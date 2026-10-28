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Kinh tế

Sacombank củng cố nền tảng, hướng tới mục tiêu hoàn thành đề án tái cơ cấu theo kế hoạch

P.V

Trong bối cảnh tập trung xử lý những tồn đọng từ quá khứ, SACOMBANK đang ghi nhận những chuyển biến đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh quý III/2026. Tổng thu nhập hoạt động đạt mức cao nhất lịch sử, nguồn thu dịch vụ bứt phá, chi phí vận hành giảm mạnh và lợi nhuận trước dự phòng tăng gần 60%.

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Với SACOMBANK (mã chứng khoán: STB), câu chuyện kinh doanh năm 2026 không chỉ nằm ở tăng trưởng lợi nhuận. Trong khi tiếp tục xử lý những vấn đề tồn đọng từ các giai đoạn trước, ngân hàng đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh, cải thiện hiệu quả vận hành và tạo thêm nguồn lực cho quá trình tái cơ cấu.

Kết quả quý III/2026 cho thấy những chuyển biến tích cực đang xuất hiện ở các khâu quan trọng. Nguồn thu ngoài lãi tăng mạnh, chi phí hoạt động được kiểm soát tốt hơn, trong khi quy mô tài sản và tín dụng tiếp tục mở rộng.

Thu nhập hoạt động lập kỷ lục, thu ngoài lãi trở thành động lực tăng trưởng chính

Một trong những điểm sáng nổi bật nhất của SACOMBANK là tổng thu nhập hoạt động theo quý đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Động lực tăng trưởng đến từ sự bứt phá của các nguồn thu ngoài lãi, đặc biệt là hoạt động dịch vụ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, tổng thu nhập hoạt động quý III đạt hơn 10.300 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập ngoài lãi đóng góp gần một nửa tổng thu nhập hoạt động, cho thấy cơ cấu nguồn thu của ngân hàng đang có sự thay đổi đáng kể.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt khoảng 4.255 tỷ đồng, cao gấp hơn 6 lần cùng kỳ năm trước. Kinh doanh ngoại hối cũng mang về gần 711 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Sự bứt phá này càng đáng chú ý khi thu nhập lãi thuần vẫn chịu sức ép từ chi phí vốn và việc đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm giảm chi phí tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. Việc thu hẹp biên lợi nhuận tại các chương trình này thể hiện lựa chọn chia sẻ một phần lợi ích của ngân hàng với khách hàng, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì dòng tiền và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc gia tăng tỷ trọng nguồn thu ngoài lãi chuyển biến quan trọng đối với một ngân hàng đang trong quá trình tái cơ cấu. Khi nguồn thu từ tín dụng chịu áp lực, khả năng phát triển các mảng dịch vụ giúp SACOMBANK có thêm động lực kinh doanh, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất.

Đằng sau kết quả này là định hướng mở rộng kết nối với khách hàng, làm mới hình ảnh thương hiệu và phát triển hoạt động dịch vụ gắn với các nhu cầu tài chính, tiêu dùng và kinh doanh.

Chi phí vận hành giảm mạnh, lợi nhuận trước dự phòng tăng gần 60%

Nếu tăng trưởng thu nhập cho thấy khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh, diễn biến chi phí lại phản ánh sự cải thiện về hiệu quả vận hành của SACOMBANK.

Trong quý III/2026, chi phí hoạt động giảm hơn 31% so với cùng kỳ, xuống còn 2.820 tỷ đồng. Trong khi thu nhập hoạt động tăng, ngân hàng lại sử dụng ít chi phí vận hành hơn để tạo ra nguồn thu.

Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt gần 7.500 tỷ đồng trong quý III, tăng hơn 59% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận thuần cao nhất trong nhiều quý trở lại đây của SACOMBANK.

Tính chung 9 tháng đầu năm, chi phí hoạt động giảm 19,3%, trong khi lợi nhuận thuần trước dự phòng tăng 42,6%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm từ khoảng 46,1% xuống 32,6%, đưa SACOMBANK vào nhóm ngân hàng có CIR thấp trong hệ thống.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, SACOMBANK ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 5.900 tỷ đồng, hoàn thành gần 73% kế hoạch năm.

Những con số này cho thấy sự cải thiện không chỉ đến từ việc gia tăng nguồn thu. Khả năng kiểm soát chi phí cũng đóng vai trò quan trọng, giúp SACOMBANK chuyển hóa thu nhập thành lợi nhuận trước dự phòng hiệu quả hơn.

Diễn biến này diễn ra trong năm ngân hàng triển khai mô hình tổ chức mới. Theo định hướng công bố, SACOMBANK sắp xếp bộ máy theo ngành dọc, tinh gọn các tầng nấc trung gian và ưu tiên nguồn lực cho hoạt động kinh doanh trực tiếp.

Mục tiêu của việc tái cấu trúc không đơn thuần là giảm chi phí, mà còn hướng đến nâng cao năng suất, tăng tính chủ động của các đơn vị và cải thiện khả năng phối hợp trong toàn hệ thống.

Tăng trưởng quy mô tiếp tục được duy trì, lọt nhóm ngân hàng có tài sản trên 1 triệu tỷ đồng

Trong khi tập trung xử lý những vấn đề tồn đọng, SACOMBANK vẫn duy trì đà mở rộng quy mô hoạt động. Đến cuối tháng 9/2026, tổng tài sản của ngân hàng vượt 1,057 triệu tỷ đồng, tăng 15,3% so với đầu năm và trở thành nhà băng tư nhân thứ 5 cán mốc tài sản trên 1 triệu tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 700.000 tỷ đồng, tăng 11,8%.

Tiền gửi khách hàng tăng 25,4% - mức cao hàng đầu hệ thống, tạo thêm nguồn vốn phục vụ hoạt động tín dụng. Đáng chú ý, tiền gửi không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam (CASA) đạt 138.979 tỷ đồng, tăng 60,5% so với đầu năm. Giá trị giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành đạt 85.546 tỷ đồng, tăng 118,3%. Các chỉ tiêu này cho thấy sự tin tưởng của khách hàng đối với SACOMBANK và là nền tảng quan trọng để ngân hàng tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh.

Những chuyển biến trong quý III cho thấy SACOMBANK đang từng bước cải thiện nền tảng hoạt động: quy mô tài sản tiếp tục mở rộng, nguồn vốn huy động tăng mạnh, thu nhập hoạt động khởi sắc và hiệu quả vận hành được nâng lên.

Với SACOMBANK, đây mới là những tín hiệu ban đầu trong hành trình xử lý các tồn đọng kéo dài. Khả năng duy trì đà tăng trưởng đi cùng những cải thiện về hoạt động được kỳ vọng sẽ chuyển hóa thành sự phục hồi bền vững của lợi nhuận trong tương lai

#Sacombank #STB #kết quả kinh doanh #tái cơ cấu Sacombank #thu nhập dịch vụ #lợi nhuận ngân hàng #quý III/2026

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