Đấu giá, thu hồi nợ 'siêu dự án' chăn nuôi bò ở Hà Tĩnh

TPO - Sau nhiều năm hoạt động kém hiệu quả, ngừng chăn nuôi và không thể khôi phục sản xuất, dự án chăn nuôi bò Bình Hà, Hà Tĩnh sẽ được đưa ra đấu giá toàn bộ tài sản thế chấp với giá khởi điểm hơn 280 tỷ đồng để thu hồi nợ ngân hàng.

Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết sẽ phối hợp tổ chức đấu giá toàn bộ tài sản thế chấp tại dự án chăn nuôi bò của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà vào ngày 29/10.

Tài sản đưa ra đấu giá gồm hệ thống chuồng trại, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, nhà làm việc, khu nhà ở dành cho cán bộ, công nhân viên, ô tô và nhiều hạng mục phụ trợ khác. Các tài sản nằm trên địa bàn các xã Cẩm Xuyên và Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng giá khởi điểm của toàn bộ khối tài sản là hơn 280 tỷ đồng.

Việc đấu giá nhằm xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi khoản vốn ngân hàng đã cho Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà vay để đầu tư dự án.

Một hạng mục trang trại tại dự án chăn nuôi bò của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà.

Trước đó, ngày 9/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành chủ trì cuộc họp liên quan đến tình hình triển khai dự án.

Theo thông báo sau cuộc họp, dù đã được chấp thuận tái cơ cấu, điều chỉnh, dự án vẫn gặp nhiều khó khăn, không đạt mục tiêu, quy mô đề ra và hoạt động kinh doanh kém hiệu quả.

Dự án chăn nuôi bò Bình Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2015, với diện tích hơn 2.000 ha tại địa bàn hai huyện cũ Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 4.500 tỷ đồng, quy mô chăn nuôi dự kiến 254.000 con bò mỗi năm.

Sau khi được cấp phép, doanh nghiệp xây dựng 65 chuồng trại, 2 khu nhà điều hành, 19 kho chứa cùng nhiều công trình phụ trợ. Tuy nhiên, kết quả hoạt động thực tế cách xa mục tiêu ban đầu. Bình quân mỗi năm, dự án chỉ nuôi gần 15.000 con bò, tương đương khoảng 6% quy mô được chấp thuận.

Không chỉ hoạt động kinh doanh thua lỗ, dự án còn gắn với những sai phạm khiến nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và một số cán bộ ngân hàng liên quan đến việc cho vay vốn bị khởi tố, xét xử và phạt tù. Đến năm 2017, hoạt động chăn nuôi tại đây dừng lại, hệ thống chuồng trại bị bỏ không.

Tài sản đưa ra đấu giá gồm hệ thống chuồng trại, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, nhà làm việc.

Tháng 5/2021, trước tình trạng dự án đình trệ kéo dài, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận phương án tái cơ cấu, điều chỉnh dự án nhằm tìm hướng khôi phục hoạt động. Theo phương án mới, tổng vốn đầu tư giảm từ hơn 4.500 tỷ đồng xuống còn 1.800 tỷ đồng; diện tích sử dụng đất thu hẹp còn 1.227 ha, quy mô đàn bò giảm xuống 35.000 con.

Doanh nghiệp đồng thời bổ sung các hạng mục trồng cây ăn quả, dứa và chuối. Dù đã liên kết với Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao để chuyển hướng sang trồng dứa, hoạt động chăn nuôi của dự án vẫn không được khôi phục như kỳ vọng. Sau nhiều năm loay hoay tìm phương án tái cơ cấu, khối tài sản thế chấp của dự án nay được đưa ra đấu giá để xử lý nghĩa vụ trả nợ ngân hàng.