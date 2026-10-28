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Hai dự án 'siêu' đô thị tăng vốn hàng chục nghìn tỷ

Duy Quang

TPO - Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế do Công ty CP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam làm chủ đầu tư có tổng vốn tăng từ 54.000 tỷ đồng lên khoảng 173.115 tỷ đồng, còn dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem ghi nhận tổng vốn đầu tư tăng từ 20.100 tỷ lên 60.000 tỷ đồng.

Ngày 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), UBND TPHCM công bố danh mục 12 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn khoảng 337.222 tỷ đồng, tương đương 13,58 tỷ USD.

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Khu đô thị Đại học Quốc tế tăng vốn từ 54.000 tỷ đồng lên khoảng 173.115 tỷ đồng, tương đương 6,61 tỷ USD.

Dẫn đầu danh mục về quy mô vốn là Khu đô thị Đại học Quốc tế, do Công ty CP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam - thuộc Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Cụ thể, theo chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 3 cấp ngày 1/6, tổng vốn đầu tư dự án tăng từ 54.000 tỷ đồng lên khoảng 173.115 tỷ đồng, tương đương 6,61 tỷ USD.

Dự án này có tên thương mại Vinhomes Saigon Park, quy mô gần 880 ha tại xã Xuân Thới Sơn. Theo quy hoạch, dự án dành khoảng 436 ha cho đất đơn vị ở, 150 ha cho dịch vụ, giáo dục và nghiên cứu, 117 ha cho cây xanh và mặt nước, 6,9 ha cho y tế và 5,7 ha cho trường trung học phổ thông.

Khu đô thị được định hướng phát triển theo mô hình đô thị tổng hợp gắn với đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, tích hợp các chức năng nhà ở, giáo dục, thương mại, dịch vụ và tiện ích xã hội. Quy mô dân số dự kiến khoảng 135.000 người, cùng 60.000 sinh viên.

Dự án đã khởi công ngày 29/4. Tiến độ hoàn thành toàn bộ công trình và đưa vào hoạt động trong vòng 120 tháng kể từ ngày 13/1/2025.

Trong khi đó, dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng nằm trong danh mục công bố lần này. Dự án do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC thực hiện, với sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc Lotte và Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ 4 ngày 10/9, ghi nhận tổng vốn đầu tư tăng từ 20.100 tỷ đồng lên 60.000 tỷ đồng.

Dự án có tên thương mại Lotte Eco Smart City Thu Thiem, vừa chính thức khởi công ngày 23/9. Dự án tọa lạc tại phân khu chức năng 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TPHCM) có tổng diện tích khoảng 7,45 ha, gồm 6 lô đất liền kề từ 2 - 1 đến 2 - 6. Đây là tổ hợp đô thị đa chức năng quy mô lớn, tích hợp các tháp văn phòng hạng A, khối đế thương mại bán lẻ, dịch vụ, lưu trú, nhà ở và không gian công cộng trong cùng một hệ sinh thái đồng bộ, hướng đến các tiêu chuẩn quốc tế về quy hoạch, phát triển và vận hành đô thị.

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Phối cảnh dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem, nơi vừa ghi nhận tổng vốn đầu tư tăng từ 20.100 tỷ đồng lên 60.000 tỷ đồng.

Thời gian xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác là 72 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ 4.

Cùng với hai dự án trên, danh mục công bố sáng 28/10 còn có 10 dự án thuộc các lĩnh vực cảng biển, logistics, sản xuất công nghiệp, vật liệu bán dẫn và thiết bị tự động hóa.

Đáng chú ý là dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với vốn đầu tư gần 129.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,923 tỷ USD. Dự án có diện tích khoảng 571 ha, do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty CP Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A. tham gia đầu tư.

Theo kế hoạch, cảng dự kiến đạt công suất thiết kế 4,8 triệu TEU vào năm 2030 và 16,9 triệu TEU vào năm 2047. Dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 18/9/2026. Đến năm 2030, dự kiến hoàn thành ít nhất hai cầu cảng. Các hạng mục còn lại được triển khai trong giai đoạn II, hướng tới hoàn thiện vào năm 2050.

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