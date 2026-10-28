Dừng tàu hỏa đột xuất cấp cứu khách Trung Quốc

TPO - Một nam du khách quốc tịch Trung Quốc có biểu hiện đột quỵ khi đi trên tàu SE48 từ TPHCM đến Khánh Hòa, buộc tàu phải dừng đột xuất tại ga Suối Kiết (Lâm Đồng) để đưa du khách đi cấp cứu. Thế nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngày 28/10, lãnh đạo UBND xã Suối Kiết, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, địa phương vừa tiếp nhận và xử lý vụ việc một nam du khách nước ngoài tử vong khi đi trên tàu SE48.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h15 ngày 27/10, tàu SE48 gồm 13 toa xuất phát từ ga Sài Gòn (TPHCM) đi ga Nha Trang (Khánh Hòa). Trên tàu có một đoàn du khách nước ngoài tổ chức đi du lịch tại Khánh Hòa.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Đến khoảng 0h49 ngày 28/10, hướng dẫn viên tại toa số 7 nhận được thông báo ông Q.X. (SN 1958, quốc tịch Trung Quốc) có biểu hiện bất thường. Theo xác minh ban đầu, ông Q.X. có biểu hiện nghi đột quỵ và ngừng tim. Nhận thông tin, bác sĩ trong đoàn du lịch đã thực hiện sơ cấp cứu cho người này ngay trên tàu.

Nhận tin báo, ban chỉ huy tàu SE48 cho tàu dừng đột xuất tại ga Suối Kiết, thuộc xã Suối Kiết, tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau đó, nhân viên đường sắt cùng 2 hướng dẫn viên hỗ trợ đưa ông Q.X. đến trạm y tế xã để cấp cứu. Tuy nhiên, qua kiểm tra, bác sĩ xác định du khách đã tử vong trước khi được đưa đến trạm y tế.

Đến khoảng 1h18 cùng ngày, UBND xã Suối Kiết tiếp nhận tin báo từ trạm y tế. Lực lượng Công an xã Suối Kiết bố trí nhân sự bảo vệ thi thể, đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh nhân thân, làm việc với những người liên quan và lập hồ sơ xử lý theo quy định.