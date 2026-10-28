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VN-Index đảo chiều tăng, cổ phiếu Digiworld bất ngờ giảm sàn

Việt Linh

TPO - Dòng tiền nhập cuộc mạnh hơn trong phiên chiều 28/10 giúp VN-Index tăng gần 5 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn ở mức thấp, trong khi cổ phiếu Digiworld giảm sàn dù lợi nhuận quý III tăng trưởng mạnh. Cùng ngày, dự thảo sửa đổi Luật Chứng khoán được thảo luận với trọng tâm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Thị trường chứng khoán vừa trải qua phiên giao dịch nhiều biến động. Áp lực bán gia tăng trong buổi chiều có thời điểm đẩy VN-Index xuống mức thấp nhất phiên, giảm gần 8 điểm. Tuy nhiên, lực cầu xuất hiện mạnh hơn về cuối ngày, tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp chỉ số đảo chiều thành công.

VN-Index đóng cửa tại khoảng 1.767 điểm, tăng 4,78 điểm, tương đương 0,27% so với phiên trước. Độ rộng thị trường cải thiện đáng kể về cuối phiên, từ 77 mã tăng và 219 mã giảm tại thời điểm chỉ số chạm đáy lên 124 mã tăng và 176 mã giảm khi đóng cửa.

Nhóm ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt nhịp hồi phục. HDB tăng 3,86%, VCB tăng 2,5%, VPB tăng 1,29%, CTG tăng 1,15%. MSN và VNM cũng tăng hơn 1%. Dòng tiền đổ vào nhóm VN30 tăng mạnh trong phiên chiều, góp phần kéo chỉ số trở lại trên tham chiếu.

Dù vậy, thanh khoản chưa cho thấy sự bứt phá tương ứng. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 12.167 tỷ đồng, thấp hơn mức bình quân 13.396 tỷ đồng mỗi phiên của tuần trước. Toàn thị trường có 176 cổ phiếu giảm giá, cho thấy đà phục hồi vẫn chưa lan tỏa đồng đều.

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DGW giảm sàn.

Tâm điểm chú ý ở nhóm cổ phiếu riêng lẻ là DGW của Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld). Mã này giảm hết biên độ xuống 42.350 đồng/cổ phiếu, trái ngược với kết quả kinh doanh quý III tích cực.

Digiworld ghi nhận doanh thu thuần quý III đạt 11.022 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 276 tỷ đồng, tăng 66%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 26.809 tỷ đồng, tăng 44%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 785 tỷ đồng, tăng 102%.

Diễn biến trái chiều giữa giá cổ phiếu và kết quả kinh doanh cho thấy thị trường không chỉ phản ánh các con số lợi nhuận đã công bố, mà còn chịu tác động từ kỳ vọng và cung cầu tại từng mã.

Một diễn biến đáng chú ý khác đến từ Novaland (NVL). Bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, em gái ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch HĐQT Novaland, đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ ngày 2/11 đến 13/11, với giá trị ước tính khoảng 312 tỷ đồng theo thị giá được công bố.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Dương Văn Bắc đăng ký bán hơn 10,6 triệu cổ phiếu; hai Phó tổng giám đốc cũng đăng ký bán hơn 7,57 triệu cổ phiếu mỗi người. Các giao dịch dự kiến diễn ra trong cùng khoảng thời gian, phản ánh những động thái sở hữu trái chiều tại doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán vẫn giao dịch thận trọng, dòng tiền chưa lan tỏa đồng đều, những thay đổi về khung pháp lý đang được nhà đầu tư quan tâm. Ngày 28/10, Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất của việc sửa luật là bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư.

Việc hoàn thiện Luật Chứng khoán được kỳ vọng góp phần nâng cao tính minh bạch, củng cố niềm tin và tạo nền tảng cho thị trường phát triển bền vững hơn. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch cùng ngày, thị trường chủ yếu hồi phục nhờ lực cầu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

VN-Index tăng điểm nhưng số mã giảm vẫn nhiều hơn số mã tăng, cho thấy tâm lý thận trọng chưa hoàn toàn được giải tỏa. Hiệu quả của các thay đổi chính sách sẽ cần thêm thời gian để thể hiện, trong khi diễn biến ngắn hạn vẫn phụ thuộc vào dòng tiền và triển vọng của từng doanh nghiệp.

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#VN-Index #Digiworld #cổ phiếu DGW #thị trường chứng khoán #Luật Chứng khoán #Novaland #VN30

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