Làng du lịch tốt nhất thế giới tại Thái Nguyên

TPO - Làng du lịch sinh thái Thái Hải gồm 30 nóc nhà của đồng bào dân tộc Tày, Nùng thuộc tỉnh Thái Nguyên. Ngôi làng giữ nguyên vẹn không gian sinh sống cộng đồng thu hút khách du lịch và được UN Tourism công nhận là làng du lịch tốt nhất thế giới.

Khu ẩm thực Sóng Festival hút khách, món ngon giá bình dân

Khu ẩm thực Sóng Festival hút khách, món ngon giá bình dân

TPO - Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm thanh toán số, khu ẩm thực tại Sóng Festival 2026 thu hút đông đảo khách trẻ với nhiều món ăn, đồ uống giá bình dân. Một số gian hàng áp dụng ưu đãi mua 1 tặng 1 với bánh ngọt, trà sữa có giá 15.000 đồng/chai.

Khe Sanh muốn phát triển cà phê gắn với du lịch

Khe Sanh muốn phát triển cà phê gắn với du lịch

TPO - Từ vùng đất từng được thế giới biết đến bởi chiến tranh, Khe Sanh đang hướng tới phát triển cà phê gắn với văn hóa, lịch sử và du lịch trải nghiệm. Chuỗi hoạt động “Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh” là dịp nhìn lại hành trình cây cà phê bén rễ, hồi sinh và phát triển trên cao nguyên này.

Đàn cò trắng 'bỏ bùa' du khách tới Đà Nẵng

TPO - Rất đông du khách tìm về bãi sậy sông Đầm (phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng) để được nhìn ngắm đàn cò. Nhiều năm qua, đàn cò cả ngàn con chọn nơi này là nhà, mỗi năm số lượng càng nhiều.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe